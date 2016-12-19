В пакете Apport, применяемом в Ubuntu Linux для автоматизации обработки крахов приложений, выявлена критическая уязвимоcть (CVE-2016-9949), позволяющая организовать выполнение кода от имени текущего пользователя, а при определённых условиях под пользователем root. Проблема проявляется в Desktop-редакциях дистрибутива Ubuntu начиная с выпуска 12.10 и исправлена в недавно опубликованном обновлении пакета Apport.
В Ubuntu система Apport обрабатывает сведения о крахе приложения, в том числе автоматически вызывается при возникновении исключительных ситуаций в скриптах на языке Python и отслеживает сбои во время установки пакетов. Отчёт о крахе сохраняется в текстовых файлах с расширением ".crash", при наличии которых вызывается специальная утилита, выводящая на экран диалог с предложением отправить отчёт разработчикам Ubuntu.
Ошибка в коде разбора файлов crash позволяет осуществить выполнение произвольного кода на языке python, присутствующего в crash-отчете. Для генерации произвольных эксплоитов подготовлен специальный инструментарий. В простейшем случае для проверки наличия уязвимости можно записать нижеприведённый текст в файл c расширением .crash, при обработке которого будет выполнен запуск калькулятора:
ProblemType: Bug
ExecutablePath: /usr/bin/file-roller
Stacktrace:
None
CrashDB: {'impl': 'memory', 'crash_config': exec("""
import subprocess
payload_cmd = "pkill -9 apport; gnome-calculator"
subprocess.Popen(payload_cmd, shell=True)
""", {}) }
Для эксплуатации уязвимости необходимо добиться открытия данного файла в обработчике Apport, что можно сделать несколькими путями. Например, так как apport-gtk зарегистрирован для обработки MIME-типа "text/x-apport", достаточно открыть файл с расширением .crash в файловом менеджере. Кроме того, обработчик вызывается для всех файлов не имеющих MIME-привязки к расширению, начинающихся со строки "ProblemType: ", т.е. можно записать эксплоит в файл с любым неизвестным системе расширением, например zip. Попытка просмотра такого файла также приведёт к эксплуатации уязвимости. Разместить файл на сайте и применив методы социальной инженерии, можно добиться загрузки этого файла пользователем. Как только файл будет сохранён и пользователь попытается просмотреть его содержимое - будет активирован обработчик Apport и запущен код атакующего.
Второй вариант атаки позволяет добиться локальным пользователем выполнения кода с правами root. Если сохранить файл с расширением .crash в директории /var/crash (доступна на запись всем пользователям), он будет автоматически обработан. При этом если файл сохранён под идентификатором пользователя меньше 500, то обработка будет выполнена с правами root. В качестве одного из методов записи файла с uid меньше 500 предлагается использовать доступную в mysql возможность сохранения таблицы в произвольной директории ("SELECT INTO ... OUTFILE") или организовать запись чрез web-скрипт, выполняемый от пользователя www-data.
При входе пользователя в систему, для crash-файлов из директории /var/crash вызывается процесс apport-crashreports, который запрашивает через PolicyKit выполнение действий с правами root. Выводимый диалог лишь уведомляет о возникновении проблемы в системном приложении и предлагает отправить разработчикам отчёт, не детализируя о каком приложении идёт речь. Если пользователь согласится с предложением отправить отчёт, то эксплоит будет выполнен в системе с правами root.
Уязвимость была обнаружена исландским исследователем безопасности Donncha O'Cearbhaill под впечатлением от недавних исследований Криса Эванса (Chris Evans), показавших большой пласт проблем в обработчиках контента, применяемых на рабочих столах популярных дистрибутивов Linux. Изучив предлагаемый по умолчанию список привязки обработчиков MIME-типов исследователь заметил Apport и сразу обратил внимание на небезопасность использования привязок к Python-коду в файлах с отчётами о крахах.
Примечательно, что скупщиками эксплоитов автору было предложено 10 тысяч долларов за то, чтобы он передал им технологию атаки и сохранил информацию об уязвимости в тайне. Но автор исследования, который не раз получал вознаграждения за выявление уязвимостей от компании Google, отказался и предпочёл сообщить о проблеме разработчикам. Разработчики Ubuntu достаточно оперативно отреагировали на сообщение о проблеме и за несколько дней подготовили обновление пакета.
Не только.
1. Люди замечают вещи, которые уже укрепились в памяти или часто повторяются.
2. Люди склонны замечать и запоминать скорее особенные, причудливые и смешные образы, чем непричудливые или несмешные.
3. Люди склонны замечать изменения.
4. Людей притягивает информация, которая подтверждает их убеждения.
5. Люди склонны лучше замечать ошибки у других, чем у себя.
Зависит от масштабов задач. А так Slackware в это вполне укладывается. Crux, теоретически, тоже. Никогда его не ставил, но читал про него.
Про Crux не знаю, а LFS и Slackware/Gentoo, по наблюдениям, приводят к совсем разным пользователям: попадающиеся LFS-ники обычно действительно знают, зачем тратят своё время именно так -- а вот слакваристы с гентушниками _грамотные_ попадаются крайне редко (грамотных слакваристов лично знал целых двух, один давно свалил на дебиан).
Разве если прячутся...
Продукты ширпотребы обязаны быть безопасными. Кто-то отравил чан с молоком на заводе, и пол района отравилось - не уязвимость?
кто у тебя рута то отнимает ? что такое "дистрибутив из коробки позволяющий стрелять в ногу" ??? сделай su и стреляй, блин
а все дистрибутивы должны быть анально огорожены изначально (кроме тех типо которые на калькулятор ставятся, не имеют как возможности так и необходимости и вообще может не имеют юзера кроме рута)
Распространенное заблуждение.
развейте вашу мысль, пожалуйста, каково же реальное положение вещей и где не "самозарождаются" уязвимости ? (без теории о идеальных специалистах и админах, интересуют технические средства или методологии)
Вот только есть детские, при этом по классическим шаблонам (недоверенный ввод, исполнение кода из данных, автоматические повышение привилегий вместо передачи того-что-с-uid-меньше-500 какому-нить да хотя бы nobody, а лучше выделенному псевдопользователю).
Уж насколько я "ненастоящий сварщик", а такое как-то хватает мозгов соображать.
Такое чувтство, что ты в интернете только последние месяцы, а до этого было где-нибудь в чебурашке.
Поскольку Вы, видимо, "неверующий" -- предложу изучить для начала тему самостоятельно, Вы наверняка справитесь. Ключевыми словами помочь могу, но вдруг обидитесь за тривиальность :-)
А за анализ насчёт здравого смысла и идиотофилии +1, разумеется...
Шаблон был крепок: речь про иностранный дистрибутив.
Да ладно вам. Я вот смотрю на последние уязвимости МСца:
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-26/opec-1/Microsoft.ht
> Publish Date : 2016-11-10 Last Update Date : 2016-11-28
> allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted web site, aka "Open Type Font Remote Code Execution Vulnerability."
Причем, начиная с ХРюши. 15 лет.
Вторая:
> Publish Date : 2016-11-10 Last Update Date : 2016-11-28
> allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted file, aka "Microsoft Video Control Remote Code Execution Vulnerability."
Тоже, начиная с Vistы, (а скорее всего с ХР, которую уже никто не упоминает в виду заброшенности)
Номер три:
> Publish Date : 2016-11-10 Last Update Date : 2016-11-28
> Microsoft Office 2007 SP3, Office 2010 SP2, Office 2013 SP1, Office 2013 RT SP1, and Office 2016 allow remote attackers to execute arbitrary code via a crafted Office document
...
Нумеро восемнадцать:
> Publish Date : [B]все еще[/B] 2016-11-10 Last Update Date : 2016-11-28
> Microsoft Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2 and R2 SP1, Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows Server 2012 Gold and R2, Windows RT 8.1, Windows 10 Gold, 1511, and 1607, and Windows Server 2016 allow remote attackers to execute arbitrary code via a [B]crafted image file[/B], aka "Windows Remote Code Execution Vulnerability."
и тоже так неплохо поражаюсь – нашлась целая пачка удаленно доступных уязвимостей, которым по 10-15 лет, но ... никто, нигде, ничего ...
Зато при запросе "[B]microsoft[/B] remote vulnerability" в гугло-новостях на втором месте выдается "Ubuntu App Crash Reporter Bug Allows Remote Code Execution". Нормально, че (c).