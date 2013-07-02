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18.12.2016 11:41  Выпуск СУБД PouchDB 6.1, реализации CouchDB на JavaScript

Представлен релиз документ-ориентированной БД PouchDB 6.1, представляющей собой расширенный вариант СУБД Apache CouchDB, написанный на языке JavaScript и работающий внутри браузера. Модель хранения повторяет CouchDB и обеспечивает средства разрешения конфликтов. PouchDB совместим с CouchDB на уровне API для хранения и выборки данных. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Размер сжатого архива с PouchDB занимает всего 45 Кб.

PouchDB позволяет создавать web-приложения, способные полноценно функционировать в offline-режиме и реплицировать данные из стационарных БД на базе CouchDB. Иными словами, при отсутствии сетевого соединения web-приложение может накапливать изменения в локальном хранилище на базе PouchDB, а после выхода в сеть синхронизировать изменения с внешним сервером, поддерживающим API CouchDB, или обеспечивать синхронизацию данных между клиентами.

PouchDB может работать во всех современных браузерах, а также применяться в серверных решениях на базе Node.js и в обособленных клиентских приложениях на базе Cordova/PhoneGap, NW.js и Electron. PouchDB не привязана к web-фреймворкам, но отдельно предоставляет обвязки для различных фреймворков, в том числе для Angular, React, Ember и Backbone. Имеется даже надстройка Python-PouchD для использования PouchDB в проектах на языке Python и реализация обособленного CouchDB-совместимого сервера. Для локального хранения данных в браузерах задействован API IndexedDB, а при его отсутствии WebSQL. При обособленной работе и использовании с Node.js для хранения используется LevelDB или SQLite.

Новый выпуск примечателен оптимизацией производительности, расширением диагностических сообщений и реализацией режима запросов "latest: true", при котором сервер всегда выдаёт самую свежую версию документа, независимо от запрошенной ревизии. В новой версии также приведена в порядок и полностью протестирована реализация метода fetch(), предназначенного для использования PouchDB в обработчиках на базе Service Worker, в которых недоступен API XMLHttpRequest.

  1. Главная ссылка к новости (https://pouchdb.com/2016/12/12...)
  2. OpenNews: Выпуск документ-ориентированной БД Apache CouchDB 2.0
  3. OpenNews: Выявлено около 6000 скомпрометированных установок СУБД Redis
  4. OpenNews: Рейтинг популярности СУБД за 2015 год
  5. OpenNews: Выпуск СУБД Couchbase Server 4.0, сочетающей возможности CouchDB, memcached и Membase
  6. OpenNews: IBM покупает компанию Cloudant и выделяет дополнительные ресурсы для разработки Apache CouchDB
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pouchdb, couchdb, database
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  • 1.1, Аноним, 12:49, 18/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    А ТЫ ещё не написал свою СУБД?
     
     
  • 2.3, fail_, 13:05, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –2 +/
    Koнткecнее cкaзaть/спросить/etc (js), в частном смысле - когда bunutils переведут на JS.. ?
    Kаг-то таг (c)

    P.S.:
    Доколе ?

     
  • 1.2, Gemorroj, 12:56, 18/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    интересно, что с безопасностью подобной синхронизации
     
     
  • 2.13, Аноним, 17:32, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    Что конкретно вас беспокоит ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Gemorroj, 18:15, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    авторизация клиента на удаленной БД. и защита от подмены данных в локальной БД.
     
     
  • 4.20, Аноним, 18:36, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Зачем авторизация Разве информация не должна быть свободной, как завещал мужик ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.28, angra, 01:33, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А завещание это он лично отдал твоей прабабке и с тех пор его текст передается в твоей семье из поколенья в поколенье. А написанное в ПСС это враньё кровавых жидобольшевиков. Угадал?
     
     
  • 6.37, Алконим, 02:04, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Его прабабка не болела сифилисом, так что наверное это другая (или другой).
     
  • 4.29, Аноним, 02:14, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну на данный момент couchdb рекомендуют создавать отдельно на каждого юзера БД ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 13:48, 18/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нафиг-нафиг, накапливать данные чтоб их прочитал любой гугл трекер
     
  • 1.6, Базилик Киберскотч, 14:17, 18/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    На самом деле годная штука. Чтобы сайтецы с поддержкой оффлайн режима клепать
     
     
  • 2.8, Аноним, 15:26, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Тогда гляньте еще TingoDB, это MongoDB на чистом JavaScript.
     
     
  • 3.38, Алконим, 02:05, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Тогда гляньте еще TingoDB, это MongoDB на чистом JavaScript.

    Оно для nodejs а не для браузера.

     
  • 1.9, Аноним, 16:00, 18/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Опять Javascript но почему люди не учаться на ошибках , вспомнити как тормозит а... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 16:11, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Вы, судя по всему, тоже не учитесь А Атом работает прекрасно, проблемы в пакетно... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, Аноним, 16:21, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Атом работает пока не начинает тормозить , я только это хотел обратить внимание ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, Аноним, 16:52, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Если абсолютно все будут писать на С и С , то программы будут не только тормози... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.14, KonstantinB, 17:52, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Такие заявления обычно делают те, кто сам не написал ничего сложнее hello world.
     
     
  • 5.18, Базилик Киберскотч, 18:16, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Поясняю. Суть как раз в том, что плохих программистов много. И они напишут много дырявого кода.
    Если вы можете писать не дырявый код, вы - молодец. Но таких меньшинство
     
     
  • 6.21, Led, 18:39, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Суть как раз в том, что вэб-макак много.

    //fixed

     
  • 6.23, KonstantinB, 22:04, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Плохие программисты пишут плохой код на любом языке.
     
  • 4.27, freehck, 01:11, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Не ужели не очевидно что надо писать на нормальных языках таких как С или С++ а не на Javascript .

    Ну не знаю. Я вот недолюбливаю js, хотя вот давеча пришлось и на нём написать немного кода.
    А вот что касается "нормальности" языков, то тут всякий раз сталкиваешься с вопросом: а какой язык лучше подходит для текущей задачи?

    Вот для скриптования каких-либо процессов в системе zsh (ну ок, для кого-то bash или dash, может быть) незаменим. Для обработки текстовых данных - perl5 великолепен. Для серьёзных задач со сложной логикой - ocaml. Для задач, где требуется высокая производительность - си. Если задача быстро получить рабочий прототип, то racket/sbcl в помощь. А если надо дополнение для браузера - ну куда же тут без js?

    Что, собственно, такого "нормального" конкретно в c/c++? У них есть своя ниша, свои проблемы. Серебряной пули нету, и вряд ли появится на нашем веку.

     
     
  • 5.30, Crazy Alex, 06:05, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    "Нормальные" - это языки, которые минимальным количеством покрывают все сколько-нибудь значимые в реальной жизни ниши. Потому что чем больше - тем больше изучать, тем дороже поддерживать и больше шансов нарваться на что-то неожиданное.

    Скриптование и прочий процессинг "на коленке" (в т.ч. текст), прототипы - Perl/Python.
    Сложная логика, гуй - плюсы.
    Скорость - си.
    Огромный энтерпрайзный софт, где главное - чтобы вообще работало - джава.

    Всё это - перемешать в нужной пропорции - от питоновских пользовательских скриптов в либре до JNI.

    В этом плане JS - ни хрена не "нормальный", так как не имеет своей архитектурной ниши. На его месте в зависимости от масштаба задачи гораздо лучше был бы питон или плюсы. Но - нет их в браузерах в сколько-нибудь приличном виде.

    P.S. Всё остальное - это узкие ниши в плане количества софтин, которые на них пишутся.

     
     
  • 6.33, Аноним, 12:57, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Плюсы это не нормальный язык, а исторически сложилось, для гуя и сложной логики ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.34, Аноним, 13:01, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В дополнение Perl ну очень спецефичный, просто сложилось так что он есть в т ч ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.39, Алконим, 02:09, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Скриптование и прочий процессинг "на коленке" (в т.ч. текст), прототипы - Perl/Python.
    > В дополнение Perl ну очень спецефичный,

    Ну да. Perl это продукт эволюции ed -> sed -> awk + shell -> perl. Очень хороший язык который заменяет эти инструменты.

     
  • 6.36, KonstantinB, 13:47, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Для языка, разработанного за 10 дней буквально на коленке для внедрения в браузеры середины девяностых, JS вполне хорош. Автор предусмотрел вещи, которых не было в ТЗ, но которые обеспечили долговременное выживание языка - прототипы и замыкания. Не случись этого, сейчас бы писали браузерные скрипты на вижуал-бейсике.

    Нынешнее пропихивание JS везде, куда можно и нельзя, и его бурное и не всегда логичное развитие, с одной стороны, выглядит сомнительно, с другой стороны, вполне закономерно как следствие его популярности (повторение истории PHP).

     
  • 3.15, Баралгин, 17:56, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    >А Атом работает прекрасно

    Мне иногда кажется, что комментирование в интернете - это такая игра, где нужно написать что-то, противоречащее действительности. Не, в это могут поверить те, кто этим Атомом не пробовал пользоваться, но вряд ли тебя поддержит хоть один человек, способный мыслить самостоятельно.

     
     
  • 4.16, Аноним, 18:08, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Я на Атоме сижу, наверное уже полтора года, для JS подходит в самый раз, из плаг... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.19, Аноним, 18:27, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    так это ты пишешь всякую хрень на javascript е, вместо того чтобы писать на с ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.24, username, 23:22, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Пробовал как то, думаю здесь дело не сколько в технологии сколько в прямых руках, VS code от компании зла работает намного адекватнее, в том числе и по ресурсам хотя вроде бы написано на тех же технологиях. Тормозов нет, залипаний не замечено было.
     
  • 5.40, Алконим, 02:10, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я на Атоме сижу, наверное уже полтора года, для JS подходит в

    IMHO, brackets лучше.

     
  • 2.22, Аноним, 20:26, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    CouchDB написан на Erlang Это можно использовать лишь как клиент для реплик... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.32, Rodegast, 11:31, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > PouchDB позволяет создавать web-приложения, способные полноценно функционировать в offline-режиме

    Внимание. Количество потребляемой вашем броузером памяти скоро утроится!

     
     
  • 2.35, Аноним, 13:02, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Главное браузер полностью в tmpfs направить, что-бы на память базы не оставались... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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