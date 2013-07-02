19.12.2016 10:17  Релиз GNU Hurd 0.9

Состоялся релиз ядра GNU Hurd 0.9, а также сопутствующих ядру компонентов: микроядра GNU Mach 1.8, генератора интерфейсов для микроядра Mach - GNU MIG 1.8 и порта системной библиотеки glibc-2.23-hurd+libpthread-20161218. GNU Hurd доступен только для 32-разрядной архитектуры x86 (работа по портированию ядра для архитектуры x86_64 пока не завершена). В ближайшее время оценить GNU Hurd в действии можно будет воспользовавшись сборками (iso-образы) дистрибутива Debian GNU/Hurd, сочетающего программное окружение Debian c ядром GNU Hurd.
GNU Hurd представляет собой ядро, развиваемое в качестве замены ядра Unix и оформленное в виде набора серверов, работающих поверх микроядра GNU Mach и реализующих различные системные сервисы, такие как файловые системы, сетевой стек, система управления доступом к файлам. Микроядро GNU Mach предоставляет IPC-механизм, используемый для организации взаимодействия компонентов GNU Hurd и построения распределённой мультисерверной архитектуры. GNU MIG (Mach 3.0 Interface Generator) является инструментом для трансляции файлов-определений RPC (Remote Procedure Call) в код на языке Си, который необходим для компиляции любого пакета, принимающего или отправляющего RPC-вызовы, в том числе для GNU Mach, GNU Hurd и GNU C Library (glibc).
Основные новшества GNU Hurd 0.9:
Улучшения в микроядре GNU Mach 1.8:
21-й век такой 21-й...
Виндошавка такая шавка...
Да.
> а набор сервисов.
Нет.
Такие хреновины тогда по совести назывались не "ОС", а "монитор".
Кому-то и ☾ цвета #6899C2 романтика.