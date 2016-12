17.12.2016 23:09  Доступна открытая СУБД CrateDB 1.0

https://crate.io/docs/reference/sql/dml.html#updating-data

> If the same documents are updated concurrently an VersionConflictException might occur. Crate contains a retry logic that tries to resolve the conflict automatically. Если данные будут модифицироваться одновременно, то выбросит VersionConflictException, а затем попытается снова выполнить запрос.

> Crate heavily relies on Elasticsearch and Lucene for storage

> and cluster consensus.

> Every replica shard is updated synchronously with its primary and

> always carries the same information. Therefore it does not matter if

> the primary or a replica shard is accessed in terms of

> consistency. Only the refresh of the ''IndexReader'' affects

> consistency. Консистентна запись (insert, update, т.п.); консистентно получение данных с полным указанием primary key в WHERE. Про консистентность тут написано: https://crate.io/docs/reference/architecture/storage_consistency.html