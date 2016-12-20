20.12.2016 18:08  В январе состоится конференция "Свободное программное обеспечение в высшей школе"

6.63 , Michael Shigorin, 13:20, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] + / – > Не передёргивайте! Вот заявили бы например "Использование Альта в высшей школе",

> я бы может и сходил, а так... Так речь же вовсе не только про альт -- который всё так же _является_ свободным ПО, что бы Вы себе в голову ни втемяшили. Хотите, приезжайте и расскажите, как внедряли убунту или мандриву в школах или на родной кафедре. Собственно, загляните в тезисы прошлых лет -- лучше же оперировать фактами, чем домыслами. > Враньё уже в самом названии, цель то у вас совсем другая Ну расскажите, раз лучше нас знаете :)

7.70 , Сергей, 14:32, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] + / – > Хотите, приезжайте и расскажите, как внедряли убунту или мандриву в школах или на родной кафедре )) Я знал что вы обязательно этот финт ногами сделаете, он один из ваших любимых. Если вы не помните, повторю вам ещё раз, навоз не обязательно пробовать чтобы ... Ну вы поняли, с вами аналогично, достаточно посмотреть что и как вы делали, что бы иметь своё мнение о вас. > Ну расскажите, раз лучше нас знаете :) Если вам интересно, то сравните ваши методы заработка и способ продвижения СПО хотя бы с делаемым Microlinux:

https://www.microlinux.eu/

Кто не знает буржуйского, немного на русском тут:

http://zenway.ru/page/meld

Я больше чем уверен вы его опршлите и извратите, в доказательстве правильности себя любимого. Хотя это делает один человек, без понтов, пафоса и бюджетного финансирования (про клевету гнать не надо, это правда), да и не продаёт он свободный софт под прокатными лицензиями.

8.73 , Michael Shigorin, 14:56, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] + / – весь текст скрыт [показать] Потому как это проверка на вшивость, причём честная То есть Ваши сообщения тере...