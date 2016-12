19.12.2016 13:34  Критическая уязвимость в обработчике крахов приложений, применяемом в Ubuntu

> Десктоп улучшайзеры для *nix поражают даже Билла Гейтса. Да ладно вам. Я вот смотрю на последние уязвимости МСца: https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-26/opec-1/Microsoft.ht

> Publish Date : 2016-11-10 Last Update Date : 2016-11-28

> allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted web site, aka "Open Type Font Remote Code Execution Vulnerability." Причем, начиная с ХРюши. 15 лет.

Вторая:

> Publish Date : 2016-11-10 Last Update Date : 2016-11-28

> allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted file, aka "Microsoft Video Control Remote Code Execution Vulnerability." Тоже, начиная с Vistы, (а скорее всего с ХР, которую уже никто не упоминает в виду заброшенности) Номер три:

> Publish Date : 2016-11-10 Last Update Date : 2016-11-28

> Microsoft Office 2007 SP3, Office 2010 SP2, Office 2013 SP1, Office 2013 RT SP1, and Office 2016 allow remote attackers to execute arbitrary code via a crafted Office document ... Нумеро восемнадцать:

> Publish Date : [B]все еще[/B] 2016-11-10 Last Update Date : 2016-11-28

> Microsoft Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2 and R2 SP1, Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows Server 2012 Gold and R2, Windows RT 8.1, Windows 10 Gold, 1511, and 1607, and Windows Server 2016 allow remote attackers to execute arbitrary code via a [B]crafted image file[/B], aka "Windows Remote Code Execution Vulnerability." и тоже так неплохо поражаюсь – нашлась целая пачка удаленно доступных уязвимостей, которым по 10-15 лет, но ... никто, нигде, ничего ...

Зато при запросе "[B]microsoft[/B] remote vulnerability" в гугло-новостях на втором месте выдается "Ubuntu App Crash Reporter Bug Allows Remote Code Execution". Нормально, че (c).