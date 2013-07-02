17.12.2016 23:09  Доступна открытая СУБД CrateDB 1.0

После трёх лет разработки состоялся релиз проекта CrateDB 1.0, в рамках которого развивается открытая, быстрая и масштабируемая СУБД с поддержкой выполнения SQL-запросов и встроенными возможностями полнотекстового поиска. Версия 1.0 позиционируется как первый выпуск, достигший должного уровня стабильности и пригодный для промышленного использования. Исходные тексты CrateDB написаны на языке Java и
распространяются под лицензией Apache 2.0.
СУБД позволяет использовать SQL как для структурированных, так и для неструктурированных данных. Запросы могут выполняться распределённо, охватывая данные, хранящиеся на нескольких узлах, при этом для таких запросов обеспечивается производительность, близкая к обработке в реальном режиме времени. CrateDB оптимально подходит для хранения и формирования выборок для различных автоматически генерируемых данных, таких как логи, результаты периодического опроса датчиков и параметры сетевого трафика.
Особенности и возможности CrateDB:
select average_price from (
select avg(price) as average_price
from articles) as t
order by average_price;
select e.name || ' ' || e.surname as employee, coalesce(d.name, '') as manager_of_department
from employees e left join departments d
on e.id = d.manager_id
order by e.id;
create table demo (
name string,
obj object (dynamic) as (
age int
),
tags array (string));
insert into demo (name, obj, tags) values
('Trillian',
{age = 39, gender='female'}, // поле gender явно не определено в схеме и создаётся динамически
['mathematician', 'astrophysicist']);
select * from demo where obj['gender'] = 'female';
select title from wikipedia where match((title 1.5, text 1.0), 'Test')
«Ява не тормозит»©
полтора-два раза
Отличная аналитика, бро! У людей, покупающих например IBM z13 за мегабакс на крутых сишников нет денег, вот они и довольствуются дешевыми жабистами 8))))
Кстати, у сурового челябинского программиста можно почитать как работает жаба на мегажелезе с кучей на десятки гигабайт. Обычно GC срабатывает раз в несколько часов на несколько сек. Я бы хотел сравнить данный показатель с быстрой сишечкой, но боюсь, что на ней никто ещё ПО такого уровня не написал.
Все сишнеки знают, что GC в жабе тормозит проги с кучей на десятки гигабайт.
Насколько я знаю, подвисает на пару секунд.
Но почему все сишники забывают, что на си такие проги вообще никто никогда не пишет, т.к. такой сложности прога глючит так сурово, что не может в рабочее состояние выйти. Падает раньше чем бенчмарк отрабатывает.
Дорогой собрат по разуму, пишу вам из параллельной вселенной – увы, у нас неосиляторы Javы еще пишут ОСьки на десятки мульенов строк на своем Темном Наречии :(
> т.к. такой сложности прога глючит так сурово, что
> не может в рабочее состояние выйти. Падает раньше чем бенчмарк отрабатывает.
[CODE]
% uptime
07:19 60 дней 14:49, 2 пользователей,
[/CODE]
Гм, что-то падение затянулось -- видимо, все же успели на выходе в рабочее состояние набрать первую космическую скорость )
Приложения назовёте?
Это десктоп приложение? Швайн?
Посмотрите лучше бенчмарки ScyllaDB и Cassandra. Все вопросы отпадут.
Кстати, часто вижу такую необычную форму записи. Это какая-то шутка или обычная глупость уровня "андройд"?
То же касается логов - крайне редко там важна одна-единственная конкретная запись из миллионов. Вообще, если не считать финансовые БД небольшая доля потерь частенько вполне приемлема.
Посмотри use cases их сайте. И речь идет не о крупной потере в результате сбоя, а о потере или неточности отдельных записей из-за отстутсвия транзакций.
Если данные будут модифицироваться одновременно, то выбросит VersionConflictException, а затем попытается снова выполнить запрос.
> Crate heavily relies on Elasticsearch and Lucene for storage
> and cluster consensus.
> Every replica shard is updated synchronously with its primary and
> always carries the same information. Therefore it does not matter if
> the primary or a replica shard is accessed in terms of
> consistency. Only the refresh of the ''IndexReader'' affects
> consistency.
Консистентна запись (insert, update, т.п.); консистентно получение данных с полным указанием primary key в WHERE.
Про консистентность тут написано: https://crate.io/docs/reference/architecture/storage_consistency.html
>CrateDB оптимально подходит для хранения и формирования выборок для различных автоматически генерируемых данных, таких как логи, результаты периодического опроса датчиков и параметры сетевого трафика.
Один источник - множество получателей. И никаких конфликтов. Самый простой и надежный способ.