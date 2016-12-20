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20.12.2016 18:08  В январе состоится конференция "Свободное программное обеспечение в высшей школе"

27-29 января 2017 года в городе Переславле-Залесском Ярославской области состоится двенадцатая конференциия "Свободное программное обеспечение в высшей школе". Для участия в конференции необходимо выслать заявку в установленной форме по электронной почте conference@lists.altlinux.org: докладчикам до 13 января 2017, слушателям до 25 января 2017 года.

Предполагаемые темы для докладов:

  • Использование свободного ПО в учебном процессе: разработка, внедрение, методика преподавания;
  • Научные проекты, связанные с разработкой и использованием свободного ПО;
  • Взаимодействие высшей и средней школы при внедрении пакета свободного программного обеспечения (ПСПО) в общеобразовательные учреждения;
  • Внедрение свободного ПО в инфраструктуру учебного заведения: проблемы и решения;
  • Социальные и экономико-правовые особенности применения свободного ПО в высшей школе;
  • Студенческие проекты разработки СПО.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: К сведению
Ключевые слова: conference
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  • 1.1, Аноним, 18:42, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• –7 +/
    А ещё глубже залезть не могли? Сколько высших школ в этой дыре?
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 18:44, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    На нейтральной территории, так сказать...
     
  • 2.4, Фуррь, 18:46, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +6 +/
    Есть ли жизнь за МКАД'ом?

    Школьник, Переславль-Залесский - центр России сразу в нескольких областях, не вся Россия на Москвабаде клином сошлась.

     
     
  • 3.6, Аноним, 19:00, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Там всего один ВУЗ и тот негосударственный.
     
  • 2.5, Аноним, 18:59, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    В этой, как вы выразились, дыре, есть свой Университет Единственный в России Ун... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Аноним, 19:27, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    http www 1000vuzov ru photos u pereslavl_more jpg Фотка ВУЗа В маленьком-мале... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, Michael Shigorin, 19:36, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Да, он Так там и населения сорок пять тыщ, что ли Насколько слышал, задумка б... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, Michael Shigorin, 19:26, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Одна -- Университет города Переславль, где конференция и проходит Нифига не дыр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.35, тоже Аноним, 21:20, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Любой город Золотого Кольца в несезон - это, для начала, готовая инфраструктура ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.37, Александр, 22:32, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Господа, товарищи А давайте в каждой нашей дыре проведем по такой конференции... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.39, Michael Shigorin, 00:37, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Организовывайте, приглашайте -- чем смогу, помогу в т ч и как бывший организат... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Фуррь, 18:45, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Стиль новости прямо советский какой-то: "Двенадцатый съезд СПОВШ постановил безотлагательно рассмотреть и обсудить следующие важные темы:... Товарищи докладчики высылают заявление в установленной форме до...".

    Особенно предпоследний пункт убивает. Вроде хорошее событие, но прёт какой-то жутко пресной казёнщиной. ИМХО, конечно.

     
     
  • 2.7, vvv, 19:04, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    насчет постановил и состоится - дистанция огромного размера Формализация ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.9, Аноним, 19:16, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это 11-ая конференция Предыдущие 10 проведены примерно в те же даты тоже в этом... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, Аноним, 19:20, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Каждый год мы с друзьями обсуждаем социальные особенности применения свободного ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.14, Michael Shigorin, 19:33, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    То ли Вы под программой что-то другое подразумеваете, то ли вводите публику в за... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, QuAzI, 19:41, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    КуМИР давно стоило похоронить, рядом с басиком и пасцалем и его уродской нотаци... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.20, Аноним, 19:44, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тихо-тихо Если есть доклады, да ещё на протяжении нескольких лет, значит его в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.23, Michael Shigorin, 19:53, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Явно не единственный, плюс они озадачились интеграцией с исполнителями из реал... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, Michael Shigorin, 19:27, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Где же Ваши патчи Перешлю организаторам, заранее благодарен ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     ....нить скрыта, показать (8)

  • 1.8, Аноним, 19:11, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я пытался внедрить Xubuntu у себя на кафедре Общая и прикладная математика Ст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Michael Shigorin, 19:34, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Отрицательным опытом тоже можно поделиться -- если на доклад не набирается, то в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.25, DmA, 20:03, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    математики обходятся без TeX под Линукс Это что за математики такие ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Michael Shigorin, 20:07, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Например, ScientificWord, а то и ненаучным ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, DmA, 19:40, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вход для физ лиц бесплатный, а для юр.лиц по 4000 рублей?
    Что там под эту конференцию отдельное ООО создадут?
    В каком-нибудь вузе вообще альтобазальт вообще используют?
     
     
  • 2.21, Michael Shigorin, 19:51, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А ведь вместо глупых вопросов можно просто RTFL Организаторы НОУ 171 ИПС... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, DmA, 20:10, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И что все эти люди-лица будут всех приезжих уговаривать перестать скачивать своб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, Michael Shigorin, 20:16, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Прискакали бы и сели на качели-карусели В смысле приезжайте, застукивайте и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.33, DmA, 20:25, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Некоторые доклады с этой конференции я частенько раньше читал Раньше Я бы н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.34, Michael Shigorin, 20:39, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И как Как бы Вам попроще объяснить вот представьте, что Вы с супругой ребёнк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.55, DmA, 12:19, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > -- сделал человек, хорошо; хочешь, сделай лучше.

    Нет никаких сейчас оппозиционных сайтов в России и самой оппозиции , есть люди с гражданской позицией которые не боятся говорить, что не по закону совершается, есть побаивающиеся что-либо говорить(которые тоже видят,что не по закону делается, но предпочитающих молчать, чтобы не навредить себе или своим родственникам), и есть подхалимы, которые определённых лиц всегда поддерживают,чтобы те даже не натворили. Чаще всего они делают за деньги или чтобы была возможность попасть в СМИ,на телевидение и тд.( это нашисты, многие артисты,всякие зависящие от подачек из бюджета организации).Даже если их никто не заставляет говорить о политике или им нечего сказать, они всё равно скажут и оближут. Последние разоблачения о фальсификациях даже на последних выборах подчёркивают масштабность фальсификаций. И это всё после выступлений 11-12 годов.
    а кто-то собирался пинать выступающих? Интересно за что.

     
     
  • 8.58, Michael Shigorin, 12:39, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Соглашусь Равно как не вижу и умеренной оппозиции в Сирии А знаете, почему ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, Georges, 22:21, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Госзакупки и импортозамещение СПО обсудят?
     
     
  • 2.38, Аноним, 23:47, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Да, Сердюков прочтёт доклад как СПО и Базальт помогают разбогатеть.
     
     
  • 3.40, Аноним, 03:42, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    постановил сделать людей богатыми и счастливыми Список людей прилагается ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.41, Dmitry Shurupov, 07:03, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Как же в нашем «сообществе» любят покритиковать, выражая свои высшие знания, как должно быть лучше, и абсолютную компетентность в любых вопросах…

    Спасибо организаторам за то, что делаете. И пусть многочисленные комментарии, к которым вы, к сожалению, вынуждены были привыкнуть, дальше не останавливают от намерений нести что-то полезное. Пусть не все воспринимают конкретные ингредиенты той вашей пользы, других блюд на столе мало, а кулинаров явно меньше, чем требуется для всех едоков…

    Надеюсь, когда-нибудь все мы научимся сосредотачиваться на том, что нас [в частности, на этом ресурсе] объединяет, и делать во благо, а не вопреки.

     
     
  • 2.45, Аноним, 10:35, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Если ты когда-нибудь учился в ВУЗе, то знаешь, что такие местечковые конференци... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.46, Andrey Mitrofanov, 11:42, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    То ли дело конференции по продажам майкрософтов, ораклов и таймшеров, да д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.48, Michael Shigorin, 11:48, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У меня есть свой критерий оценки что конференций, что книг -- стоили ли они затр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.47, Michael Shigorin, 11:44, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Дим, спасибо Буду рад и тебя видеть, если интересно послушать ещё лучше -- ра... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.42, Тот_Самый_Анонимус, 07:36, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    При обязательной покупке лицензии для школ, АltLinux теряет всякую привлекательность.
     
     
  • 2.44, тоже Аноним, 09:24, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Сладкий вкус халявы теряется, конечно Привлекательность Альта, как я понимаю, в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.50, Michael Shigorin, 11:51, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Тут ребенку делали презентацию для школы. Пришлось познакомиться с Impress.
    > Экспортировал в .pps

    Ещё в .pdf стоит (ну и не злоупотреблять анимацией переходов между слайдами, это обычно для детишек и в эквиваленте только и хорошо -- а так утомляет и жрёт время).

     
     
  • 4.53, тоже Аноним, 12:12, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Про PDF я как-то не подумал. Действительно, анимация и там есть (начальная школа же, хочется сделать хоть какую-то динамику), плюс снимается проблема шрифтов... да, это интересно.
    Учительница, конечно, может сама не разобраться, но мы все равно идем к ней на встречу, надо "зарядить" флешку. Для будущего.
     
     
  • 5.56, Michael Shigorin, 12:25, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Про PDF я как-то не подумал. Действительно, анимация и там есть

    Лучше не закладываться, если не проверили в смотрелке, которую сможете ей поставить.

    > плюс снимается проблема шрифтов...

    Угу.

    Собственно, это из рекомендаций докладчикам нашей когдашней конференции: http://web.archive.org/web/20061009014124/http://conference.osdn.org.ua/index.php?id=115&L=1

     
  • 2.51, Michael Shigorin, 12:00, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > При обязательной покупке лицензии для школ, АltLinux теряет всякую привлекательность.

    Где же обязательной?  См. последнее предложение http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/109601.html#6 и собственно http://ftp.basealt.ru/pub/distributions/ALTLinux/p8/images/education/alt-educ (п. 1.1.2) -- раз уж слухам поверили, а сами не проверили.

     
     
  • 3.64, Тот_Самый_Анонимус, 13:23, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Спасибо за ответ. Попробую разобраться.

    Если не трудно, то киньте снова ссылку, куда можно написать по поводу загрузочной флешки. Замотался с делами и не написал, а коммента вашего с ссылкой уже нет.


     
     
  • 4.66, Michael Shigorin, 13:25, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Если не трудно, то киньте снова ссылку, куда можно написать по поводу
    > загрузочной флешки.

    Да хоть мне почтой (только тоже могу замотаться, заранее прошу потерпеть, если уйду в своп) -- mike@altlinux.org; дальше разберёмся, что и как.

    PS: на всякий про запись образа: http://altlinux.org/write

     
  • 1.52, Сергей, 12:06, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Забавно, коммерсанты проводят конференцию о свободном ПО в высшей школе.
    И почему меня уже и не удивляет такая наглая беспринципность альтовцев?
     
     
  • 2.54, Michael Shigorin, 12:19, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Забавно, коммерсанты проводят конференцию о свободном ПО в высшей школе.
    > И почему меня уже и не удивляет такая наглая беспринципность альтовцев?

    Вероятно, потому, что Вы почему-то не проводите ещё более качественную конференцию о свободном ПО в высшей школе и не приглашаете на неё всех остальных.

    Приезжайте, вдруг понравится да решите у себя поднять -- на базе вуза может быть проще, как убеждались ещё по нашей исходной киевской и затем "отпочковавшимся" от неё.  Первый раз и не страшно, и сливки докладов собрать удобней; а дальше "глаза боятся, руки делают".

     
     
  • 3.57, Сергей, 12:32, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мне ваша навязчивая реклама и тут надоела!
    Кстати, лично для меня микрософтовские конференции выглядят более честными, они хоть лицемерно не прикрываются свободным ПО для впаривания своих поделок.
     
     
  • 4.59, Michael Shigorin, 12:42, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Мне ваша навязчивая реклама и тут надоела!

    Ну так не читайте; для многих это полезная информация, ради них и трачу время.

    > Кстати, лично для меня микрософтовские конференции выглядят более честными

    Ходите туда, вольному воля.  А то очередное нелицемерное "я три дня скакала" получается.

     
     
  • 5.62, Сергей, 12:58, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Не передёргивайте! Вот заявили бы например "Использование Альта в высшей школе", я бы может и сходил, а так... Враньё уже в самом названии, цель то у вас совсем другая, к продвижению свободного ПО отношение не имеющее вааще, какими бы красиво-правильными формулировками вы это не умасливали.
     
     
  • 6.63, Michael Shigorin, 13:20, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Не передёргивайте! Вот заявили бы например "Использование Альта в высшей школе",
    > я бы может и сходил, а так...

    Так речь же вовсе не только про альт -- который всё так же _является_ свободным ПО, что бы Вы себе в голову ни втемяшили.  Хотите, приезжайте и расскажите, как внедряли убунту или мандриву в школах или на родной кафедре.

    Собственно, загляните в тезисы прошлых лет -- лучше же оперировать фактами, чем домыслами.

    > Враньё уже в самом названии, цель то у вас совсем другая

    Ну расскажите, раз лучше нас знаете :)

     
     
  • 7.70, Сергей, 14:32, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Хотите, приезжайте и расскажите, как внедряли убунту или мандриву в школах или на родной кафедре

    )) Я знал что вы обязательно этот финт ногами сделаете, он один из ваших любимых. Если вы не помните, повторю вам ещё раз, навоз не обязательно пробовать чтобы ... Ну вы поняли, с вами аналогично, достаточно посмотреть что и как вы делали, что бы иметь своё мнение о вас.

    > Ну расскажите, раз лучше нас знаете :)

    Если вам интересно, то сравните ваши методы заработка и способ продвижения СПО хотя бы с делаемым Microlinux:
    https://www.microlinux.eu/
    Кто не знает буржуйского, немного на русском тут:
    http://zenway.ru/page/meld
    Я больше чем уверен вы его опршлите и извратите, в доказательстве правильности себя любимого. Хотя это делает один человек, без понтов, пафоса и бюджетного финансирования (про клевету гнать не надо, это правда), да и не продаёт он свободный софт под прокатными лицензиями.

     
     
  • 8.73, Michael Shigorin, 14:56, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Потому как это проверка на вшивость, причём честная То есть Ваши сообщения тере... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.60, Andrey Mitrofanov, 12:43, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > Мне ваша навязчивая реклама и тут надоела!

    А нам - Ваша. Но Вас же это не рстановило.  Продолжим!

    > Кстати, лично для меня микрософтовские конференции выглядят более

    Какая гадость.

     
     
  • 5.61, Сергей, 12:50, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Гадость то гадостью, но хоть не лицемерят как некоторые.
     
     
  • 6.65, тоже Аноним, 13:23, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да, продвиженцы майкрософта лицемерят куда профессиональнее... куда уж там "некоторым"!
     
     
  • 7.67, Michael Shigorin, 13:26, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Насколько понимаю, это не про Сергея -- он тоже линуксовод, просто крепко обидел... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.69, тоже Аноним, 14:00, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Так это и не про Сергея. Это про майкрософтовские конференции, которые он приводит как пример прямоты и открытости.

    Ну, и обидки могут быть понятны, но аргументация от этого лучше не становится. Разве все, о чем будут рассказывать докладчики, прибито к Альту гвоздями и в других ОС недоступно? Сравнивая опять-таки с эталоном (см. выше).

     
     
  • 9.72, Сергей, 14:42, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > которые он приводит как пример прямоты и открытости

    Не надо извратства, я писал что они не врут о своих целях, им надо сдать в прокат и они это и заявляют, агитируя. А некоторые лицемерно выставляя себя свободным проектом, требуют оплачивать прокатные лицензии, навязываемые даже школам.

     
     
  • 10.74, тоже Аноним, 17:26, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Можно ссылку хоть на один материал от M$, где хоть раз прямо заявляется, что они хотят "сдать в прокат", а не заботятся об удобстве и безопасности клиента?
     
  • 6.68, Andrey Mitrofanov, 13:40, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Это-то понятно, враньё и уныло, и неинтересно Вы нам про себя расскажите --- ло... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.75, тоже Аноним, 17:31, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кстати, об СПО: http://tass.ru/ekonomika/3894111
    Но это, как я понимаю, совсем другие люди и совсем другие деньги?
     
     
  • 2.76, Michael Shigorin, 17:44, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    Это точно другие люди и чуточку подправленый центос, который до сих пор не соотв... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.77, тоже Аноним, 18:20, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если уже внедряется на таком уровне и с такой помпой, но до сих пор не соответствует критериям - полагаю, беспокоиться стоит скорее тем, кто ориентировался на эти критерии...
     
     
  • 4.78, Michael Shigorin, 18:26, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Жизнь покажет У клонов она тяжела по-своему А за коллег всё равно рад ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.87, Сигизмунд, 15:34, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кучка ботаников сквасив важные физио проведут групповое выпендривание?
     
     
  • 2.88, Michael Shigorin, 15:39, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Кучка ботаников сквасив важные физио проведут групповое выпендривание?

    Давайте я Вам как совершенно "невыпендренному" "неботанику" помогу перейти дорогу до #11 и ссылки оттуда: http://0x1.tv/Категория:OSEDUCONF -- на видеозаписях вполне видно, кто как о чём рассказывал в прошлые годы.

     
     
  • 3.89, Сигизмунд, 16:13, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот, как и ожидалось, кучка престарелых ботаников наворачивает заумности на около компьютерные темы. Чем то это напоминает собрание рыболовов любителей, или тусовку поклонниц какого то широко известного в узких кругах стихоплёта.
     

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