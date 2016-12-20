20.12.2016 18:08  В январе состоится конференция "Свободное программное обеспечение в высшей школе"

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|2.4, Фуррь, 18:46, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Есть ли жизнь за МКАД'ом?
Школьник, Переславль-Залесский - центр России сразу в нескольких областях, не вся Россия на Москвабаде клином сошлась.
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|1.3, Фуррь, 18:45, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]
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Стиль новости прямо советский какой-то: "Двенадцатый съезд СПОВШ постановил безотлагательно рассмотреть и обсудить следующие важные темы:... Товарищи докладчики высылают заявление в установленной форме до...".
Особенно предпоследний пункт убивает. Вроде хорошее событие, но прёт какой-то жутко пресной казёнщиной. ИМХО, конечно.
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|1.17, DmA, 19:40, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]
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Вход для физ лиц бесплатный, а для юр.лиц по 4000 рублей?
Что там под эту конференцию отдельное ООО создадут?
В каком-нибудь вузе вообще альтобазальт вообще используют?
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|7.55, DmA, 12:19, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> -- сделал человек, хорошо; хочешь, сделай лучше.
Нет никаких сейчас оппозиционных сайтов в России и самой оппозиции , есть люди с гражданской позицией которые не боятся говорить, что не по закону совершается, есть побаивающиеся что-либо говорить(которые тоже видят,что не по закону делается, но предпочитающих молчать, чтобы не навредить себе или своим родственникам), и есть подхалимы, которые определённых лиц всегда поддерживают,чтобы те даже не натворили. Чаще всего они делают за деньги или чтобы была возможность попасть в СМИ,на телевидение и тд.( это нашисты, многие артисты,всякие зависящие от подачек из бюджета организации).Даже если их никто не заставляет говорить о политике или им нечего сказать, они всё равно скажут и оближут. Последние разоблачения о фальсификациях даже на последних выборах подчёркивают масштабность фальсификаций. И это всё после выступлений 11-12 годов.
а кто-то собирался пинать выступающих? Интересно за что.
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|1.41, Dmitry Shurupov, 07:03, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Как же в нашем «сообществе» любят покритиковать, выражая свои высшие знания, как должно быть лучше, и абсолютную компетентность в любых вопросах…
Спасибо организаторам за то, что делаете. И пусть многочисленные комментарии, к которым вы, к сожалению, вынуждены были привыкнуть, дальше не останавливают от намерений нести что-то полезное. Пусть не все воспринимают конкретные ингредиенты той вашей пользы, других блюд на столе мало, а кулинаров явно меньше, чем требуется для всех едоков…
Надеюсь, когда-нибудь все мы научимся сосредотачиваться на том, что нас [в частности, на этом ресурсе] объединяет, и делать во благо, а не вопреки.
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|3.50, Michael Shigorin, 11:51, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Тут ребенку делали презентацию для школы. Пришлось познакомиться с Impress.
> Экспортировал в .pps
Ещё в .pdf стоит (ну и не злоупотреблять анимацией переходов между слайдами, это обычно для детишек и в эквиваленте только и хорошо -- а так утомляет и жрёт время).
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|4.53, тоже Аноним, 12:12, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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Про PDF я как-то не подумал. Действительно, анимация и там есть (начальная школа же, хочется сделать хоть какую-то динамику), плюс снимается проблема шрифтов... да, это интересно.
Учительница, конечно, может сама не разобраться, но мы все равно идем к ней на встречу, надо "зарядить" флешку. Для будущего.
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|3.64, Тот_Самый_Анонимус, 13:23, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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Спасибо за ответ. Попробую разобраться.
Если не трудно, то киньте снова ссылку, куда можно написать по поводу загрузочной флешки. Замотался с делами и не написал, а коммента вашего с ссылкой уже нет.
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|4.66, Michael Shigorin, 13:25, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Если не трудно, то киньте снова ссылку, куда можно написать по поводу
> загрузочной флешки.
Да хоть мне почтой (только тоже могу замотаться, заранее прошу потерпеть, если уйду в своп) -- mike@altlinux.org; дальше разберёмся, что и как.
PS: на всякий про запись образа: http://altlinux.org/write
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|1.52, Сергей, 12:06, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]
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Забавно, коммерсанты проводят конференцию о свободном ПО в высшей школе.
И почему меня уже и не удивляет такая наглая беспринципность альтовцев?
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|2.54, Michael Shigorin, 12:19, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Забавно, коммерсанты проводят конференцию о свободном ПО в высшей школе.
> И почему меня уже и не удивляет такая наглая беспринципность альтовцев?
Вероятно, потому, что Вы почему-то не проводите ещё более качественную конференцию о свободном ПО в высшей школе и не приглашаете на неё всех остальных.
Приезжайте, вдруг понравится да решите у себя поднять -- на базе вуза может быть проще, как убеждались ещё по нашей исходной киевской и затем "отпочковавшимся" от неё. Первый раз и не страшно, и сливки докладов собрать удобней; а дальше "глаза боятся, руки делают".
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|3.57, Сергей, 12:32, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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Мне ваша навязчивая реклама и тут надоела!
Кстати, лично для меня микрософтовские конференции выглядят более честными, они хоть лицемерно не прикрываются свободным ПО для впаривания своих поделок.
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|4.59, Michael Shigorin, 12:42, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Мне ваша навязчивая реклама и тут надоела!
Ну так не читайте; для многих это полезная информация, ради них и трачу время.
> Кстати, лично для меня микрософтовские конференции выглядят более честными
Ходите туда, вольному воля. А то очередное нелицемерное "я три дня скакала" получается.
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|5.62, Сергей, 12:58, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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Не передёргивайте! Вот заявили бы например "Использование Альта в высшей школе", я бы может и сходил, а так... Враньё уже в самом названии, цель то у вас совсем другая, к продвижению свободного ПО отношение не имеющее вааще, какими бы красиво-правильными формулировками вы это не умасливали.
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|6.63, Michael Shigorin, 13:20, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Не передёргивайте! Вот заявили бы например "Использование Альта в высшей школе",
> я бы может и сходил, а так...
Так речь же вовсе не только про альт -- который всё так же _является_ свободным ПО, что бы Вы себе в голову ни втемяшили. Хотите, приезжайте и расскажите, как внедряли убунту или мандриву в школах или на родной кафедре.
Собственно, загляните в тезисы прошлых лет -- лучше же оперировать фактами, чем домыслами.
> Враньё уже в самом названии, цель то у вас совсем другая
Ну расскажите, раз лучше нас знаете :)
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|7.70, Сергей, 14:32, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Хотите, приезжайте и расскажите, как внедряли убунту или мандриву в школах или на родной кафедре
)) Я знал что вы обязательно этот финт ногами сделаете, он один из ваших любимых. Если вы не помните, повторю вам ещё раз, навоз не обязательно пробовать чтобы ... Ну вы поняли, с вами аналогично, достаточно посмотреть что и как вы делали, что бы иметь своё мнение о вас.
> Ну расскажите, раз лучше нас знаете :)
Если вам интересно, то сравните ваши методы заработка и способ продвижения СПО хотя бы с делаемым Microlinux:
https://www.microlinux.eu/
Кто не знает буржуйского, немного на русском тут:
http://zenway.ru/page/meld
Я больше чем уверен вы его опршлите и извратите, в доказательстве правильности себя любимого. Хотя это делает один человек, без понтов, пафоса и бюджетного финансирования (про клевету гнать не надо, это правда), да и не продаёт он свободный софт под прокатными лицензиями.
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|4.60, Andrey Mitrofanov, 12:43, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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> Мне ваша навязчивая реклама и тут надоела!
А нам - Ваша. Но Вас же это не рстановило. Продолжим!
> Кстати, лично для меня микрософтовские конференции выглядят более
Какая гадость.
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|8.69, тоже Аноним, 14:00, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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Так это и не про Сергея. Это про майкрософтовские конференции, которые он приводит как пример прямоты и открытости.
Ну, и обидки могут быть понятны, но аргументация от этого лучше не становится. Разве все, о чем будут рассказывать докладчики, прибито к Альту гвоздями и в других ОС недоступно? Сравнивая опять-таки с эталоном (см. выше).
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|9.72, Сергей, 14:42, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> которые он приводит как пример прямоты и открытости
Не надо извратства, я писал что они не врут о своих целях, им надо сдать в прокат и они это и заявляют, агитируя. А некоторые лицемерно выставляя себя свободным проектом, требуют оплачивать прокатные лицензии, навязываемые даже школам.
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|10.74, тоже Аноним, 17:26, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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Можно ссылку хоть на один материал от M$, где хоть раз прямо заявляется, что они хотят "сдать в прокат", а не заботятся об удобстве и безопасности клиента?
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|3.77, тоже Аноним, 18:20, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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Если уже внедряется на таком уровне и с такой помпой, но до сих пор не соответствует критериям - полагаю, беспокоиться стоит скорее тем, кто ориентировался на эти критерии...
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|3.89, Сигизмунд, 16:13, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну вот, как и ожидалось, кучка престарелых ботаников наворачивает заумности на около компьютерные темы. Чем то это напоминает собрание рыболовов любителей, или тусовку поклонниц какого то широко известного в узких кругах стихоплёта.
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