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19.12.2016 13:34  Критическая уязвимость в обработчике крахов приложений, применяемом в Ubuntu

В пакете Apport, применяемом в Ubuntu Linux для автоматизации обработки крахов приложений, выявлена критическая уязвимоcть (CVE-2016-9949), позволяющая организовать выполнение кода от имени текущего пользователя, а при определённых условиях под пользователем root. Проблема проявляется в Desktop-редакциях дистрибутива Ubuntu начиная с выпуска 12.10 и исправлена в недавно опубликованном обновлении пакета Apport.

В Ubuntu система Apport обрабатывает сведения о крахе приложения, в том числе автоматически вызывается при возникновении исключительных ситуаций в скриптах на языке Python и отслеживает сбои во время установки пакетов. Отчёт о крахе сохраняется в текстовых файлах с расширением ".crash", при наличии которых вызывается специальная утилита, выводящая на экран диалог с предложением отправить отчёт разработчикам Ubuntu.

Ошибка в коде разбора файлов crash позволяет осуществить выполнение произвольного кода на языке python, присутствующего в crash-отчете. Для генерации произвольных эксплоитов подготовлен специальный инструментарий. В простейшем случае для проверки наличия уязвимости можно записать нижеприведённый текст в файл c расширением .crash, при обработке которого будет выполнен запуск калькулятора: 


   ProblemType: Bug
   ExecutablePath: /usr/bin/file-roller
   Stacktrace:
    None
   CrashDB: {'impl': 'memory', 'crash_config': exec("""
    import subprocess
    payload_cmd = "pkill -9 apport; gnome-calculator"
    subprocess.Popen(payload_cmd, shell=True)
    """, {}) }

Для эксплуатации уязвимости необходимо добиться открытия данного файла в обработчике Apport, что можно сделать несколькими путями. Например, так как apport-gtk зарегистрирован для обработки MIME-типа "text/x-apport", достаточно открыть файл с расширением .crash в файловом менеджере. Кроме того, обработчик вызывается для всех файлов не имеющих MIME-привязки к расширению, начинающихся со строки "ProblemType: ", т.е. можно записать эксплоит в файл с любым неизвестным системе расширением, например zip. Попытка просмотра такого файла также приведёт к эксплуатации уязвимости. Разместить файл на сайте и применив методы социальной инженерии, можно добиться загрузки этого файла пользователем. Как только файл будет сохранён и пользователь попытается просмотреть его содержимое - будет активирован обработчик Apport и запущен код атакующего.

Второй вариант атаки позволяет добиться локальным пользователем выполнения кода с правами root. Если сохранить файл с расширением .crash в директории /var/crash (доступна на запись всем пользователям), он будет автоматически обработан. При этом если файл сохранён под идентификатором пользователя меньше 500, то обработка будет выполнена с правами root. В качестве одного из методов записи файла с uid меньше 500 предлагается использовать доступную в mysql возможность сохранения таблицы в произвольной директории ("SELECT INTO ... OUTFILE") или организовать запись чрез web-скрипт, выполняемый от пользователя www-data.

При входе пользователя в систему, для crash-файлов из директории /var/crash вызывается процесс apport-crashreports, который запрашивает через PolicyKit выполнение действий с правами root. Выводимый диалог лишь уведомляет о возникновении проблемы в системном приложении и предлагает отправить разработчикам отчёт, не детализируя о каком приложении идёт речь. Если пользователь согласится с предложением отправить отчёт, то эксплоит будет выполнен в системе с правами root.

Уязвимость была обнаружена исландским исследователем безопасности Donncha O'Cearbhaill под впечатлением от недавних исследований Криса Эванса (Chris Evans), показавших большой пласт проблем в обработчиках контента, применяемых на рабочих столах популярных дистрибутивов Linux. Изучив предлагаемый по умолчанию список привязки обработчиков MIME-типов исследователь заметил Apport и сразу обратил внимание на небезопасность использования привязок к Python-коду в файлах с отчётами о крахах.

Примечательно, что скупщиками эксплоитов автору было предложено 10 тысяч долларов за то, чтобы он передал им технологию атаки и сохранил информацию об уязвимости в тайне. Но автор исследования, который не раз получал вознаграждения за выявление уязвимостей от компании Google, отказался и предпочёл сообщить о проблеме разработчикам. Разработчики Ubuntu достаточно оперативно отреагировали на сообщение о проблеме и за несколько дней подготовили обновление пакета.

  1. Главная ссылка к новости (https://donncha.is/2016/12/com...)
  2. OpenNews: Новая критическая уязвимость в GraphicsMagick и ImageMagick
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в пакете ImageMagick, используемом на многих сайтах
  4. OpenNews: В FFmpeg устранена уязвимость, которая может привести к утечке локальных файлов
  5. OpenNews: Уязвимость, позволяющая запустить код при копировании файла на рабочий стол
  6. OpenNews: Угроза безопасности из-за автоматической обработки мультимедийных файлов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ubuntu, apport
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  • 1.1, Фуррь, 14:10, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +14 +/
    Такое чувство, что на Линукс пошла массированная информационная атака, направленная на уничижение его главного достоинства - безопасность. Регулярно исправляются уязвимости, даже серьёзные, это нормально и продвинутым юзерам известно, но так громко про них орут только вот в последние месяцы. У меня паранойя или кто-то за это платит?
     
     
  • 2.2, Аноним, 14:16, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +23 +/
    Просто раньше эти уязвимости никто не искал. Хорошо хоть находят и исправляют.
     
     
  • 3.17, SysA, 15:03, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Ты невнимательно прочитал пост - там написано, что Регулярно исправляются уя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.67, Аноним, 19:44, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Уязвимости исправляются постоянно, в этом нет ничего необычного Люди могут нача... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.100, chinarulezzz, 14:50, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Люди могут начать это замечать только, если в первых постах писать про паранойю по поводу участившихся исправлений уязвимостей.

    Не только.

    1. Люди замечают вещи, которые уже укрепились в памяти или часто повторяются.
    2. Люди склонны замечать и запоминать скорее особенные, причудливые и смешные образы, чем непричудливые или несмешные.
    3. Люди склонны замечать изменения.
    4. Людей притягивает информация, которая подтверждает их убеждения.
    5. Люди склонны лучше замечать ошибки у других, чем у себя.

     
  • 2.3, Аноним, 14:17, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    У тебя паранойя, да. Уязвимости обнаруживаются регулярно.
     
     
  • 3.4, Аноним, 14:22, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Но добавляют их быстрее.
     
  • 3.7, Аноним, 14:37, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Вы невнимательно читаете автора. Перечитайте то сообщение, на которое отвечаете.
     
     
  • 4.54, Аноним, 17:59, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    А зачем? Гораздо проще писать всякую чушь не к месту.
     
  • 2.5, saahriktu, 14:26, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Просто сегодня становится модным называть уязвимостями то, что раньше никто так ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, Аноним, 14:46, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Т е исправляя незначительную ошибку, они допустили критическую ошибку Ожидаемо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, saahriktu, 15:00, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Подняв историю я обнаружил то, на что сослался выше Выше я говорил про т н Sh... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.18, Аноним, 15:04, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Разработчики недооценили важность, специалисты по безопасности указали им на оши... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.25, saahriktu, 15:26, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А я говорю о том, что само понятие секурности постоянно переосмысливается по мер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.27, Аноним, 15:29, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А я говорю, что разработчики за короткое время успели заложили всё поле минами ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.28, saahriktu, 15:32, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну так если понятие секурности постоянно переосмысливается, то сложно разрабатыв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.36, Аноним, 16:01, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Если заложить всё поле минами в них кто-нибудь наступит И в именно в этот мом... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.40, saahriktu, 16:17, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Нет Суть в том, что сейчас активно огораживают юзеров Потому, что все уязвимо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.41, Sw00p aka Jerom, 16:23, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну вот такой к примеру юзкейс, загипнотизирую юзера, а он запустит вредоносное П... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.47, saahriktu, 16:57, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Да понятно, что человеческий фактор не на последнем месте Но, тем не менее, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 13.48, Crazy Alex, 17:01, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Так сейчас, по-моему, вообще нет НИКАКИХ разработок - даже софта, не говоря о ди... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 14.50, saahriktu, 17:12, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Есть, но мало. Из дистрибутивов есть те же Slackware, Gentoo, Crux и LFS.
     
     
  • 15.57, Crazy Alex, 18:23, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Гента - ну может быть Слака и LFS - это для тех, кто хочет глубоко разобрать... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 16.61, saahriktu, 18:44, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Продвинутый пользователь в моём понимании - это тот, кто может и хочет в общих чертах контролировать происходящее в системе, кастомизирует её, занимается какой-то автоматизацией (скрипты те же) - но всё же система для него - это всего лишь средство решения каких-то своих задач. LFS в это ну никак не укладывается.

    Зависит от масштабов задач. А так Slackware в это вполне укладывается. Crux, теоретически, тоже. Никогда его не ставил, но читал про него.

     
  • 15.94, Michael Shigorin, 20:49, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Есть, но мало. Из дистрибутивов есть те же Slackware, Gentoo, Crux и LFS.

    Про Crux не знаю, а LFS и Slackware/Gentoo, по наблюдениям, приводят к совсем разным пользователям: попадающиеся LFS-ники обычно действительно знают, зачем тратят своё время именно так -- а вот слакваристы с гентушниками _грамотные_ попадаются крайне редко (грамотных слакваристов лично знал целых двух, один давно свалил на дебиан).

    Разве если прячутся...

     
  • 13.59, Sw00p aka Jerom, 18:27, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    тока приветствую, нуно затачиваться, не делать ОС а если делать её, как выше в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 14.60, Crazy Alex, 18:32, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    При достаточном разнообразии софта и компетентности операторов - ни хрена он не уязвимость. А речь шла как раз о том, что не надо пытаться всё делить на суперзащищённые серверы и системы для домохозяек - другие варианты тоже возможны.
     
     
  • 15.68, Sw00p aka Jerom, 19:47, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    как так не делить? разве домохозайка на кухне и физик в ядерной лаборатории это две одинаковые области, с одинаковыми мерами соблюдения безопасности?

    Продукты ширпотребы обязаны быть безопасными. Кто-то отравил чан с молоком на заводе, и пол района отравилось - не уязвимость?


     
  • 13.64, Аноним, 18:56, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мамкин кулхацкер требует простых незащищенных систем!
     
     
  • 14.65, saahriktu, 19:17, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Есть разница между совсем незащищёнными и неогороженными. Если какие-то проверки проходят где-то в фоне совершенно не меняя того, что юзер может делать со своей системой, - это одно. И совсем другое когда юзеру начинают отрубать инструменты, поскольку они объявляются потенциальными уязвимостями.
     
  • 13.88, J.L., 12:04, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Но, должны оставаться и более архитектурно простые дистрибутивы, которые
    > позволяли бы без проблем выстрелить в ногу тысячами разных способов.

    кто у тебя рута то отнимает ? что такое "дистрибутив из коробки позволяющий стрелять в ногу" ??? сделай su и стреляй, блин
    а все дистрибутивы должны быть анально огорожены изначально (кроме тех типо которые на калькулятор ставятся, не имеют как возможности так и необходимости и вообще может не имеют юзера кроме рута)

     
     
  • 14.90, saahriktu, 12:51, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Читайте внимательнее. Речь не о том, что, якобы, отбирают рута, а о том, что огораживают _всех_, в т.ч. и рутов. Постоянно уменьшается кол-во возможностей, а особенно по запуску внешних процессов. Они бы ещё $() и '' из bash'а выпилили, а то это какие-то полумеры. Тот же systemd и у root'а отбирает низкоуровневый контроль процесса загрузки, включая /etc/inittab . Ну и т.д.
     
  • 3.33, Аноним, 15:51, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    То что ты считаешь фичей является ошибкой, которой не должно быть, и если ты н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.74, saahriktu, 23:27, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Гадить можно с помощью много чего, но это не значит, что, якобы, у юзеров нужно почти всё поотбирать.
     
  • 2.10, Аноним, 14:49, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Убунту != Линукс
     
     
  • 3.34, Аноним, 15:54, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Правильно, ведь Убунту - это операционная система, а Линукс - это только ядро.
     
     
  • 4.75, Аноним, 23:29, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    ядро это и есть операционная система.
     
     
  • 5.76, Аноним, 00:38, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Операционная система включает в себя не только ядро Например, Linux - ядро, а G... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.86, Аноним, 10:42, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не про то, я имел в виду, что найденный баг - специфичен для Убунты, а не для эк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, минус_1_мэйнтэйнер, 14:56, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    1 нет 2 да, за это платят 3 тот факт что предложили купить такой очевидный эк... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.19, Necrogrinder, 15:10, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Тоже обращаю внимание, что в последний год о уязвимостях написали больше наверно... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.26, ak, 15:28, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Линукс стали активнее использовать - пошли аудиты безопасности - посыпались уязв... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.30, Аноним, 15:45, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    И то и то, я думаю Зачем, собственно, кому-то за это платить GNU Linux с серве... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.37, Ordu, 16:04, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Сделайте паузу, прекратите читать новости, особенно советские W российские газет... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.66, Аноним, 19:23, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Потрепали Трампа по волосам? :)
     
     
  • 4.73, Ordu, 21:38, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я говорю, прекратите читать газеты. Это плохо сказывается на вашей психике.
     
  • 3.77, Аноним, 01:31, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    а если закрыть глаза, то и вовсе вокруг ничего не происходит 8212 темнота, да... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.98, Ordu, 21:43, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Думай прежде чем говорить. Лучше вообще не говори: думать полезнее.
    Чтобы не растекаться мыслею по древу, излагая тебе то, до чего ты сам мог бы додуматься, если бы не читал советских газет, я тебе лучше ссылку дам: http://highexistence.com/why-you-should-avoid-the-news/
     
  • 2.39, Анонимен, 16:11, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Безопасность она в мозгах программера и архитектора приложения Если же этим зан... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.46, Тузя, 16:52, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    На самом деле это детектор Тут на лицо рост популярности Линукс не только как с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.52, soarin, 17:40, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да, как и под любой другой ОС... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.72, Колюня, 21:28, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > А уязвимости, да, это плохо, но они всегда есть.

    Распространенное заблуждение.

     
     
  • 4.89, J.L., 12:14, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> А уязвимости, да, это плохо, но они всегда есть.
    > Распространенное заблуждение.

    развейте вашу мысль, пожалуйста, каково же реальное положение вещей и где не "самозарождаются" уязвимости ? (без теории о идеальных специалистах и админах, интересуют технические средства или методологии)

     
  • 3.95, Michael Shigorin, 20:53, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > А уязвимости, да, это плохо, но они всегда есть. Никакой код не идеален.

    Вот только есть детские, при этом по классическим шаблонам (недоверенный ввод, исполнение кода из данных, автоматические повышение привилегий вместо передачи того-что-с-uid-меньше-500 какому-нить да хотя бы nobody, а лучше выделенному псевдопользователю).

    Уж насколько я "ненастоящий сварщик", а такое как-то хватает мозгов соображать.

     
  • 2.51, soarin, 17:14, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну так ты не путай понятия Линукс - это понятие размытое И за частую то, что н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.62, Аноним, 18:51, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Linux неуязвим же! Ребят расходимся...
     
  • 2.71, Колюня, 21:23, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > но так громко про них орут только вот в последние месяцы

    Такое чувтство, что ты в интернете только последние месяцы, а до этого было где-нибудь в чебурашке.

     
  • 2.92, sadbuttrue, 17:01, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Эта атака на здравый смысл и платит за это копроэкономическое общество Постмоде... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.96, Michael Shigorin, 20:56, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Как аргумент спорщикам предлагаю ответить на вопрос: какую вредную для детей
    > информацию несёт ресурс LinkedIn и почему именно ресурс о работе неугодил?

    Поскольку Вы, видимо, "неверующий" -- предложу изучить для начала тему самостоятельно, Вы наверняка справитесь.  Ключевыми словами помочь могу, но вдруг обидитесь за тривиальность :-)

    А за анализ насчёт здравого смысла и идиотофилии +1, разумеется...

     
  • 2.93, anonymous, 18:23, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А что, Убунта это теперь Линукс?
     
  • 1.11, Аноним, 14:53, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Благо вошло в привычку удалять всякий хлам после установки https gist github c... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Аноним, 15:24, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    АвтоВАЗ напоминает сразу после покупку нужно отгнать в сервис чтобы дозакрутить... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.97, Michael Shigorin, 20:58, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > АвтоВАЗ напоминает: сразу после покупку нужно отгнать в сервис чтобы дозакрутить
    > все болты и заменить всё то гнильё, которое они поставили в новую
    > машину. Потом перешёл на иностранные авто - и проблема исчезла.

    Шаблон был крепок: речь про иностранный дистрибутив.

     
  • 1.12, Аноним, 14:53, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А про вознаграждение, на радостях, забыли ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, минус_1_мэйнтэйнер, 14:57, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    оно ему не нужно, платил ему google ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.15, Аноним, 14:59, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Одно из первых действие после установки это отключение вот этой бесполезной ерун... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним, 15:17, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Главное что код эксплойта написан на безопасном языке и в нем не будет переполнений буфера.
     
     
  • 2.45, Аноним, 16:49, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Следующий этап — потокобезопасные эксплойты на Rust.
     
  • 2.85, Аноним, 07:44, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Сильно)
     
  • 1.24, Аноним, 15:25, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Десктоп улучшайзеры для *nix поражают даже Билла Гейтса.
     
     
  • 2.56, Аноним84701, 18:23, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    > Десктоп улучшайзеры для *nix поражают даже Билла Гейтса.

    Да ладно вам. Я вот смотрю на последние уязвимости МСца:

    https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-26/opec-1/Microsoft.ht
    > Publish Date : 2016-11-10 Last Update Date : 2016-11-28
    > allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted web site, aka "Open Type Font Remote Code Execution Vulnerability."

    Причем, начиная с ХРюши. 15 лет.
    Вторая:
    > Publish Date : 2016-11-10 Last Update Date : 2016-11-28
    > allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted file, aka "Microsoft Video Control Remote Code Execution Vulnerability."

    Тоже, начиная с Vistы, (а скорее всего с ХР, которую уже никто не упоминает в виду заброшенности)

    Номер три:
    > Publish Date : 2016-11-10 Last Update Date : 2016-11-28
    > Microsoft Office 2007 SP3, Office 2010 SP2, Office 2013 SP1, Office 2013 RT SP1, and Office 2016 allow remote attackers to execute arbitrary code via a crafted Office document

    ...

    Нумеро восемнадцать:
    > Publish Date : [B]все еще[/B] 2016-11-10 Last Update Date : 2016-11-28
    > Microsoft Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2 and R2 SP1, Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows Server 2012 Gold and R2, Windows RT 8.1, Windows 10 Gold, 1511, and 1607, and Windows Server 2016 allow remote attackers to execute arbitrary code via a [B]crafted image file[/B], aka "Windows Remote Code Execution Vulnerability."

    и  тоже так неплохо поражаюсь – нашлась целая пачка удаленно доступных уязвимостей, которым по 10-15 лет, но ... никто, нигде, ничего ...
    Зато при запросе "[B]microsoft[/B] remote vulnerability" в гугло-новостях на втором месте выдается "Ubuntu App Crash Reporter Bug Allows Remote Code Execution".  Нормально, че (c).

     
     
  • 3.63, анон, 18:54, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Этот коммент достоин висеть в ОП-посте.
     
  • 3.78, Аноним, 01:35, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    наш гуголь самый безпристрастный гуголь в мире!!!11
    атата!
     
  • 1.29, Аноним, 15:41, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пофиг, ибо всегда удаляю эту дрянь Непонятно, зачем ставить это по дефолту Для... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.31, Аноним, 15:47, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Этот здоровский косяк с mime ещё долго будет радовать людей, вроде есть расширен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.44, wintel, 16:39, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Шигорин, объясни, откуда в последние недели такой массовый наплыв школо-ботов от... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.49, Crazy Alex, 17:06, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну вот я уж точно не MS-бот поддержу товарища - обработка исключительно по mim... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.42, anonymous, 16:30, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Я правильно понимаю, что разработчики убунты, чтобы не заморачиваться, просто делали eval для питоновского кода?
     
     
  • 2.82, Аноним, 03:59, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Похоже на то.
     
     
  • 3.84, anonymous, 06:19, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Так оно и есть: https://github.com/rickysarraf/apport/commit/5ad7def41358ea95b32d7047bbe699532
     
  • 1.43, Аноним, 16:33, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Пробовал в лубунте - этот скрипт пишет что отчет поврежден и не может быть обра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.87, Аноним, 11:48, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    mate, аналогично
     
  • 1.53, Пяница Одменструатор, 17:58, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    О, я как раз отключаю всегда этот аппорт. Толку от него всеравно никакого, а тут еще и уязвимость нашли.
     
  • 1.58, НовыйЮзер, 18:24, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    оно меня бесило - всегда вырубал.
    значит незря :)
     
  • 1.81, Аноним, 03:43, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Я тоже это отрубал когда юзал убунту, потому что сам apport как раз и крэшился ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.83, Аноним, 04:17, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А woopsie зачем-то нужно или тоже фигня какая-то?
     
     
  • 2.99, a, 22:23, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    apt purge *apport* *whoopsie*
     

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