18.12.2016 11:41  Выпуск СУБД PouchDB 6.1, реализации CouchDB на JavaScript

Представлен релиз документ-ориентированной БД PouchDB 6.1, представляющей собой расширенный вариант СУБД Apache CouchDB, написанный на языке JavaScript и работающий внутри браузера. Модель хранения повторяет CouchDB и обеспечивает средства разрешения конфликтов. PouchDB совместим с CouchDB на уровне API для хранения и выборки данных. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Размер сжатого архива с PouchDB занимает всего 45 Кб.
PouchDB позволяет создавать web-приложения, способные полноценно функционировать в offline-режиме и реплицировать данные из стационарных БД на базе CouchDB. Иными словами, при отсутствии сетевого соединения web-приложение может накапливать изменения в локальном хранилище на базе PouchDB, а после выхода в сеть синхронизировать изменения с внешним сервером, поддерживающим API CouchDB, или обеспечивать синхронизацию данных между клиентами.
PouchDB может работать во всех современных браузерах, а также применяться в серверных решениях на базе Node.js и в обособленных клиентских приложениях на базе Cordova/PhoneGap, NW.js и Electron.
PouchDB не привязана к web-фреймворкам, но отдельно предоставляет обвязки для различных фреймворков, в том числе для Angular, React, Ember и Backbone. Имеется даже надстройка Python-PouchD для использования PouchDB в проектах на языке Python и реализация обособленного CouchDB-совместимого сервера. Для локального хранения данных в браузерах задействован API IndexedDB, а при его отсутствии WebSQL. При обособленной работе и использовании с Node.js для хранения используется LevelDB или SQLite.
Новый выпуск примечателен оптимизацией производительности, расширением диагностических сообщений и реализацией режима запросов "latest: true", при котором сервер всегда выдаёт самую свежую версию документа, независимо от запрошенной ревизии. В новой версии также приведена в порядок и полностью протестирована реализация метода fetch(), предназначенного для использования PouchDB в обработчиках на базе Service Worker, в которых недоступен API XMLHttpRequest.
P.S.:
Доколе ?
Оно для nodejs а не для браузера.
//fixed
Ну не знаю. Я вот недолюбливаю js, хотя вот давеча пришлось и на нём написать немного кода.
А вот что касается "нормальности" языков, то тут всякий раз сталкиваешься с вопросом: а какой язык лучше подходит для текущей задачи?
Вот для скриптования каких-либо процессов в системе zsh (ну ок, для кого-то bash или dash, может быть) незаменим. Для обработки текстовых данных - perl5 великолепен. Для серьёзных задач со сложной логикой - ocaml. Для задач, где требуется высокая производительность - си. Если задача быстро получить рабочий прототип, то racket/sbcl в помощь. А если надо дополнение для браузера - ну куда же тут без js?
Что, собственно, такого "нормального" конкретно в c/c++? У них есть своя ниша, свои проблемы. Серебряной пули нету, и вряд ли появится на нашем веку.
Скриптование и прочий процессинг "на коленке" (в т.ч. текст), прототипы - Perl/Python.
Сложная логика, гуй - плюсы.
Скорость - си.
Огромный энтерпрайзный софт, где главное - чтобы вообще работало - джава.
Всё это - перемешать в нужной пропорции - от питоновских пользовательских скриптов в либре до JNI.
В этом плане JS - ни хрена не "нормальный", так как не имеет своей архитектурной ниши. На его месте в зависимости от масштаба задачи гораздо лучше был бы питон или плюсы. Но - нет их в браузерах в сколько-нибудь приличном виде.
P.S. Всё остальное - это узкие ниши в плане количества софтин, которые на них пишутся.
Ну да. Perl это продукт эволюции ed -> sed -> awk + shell -> perl. Очень хороший язык который заменяет эти инструменты.
Нынешнее пропихивание JS везде, куда можно и нельзя, и его бурное и не всегда логичное развитие, с одной стороны, выглядит сомнительно, с другой стороны, вполне закономерно как следствие его популярности (повторение истории PHP).
Мне иногда кажется, что комментирование в интернете - это такая игра, где нужно написать что-то, противоречащее действительности. Не, в это могут поверить те, кто этим Атомом не пробовал пользоваться, но вряд ли тебя поддержит хоть один человек, способный мыслить самостоятельно.
IMHO, brackets лучше.
Внимание. Количество потребляемой вашем броузером памяти скоро утроится!