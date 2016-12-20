19.12.2016 21:51  Мобильная платформа Plasma Mobile портирована для устройств Nexus 5X

Разработчики проекта KDE сообщили о портировании развиваемой с 2015 года мобильной платформы Plasma Mobile для смартфона Nexus 5X. Ранее сборки Plasma Mobile ограничивались устройствами Nexus 5 и Oneplus One. Для работы на этих устройствах использовалось системное окружение Cyanogenmod 12, в котором запускается изолированный контейнер, содержащий Ubuntu/Neon и компоненты Plasma Mobile. Проблема с поддержкой новых устройств заключалась в том, что применяемая в данной связке библиотека libhybris не поддерживает устройства, изначально работающие под Android 6.0.

Для обеспечения работы на новых устройствах разработчики задействовали один из форков libhybris, в котором была добавлена поддержка использования исполняемых файлов Android 6.0 в обычном пользовательском окружении Linux. Новая libhybris также дала возможность обеспечить поддержку архитектур armhf и aarch64. В качестве эксперимента, новый порт опробован на смартфоне Nexus 5X, на котором поддерживался только Android 6.0 и более новые выпуски. Для организации работы на Nexus 5X также потребовалось внести изменения в KWin и сборочную инфраструктуру.

В настоящее время из аппаратных возможностей Nexus 5X пока обеспечена поддержка графики и системы ввода, но в ближайшие недели ожидается поддержка сетевой подсистемы, телефонии и других функций, необходимых для создания пригодной для повседневного использования сборки Plasma Mobile. Кроме того, работа на Nexus 5X рассматривается как первый шаг навстречу к реализации поддержки других устройств.

Напомним, что платформа Plasma Mobile основана на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке Voicecall/Ofono и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland. Plasma Mobile не привязывается к низкоуровневым компонентам операционной системы, что позволяет обеспечить возможность работы платформы под разными базовыми ОС, в том числе, организовать запуск поверх Ubuntu и Mer. Платформа ориентирована на запуск мобильных приложений, написанных с использованием фреймворка Qt 5. Поддерживается выполнение plasma-виджетов и приложений для рабочего стола KDE Plasma, а также предусмотрена возможность использования программ, написанных для платформ Ubuntu Touch, Sailfish и Nemo. Из специализированных приложений отмечается интерфейс для запуска приложений, виртуальная клавиатура, панель быстрого управления системой и менеджер приложений.