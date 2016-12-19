19.12.2016 18:47  Уязвимость в Samba 4, которая может привести к удалённому выполнению кода

Представлены корректирующие обновления Samba 4.5.3, 4.4.8 и 4.3.13, в которых устранена порция уязвимостей. Одна из проблем (CVE-2016-2123) позволяет осуществить атаку, которая может привести к удалённому выполнению кода на сервере. Уязвимость проявляется только в Samba 4. Для проведения атаки требуется аутентифицированный доступ к серверу. Уязвимость вызвана ошибкой в функции ndr_pull_dnsp_name, которую можно использовать для инициирования переполнения буфера при обработке специально оформленных атрибутов dnsRecord в БД Samba Active Directory. Атаку может совершить любой пользователь, имеющий возможность записи атрибута dnsRecord через LDAP. По умолчанию полномочия записи dnsRecord для новых DNS-объектов имеются у всех аутентифицированных пользователей LDAP. Проблема пока не исправлена в дистрибутивах Linux (Debian, Ubuntu, SUSE). RHEL и CentOS 5, 6, 7 проблеме не подвержены, так поставляют пакеты Samba без AD DNS Server. В качестве обходного пути защиты для зоны DNS можно изменить уровень ntSecurityDescriptor, но это приведёт к урезанию нужной функциональности и изменению поведения контроллера домена Active Directory. Из других устранённых уязвимостей отмечаются: CVE-2016-2125 - делегирование излишних полномочий серверу Kerberos. Samba-клиент всегда запрашивает делегируемый тикет при аутентификации через Kerberos, что подразумевает наличие у сервера Kerberos тикета "Ticket Granting Ticket" (TGT), позволяющего получить любой доступ от имени аутентифицированного пользователя или сервиса;

CVE-2016-2126 - уязвимость в коде проверки Kerberos PAC, которая может привести к повышению привилегий. Удалённый аутентифицированный атакующий может инициировать крах процесса winbindd отправив легитимный тикет Kerberos с некорректной контрольной суммой arcfour-hmac-md5 PAC. Локальный сервис с доступом к привилегированному каналу связи с winbindd может инициировать оседание в кэше winbindd некорректных прав доступа.



