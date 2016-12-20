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19.12.2016 21:51  Мобильная платформа Plasma Mobile портирована для устройств Nexus 5X

Разработчики проекта KDE сообщили о портировании развиваемой с 2015 года мобильной платформы Plasma Mobile для смартфона Nexus 5X. Ранее сборки Plasma Mobile ограничивались устройствами Nexus 5 и Oneplus One. Для работы на этих устройствах использовалось системное окружение Cyanogenmod 12, в котором запускается изолированный контейнер, содержащий Ubuntu/Neon и компоненты Plasma Mobile. Проблема с поддержкой новых устройств заключалась в том, что применяемая в данной связке библиотека libhybris не поддерживает устройства, изначально работающие под Android 6.0.

Для обеспечения работы на новых устройствах разработчики задействовали один из форков libhybris, в котором была добавлена поддержка использования исполняемых файлов Android 6.0 в обычном пользовательском окружении Linux. Новая libhybris также дала возможность обеспечить поддержку архитектур armhf и aarch64. В качестве эксперимента, новый порт опробован на смартфоне Nexus 5X, на котором поддерживался только Android 6.0 и более новые выпуски. Для организации работы на Nexus 5X также потребовалось внести изменения в KWin и сборочную инфраструктуру.

В настоящее время из аппаратных возможностей Nexus 5X пока обеспечена поддержка графики и системы ввода, но в ближайшие недели ожидается поддержка сетевой подсистемы, телефонии и других функций, необходимых для создания пригодной для повседневного использования сборки Plasma Mobile. Кроме того, работа на Nexus 5X рассматривается как первый шаг навстречу к реализации поддержки других устройств.

Напомним, что платформа Plasma Mobile основана на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке Voicecall/Ofono и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland. Plasma Mobile не привязывается к низкоуровневым компонентам операционной системы, что позволяет обеспечить возможность работы платформы под разными базовыми ОС, в том числе, организовать запуск поверх Ubuntu и Mer. Платформа ориентирована на запуск мобильных приложений, написанных с использованием фреймворка Qt 5. Поддерживается выполнение plasma-виджетов и приложений для рабочего стола KDE Plasma, а также предусмотрена возможность использования программ, написанных для платформ Ubuntu Touch, Sailfish и Nemo. Из специализированных приложений отмечается интерфейс для запуска приложений, виртуальная клавиатура, панель быстрого управления системой и менеджер приложений.



  1. Главная ссылка к новости (http://blog.bshah.in/2016/12/1...)
  2. OpenNews: KDE Plasma Mobile переходит с Ubuntu Touch на Cyanogenmod
  3. OpenNews: Проект KDE представил мобильную платформу Plasma Mobile
  4. OpenNews: В рамках проекта CopperheadOS развивается защищённый вариант платформы Android
  5. OpenNews: Проект Tor представил прототип защищённого смартфона на платформе Android
  6. OpenNews: Проект KDE опубликовал первый релиз Kirigami UI, фреймворка для построения интерфейса
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: plasmamobile, kde, plasmamobile
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  • 1.1, commiethebeastie, 00:22, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Сколько видел портов на эти нексусы, одни сплошные недоделки.
     
  • 1.2, Аноникман, 00:25, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• –10 +/
    Tizen лучше!
     
     
  • 2.3, Аноним, 01:10, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –3 +/
    +1
     
  • 2.5, Аноним, 02:02, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    Бэкдоры сочнее?
     
  • 2.11, Аноним, 10:17, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    Лучше небольшие недоделки, чем сплошная вебня.
     
  • 2.15, Andrei, 10:32, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Есть пару вопросов по Tizen может посоветуете какой мануал может есть проекты оп... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, anonymous, 11:36, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Если хочется qt, то советую пропробовать Sailfish OS, тем более там все как-то активней и сообщество живое (в частности русскоговорящее).
     
  • 1.4, Аноним, 02:01, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Copperhead OS - это серьезно, там хотя-бы над безопасностью поработали Tizenы и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Аноним, 20:18, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Эти плазмы скорее всего не оставили сбора статистики гугла А значит прошивка бу... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.25, GrammarNarziss, 15:59, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    «хотя бы», невежда
     
  • 1.6, Kroz, 04:13, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Поверх/параллельно с Андроидом можно установить? Я б поставил пощупать.
     
     
  • 2.8, Фуррь, 08:33, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    +1, тоже с удовольствием поковырял бы, хорошая тенденция наметилась.
     
  • 1.7, proud_anon, 08:23, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Все по-взрослому портировали, с akonadi и блэкджеком?
     
  • 1.9, Аноним, 09:05, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Контейнеры - это не серьезно А из kde-шного там только plasma и пара плазмоидов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 10:23, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Мобильная платформа Plasma Mobile портирована для устройств ...... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, Аноним, 10:25, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Т.е. иными словами, обычных приложений KF 5
     
  • 1.17, adolfus, 11:31, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не взлетит. Сильно тормозит. Ну и сам интерфейс как-то не строит. Слайдер не должен отрываться от указателя. Вообще ничего не должно отрываться от указателя. Как только начинается драг-н-дроп, объект должен "догонять" указатель, т.е порог, каким бы он ни был, должен тотчас выбираться. Величина порога не должна влиять на результат драг-н-дропа.
     
  • 1.18, Дуплик, 14:26, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Не взлетит, Java быстрее Qt работает.
     
     
  • 2.23, Аноним, 00:20, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Язык быстрее фреймворка?
     
  • 1.19, gimrock, 18:30, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    У меня как раз Nexus 5x! Отличный смартфон, кстати, и Android 7.1 очень нравится!
     

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