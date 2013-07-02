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19.12.2016 10:17  Релиз GNU Hurd 0.9

Состоялся релиз ядра GNU Hurd 0.9, а также сопутствующих ядру компонентов: микроядра GNU Mach 1.8, генератора интерфейсов для микроядра Mach - GNU MIG 1.8 и порта системной библиотеки glibc-2.23-hurd+libpthread-20161218. GNU Hurd доступен только для 32-разрядной архитектуры x86 (работа по портированию ядра для архитектуры x86_64 пока не завершена). В ближайшее время оценить GNU Hurd в действии можно будет воспользовавшись сборками (iso-образы) дистрибутива Debian GNU/Hurd, сочетающего программное окружение Debian c ядром GNU Hurd.

GNU Hurd представляет собой ядро, развиваемое в качестве замены ядра Unix и оформленное в виде набора серверов, работающих поверх микроядра GNU Mach и реализующих различные системные сервисы, такие как файловые системы, сетевой стек, система управления доступом к файлам. Микроядро GNU Mach предоставляет IPC-механизм, используемый для организации взаимодействия компонентов GNU Hurd и построения распределённой мультисерверной архитектуры. GNU MIG (Mach 3.0 Interface Generator) является инструментом для трансляции файлов-определений RPC (Remote Procedure Call) в код на языке Си, который необходим для компиляции любого пакета, принимающего или отправляющего RPC-вызовы, в том числе для GNU Mach, GNU Hurd и GNU C Library (glibc).

Основные новшества GNU Hurd 0.9:

  • Программа boot теперь может выполняться от непривилегированного пользователя, что даёт возможность любому пользователю создавать вложенные непривилегированные окружения (Subhurds);
  • В состав принят мультиплексор ethernet-соединений (eth-multiplexer), позволяющий создавать виртуальные сетевые интерфейсы, обеспечивая маршрутизацию трафика между ними и реальными сетевыми устройствами Ethernet. Виртуальным сетевым интерфейсам назначаются псевдослучайные MAC-адреса. В состав также включена библиотека с реализацией BPF (Berkeley Packet Filter), которая используется для обеспечения работы eth-multiplexer;
  • В модуле ext2fs устранены проблемы с обработкой ситуации исчерпания свободного дискового пространства;
  • Внесены изменения, направленные на улучшение совместимости со стандартами, такими как POSIX;
  • В генераторе интерфейсов GNU MIG 1.8 решены проблемы с появлением ложных предупреждений компилятора при сборке сгенерированного кода.

Улучшения в микроядре GNU Mach 1.8:

  • Всесторонне переработана система управления памятью. Для работы с физическими адресами по возможности везде задействован новый тип, что позволило организовать доступ системы к верхним сегментам памяти. Решены многие проблемы, связанные с обработкой страниц памяти, улучшена работа в условиях нехватки свободной оперативной памяти;
  • Система виртуальной памяти переведена на использование структуры "красно-чёрное дерево" для хранения информации о распределении памяти, что позволило обеспечить поддержку задач, выполняющих тысячи операций маппинга памяти;
  • Улучшены средства отладки и обеспечен вывод более детальной информации в сообщениях об ошибках. Налажена отладка блокировок. В отладчике уровня ядра добавлена возможность инспектирования трассировок стека;
  • Решены проблемы в реализации механизма синхронизации gsync, который теперь используется для внутренних блокировок в GNU C Library (glibc);
  • Удалён устаревший внешний интерфейс управления памятью и прекращена неполная поддержка ACPI.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/in...)
  2. OpenNews: Увидел свет GNU Hurd 0.8
  3. OpenNews: Увидел свет GNU Hurd 0.7
  4. OpenNews: Доступен Debian GNU/Hurd 2015
  5. OpenNews: Увидел свет GNU Hurd 0.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: hurd
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  • 1.1, Zloy, 10:29, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Хорошо, но мало.
     
     
  • 2.47, Alex, 19:02, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –6 +/
    Что хорошего-то Прочитал что нового в нем, ощущение возникло, что эта статья пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.57, Zloy, 05:15, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Вот я и говорю, что мало Но и то хорошо А чего хорошего в твоём бугурте, чувак... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, paulus, 10:30, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В действии уже кто-нибудь оценил?
     
     
  • 2.37, Andrey Mitrofanov, 15:35, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Ты https fosdem org 2017 schedule event microkernel_virtualization_on_hurd не... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 10:32, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Уже скоро! :) Только что они такую древнюю Glibc тащат?
     
  • 1.4, svsd_val, 10:36, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Давно пробовал юзать было довольно удобно, но мешал малый набор пакетов и отсутствие ускорения, посмотрим как дела обстоят сейчас ..
     
  • 1.5, А. Ноним, 10:40, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Мы ниасилили ACPI, выкинем вообще? Тоже выход, но какой-то ущербный.
     
     
  • 2.13, robux, 11:33, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Всё по классику: "Лучше меньше, да лучше!"
     
  • 2.16, unxed, 11:37, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Возможно, ACPI в их архитектуре правильно реализовывать не частью микроядра, а с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.20, Аноним, 11:44, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А ты осиль и добавь его обратно - opensource.
     
  • 2.21, Michael Shigorin, 11:45, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Интересно, на чём оно без ACPI нынче вообще поедет хоть в каком-то виде ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, KonstantinB, 13:39, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    В виртуалбоксе, как и всегда Hurd, мне кажется, уже давно стал чисто академичес... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.59, Васякот, 08:25, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Разве фраза "прекращена неполная поддержка" не означает, что теперь полная?
     
  • 1.6, SpiritOfStallman, 10:47, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А где или для чего эту штуку используют? И используют ли?
     
  • 1.7, Celcion, 10:47, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > прекращена неполная поддержка ACPI

    21-й век такой 21-й...

     
     
  • 2.54, Led, 02:17, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > 21-й век такой 21-й...

    Виндошавка такая шавка...

     
  • 1.8, Шарп, 10:52, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Следующая версия будет 1.0?
     
     
  • 2.9, Аноним, 10:59, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Думаю, 1 0 как раз подоспеет к моменту, когда на всей Земле воцарится коммунизм ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, unxed, 11:38, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Про wine тоже так говорили Впрочем, 1 0 не значит, что будет работать всё, чего... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.29, Аноним, 12:39, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Уже названа точная дата, примерно с 2059го (https://xkcd.com/1508/)
     
  • 2.40, KonstantinB, 16:30, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    0.99.15j
     
  • 1.12, DmA, 11:33, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Операционную систему нужно запускать в пространстве пользователя, чтобы можно с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Аноним, 11:39, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Проверять должен админ. Пользователь - пользоваться.
     
     
  • 3.22, unxed, 12:05, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Кому должен?
     
     
  • 4.31, chinarulezzz, 13:34, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    судьбе, если он «админ».
     
  • 2.27, IB, 12:17, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Чтобы через любую дыру в прикладном софте сразу всю систему брать?
     
  • 2.28, Bvz, 12:20, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Только есть одна проблема Пространство пользователя создаётся операционной сист... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.32, Павел Самсонов, 13:37, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это тоже самое что сидеть под рутом, только называется по другому Классика - на... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.14, Аноним, 11:35, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Вот неплохие мысли о Hurd https://www.reddit.com/r/hurd/comments/273tij/hurd_the_minix_3_microkernel/chx
     
  • 1.23, Аноним, 12:07, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Интересно, а systemd поттеринг завезёт?
     
     
  • 2.26, Аноним, 12:12, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это я спросил неправильно, прощу прощения Вот так будет правильнее ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.35, Владимир, 15:09, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Боюсь, что нет. Systemd очень сильно связан с cgroups
     
     
  • 4.36, Аноним, 15:28, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Это же микроядро, сервер cgroups под hurd легко и непринужденно пишется лет за 2... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.38, Andrey Mitrofanov, 15:38, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вот и ответ Леннарт столько не высидит ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.39, Аноним, 16:08, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Думаю, что основным дистрибутивом для Hurd в будущем может стать GNU Guix, а там... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.58, 404 image not found, 05:49, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    подумай ещё
     
  • 3.51, Аноним, 23:09, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Столман не допустит. И правильно сделает.
     
  • 1.44, Аноним, 17:38, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    И в самом деле нужно, ведь майкрософт теперь официально входит в Линукс Фундейше... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.50, Аноним, 23:06, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Экзоядро говорите Ну вот DOS по факту был экзоядром, тяжело было бедолаге с вир... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.61, Павел Самсонов, 11:52, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    DOSу было тяжело из-за отсутствия файловых пермишенов Сидеть в XP под админом э... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.63, Andrey Mitrofanov, 15:03, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет По факту HRSA биты там были Не было там _пользователей_, выделения не-root... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.62, dq0s4y71, 14:30, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    DOS вообще был не "ядро", а набор сервисов.
     
     
  • 4.65, Andrey Mitrofanov, 15:12, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Но ядро-то в нём было Продолжим поиски экзоядра экзоядро , что бы оно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.66, Michael Shigorin, 18:21, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > DOS вообще был не "ядро"

    Да.

    > а набор сервисов.

    Нет.

    Такие хреновины тогда по совести назывались не "ОС", а "монитор".

     
  • 4.68, angra, 23:22, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    DOS это семейство примитивных, но все-таки операционных систем. И в них таки было ядро и оболочка.
     
     
  • 5.69, dq0s4y71, 14:37, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Набор системных вызовов - это ещё не ядро. Для ядра нужна защита памяти и управление процессами.
     
  • 1.48, Какаянахренразница, 21:17, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Не верю своим глазам.
     
  • 1.49, Аноним, 21:18, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Когда уже можно будет без проблем в Debian Hurd установить графический интерфейс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.52, Аноним, 23:20, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    hurd, l4 и прочее... романтика. недостижимая и наверное такая прекрасная...
     
     
  • 2.60, Аноним, 09:48, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    MacOS ...
     
     
  • 3.64, Аноним, 15:12, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > MacOS ...

    Кому-то и ☾ цвета #6899C2 романтика.

     

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