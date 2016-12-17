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17.12.2016 08:37  Выпуск дистрибутива MX-16 Linux

Опубликован релиз легковесного дистрибутива MX-16 Linux, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian Jessie (8.6) с улучшениями от проекта antiX и многочисленными собственными приложениями, облегчающими настройку и установку ПО. По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce 4.12.2. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки, размером 1.2 GB.

Дистрибутив поставляется с полноценным набором локализации и переводов на русский язык, включая перевод интерфейса собственных приложений. Имеется обширное Руководство пользователя MX-16 Linux, полностью на русском языке.

Из приложений, развиваемых специально для MX Linux, можно отметить интерфейс для создания Live USB и слепков текущего состояния системы, набор конфигураторов (редактор меню, управление пользователями, восстановление загрузчика, настройка внешнего вида, управление драйверами и кодеками), система вывода уведомлений о наличии обновлений, интерфейс для установки пакетов из штатных репозиториев и бэкпортов, утилиты для поиска, переключения пользователей и монтирования USB-накопителей.

Для 32-разрядных систем предлагается ядро Linux 3.16 (PAE или non-PAE), а для 64-разрядных 4.7.8. При желании можно легко обновить версию ядра до самого нового и использовать новые версии программ из Debian backports. Поддерживается установка на системы с UEFI. Автоматически подключается большинство драйверов Broadcom. По умолчанию предлагаются приложения: Firefox 50.0.2, VLC 2.2.4, Clementine 1.3.1, Thunderbird 45.5.1, LibreOffice 5.2.2, LuckyBackup 0.4.8, Passwords and Keys 3.14.0, Xfce4 Terminal 0.6.2.



  1. Главная ссылка к новости (https://forum.mxlinux.org/view...)
  2. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 16
  3. OpenNews: Новая версия дистрибутива antiX 15
  4. OpenNews: Релиз Live-дистрибутива SimplyMEPIS 11.0
Автор новости: bicyclist56
Тип: Программы
Ключевые слова: antix, mepis, mxlinux
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  • 1.1, Дуплик, 09:50, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• –8 +/
    Нет, спасибо Берите пример с Fedora на GNOME 3 Вот где настоящий antiX... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Michael Shigorin, 11:40, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Это про античность железа , а не про иксы, насколько помню без проверки ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Аноним, 10:45, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вывод top почему никто не делает?
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:11, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Потому что там все забито "нужными и оригинальными" процессами
     
  • 1.4, rshadow, 11:16, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Здесь можно как нибудь отписаться от новостей "выпуска новых дистрибутивов"?
     
     
  • 2.5, marks, 11:38, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Ага, и нового софта еще.
     
  • 2.7, bicyclist56, 11:58, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    MX-14 был выпущен в 2014 году Это не новый дистрибутив Не думаю, что следует... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, A.Stahl, 12:29, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Да нет никаких преимуществ Дистрибутивы отличаются лишь версиями софта в репах ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, bicyclist56, 13:14, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    На вкус и цвет Не нравится, не пользуйтесь И не пробуйте, если нет такого же... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.29, Аноним, 17:17, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Наглая ложь У некоторых ещё есть DE, которого нет у других Или вот, например, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.32, Юрий, 21:45, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Этот на моем старом нетбуке почти летает Ни один другой Линукс га нем так шустр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.35, Michael Shigorin, 22:39, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –9 +/
    А попробуйте там по вкусу или даже по списку http nightly altlinux org p8 r... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.49, Temujeenz, 10:10, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тащ Шигорин, пробовал я для парка старых машинок в колледже все эти taste от аль... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.50, bicyclist56, 10:36, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    мх14, 16 не пробовал - я бы на Вашем месте попробовал, все-таки три года разви... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.69, Michael Shigorin, 11:39, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это, как по мне, один из ценнейших комплиментов дистрибутиву Здесь был бы благо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.37, Аноним, 22:45, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Ну знаешь, даже круто допиленая мной под задачу эмбедовка это наполовину конфиги... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.57, Аноним, 15:54, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Скорее, они выделяются тем, что являются причиной подгораниея у кучи неосиливших... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.71, Аноним, 19:21, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хорошо подгорает Аж у AT T, яху и опача подгорело И они стали юзать на сервера... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.34, Аноним, 22:35, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Из очевидных фактов 1 Довольно неплохо выглядит на скринах 2 Набор софта тож... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.44, Саша, 00:27, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    да, качает, вроде бы видел в консольке проскакивало ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.62, Куяврег, 00:00, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    есть надёжный способ, но это впоследствии может классифицироваться по ст.110 УК.
     
  • 1.8, upyr, 12:08, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Давно скрина VLC не видел Дизайн застрял в 2000-х - монструозный и перегруженны... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Ahulinux, 13:44, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    ctrl+h
     
  • 2.30, Аноним, 17:27, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Целых 9 кнопок и 2 полосочки и upyr уже "монструозный и перегруженный".
     
  • 1.9, upyr, 12:12, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А что за приложение с российским флагом? http://gov.ru/?
     
     
  • 2.12, A.Stahl, 12:38, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Индикатор раскладки?
     
     
  • 3.13, bicyclist56, 13:09, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да, это переключатель раскладки Настроил на CapsShift Лично мне нужен крупный ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, AlexYeCu, 14:29, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если слепым методом и 10-ю пальцами 8212 может тогда нециклическая лучше И и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.20, bicyclist56, 14:46, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Язык переключаю одним левым мизинцем, удобно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.58, Ujif, 17:44, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Самолюбование,достойное шахиджаняна Скромнее надо быть ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.59, bicyclist56, 17:47, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Спросили по теме - ответил по теме В отличие от скромного любителя замечаний ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.38, Аноним, 22:52, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Даже на ноутах у клав есть как правило led типа капслока И таки боковым зрением... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.45, Линукс еще не готов, 00:59, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Настрой разный звук клавиш для разных раскладок.
     
     
  • 5.52, bicyclist56, 11:54, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Мне лишние звуки ни к чему, постоянно слушаю онлайн радио.
     
  • 1.10, Аноним, 12:14, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Firefox 50 0 2,LibreOffice 5 2 2 и конечно же любой браузер или новомодный клие... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, Аноним, 22:54, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    uBlock поставь, что в лиса что в хромиум И uMatrix, если воевать с гадами по по... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.15, Аноним, 13:21, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Слепков системы? А почему в остальных дистрибутивах такого нет?
     
     
  • 2.16, bicyclist56, 13:23, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Видимо, это вопрос к "остальным дистрибутивам".
     
  • 2.31, angra, 19:31, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Если вы про что-то не знаете, то не значит, что этого нет Или для вас есть эт... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.40, Аноним, 22:58, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хуже узнать что слепки были, когда на диске внезапно кончилось место или началис... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, vantoo, 14:09, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    От первого скрина у меня чуть глаза не вытекли.
     
  • 1.21, f2404, 15:04, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Xfce4 Terminal 0.6.2

    Даже не 0.6.3 (последний релиз на gtk2)? Не говоря уж про актуальный 0.8.1.

     
     
  • 2.22, bicyclist56, 15:43, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Легко подключив тестовый репозиторий MX, так же легко получим версию Xfce4 Termi... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, f2404, 16:02, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Но почему не 0.6.3? Или это опечатка?
     
     
  • 4.26, bicyclist56, 16:11, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    По умолчанию тестовый репозиторий отключен Если честно, я не приглядываюсь во в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.41, Аноним, 23:02, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Старые xfce terminal очень забагованые Например копипаст в миднайт командере гл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, Саша, 15:49, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Насчет выпуска я не понял, у меня уже 3 месяца на нетбуке, со слабым АМД процом установлен, а новость что вот будто вчера выпустили?
     
     
  • 2.27, bicyclist56, 16:14, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Скорее всего, у Вас была MX-16 beta Ее, кстати, незачем и переустанавливать, те... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.24, Саша, 15:50, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    И почему-то не могу настроить на нем принтер: Xerox 114e, на хубунте сразу работает, а тут ни в какую, хммм.
     
     
  • 2.28, bicyclist56, 16:19, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А вот с конкретными техническими вопросами лучше на Форум, переводчик Гугла в по... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.64, Аноним, 03:12, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    В винде о таком точно никто не смог бы подумать Там бы подходил ровно драйвер д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.65, bicyclist56, 03:46, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > В винде о таком точно никто не смог бы подумать. Там бы
    > подходил ровно драйвер для Epson L100.

    Ворованная (большинством российских пользователей) Винда - это круто. OpenNET - не о Виндах, к счастью.

     
  • 4.70, J.L., 14:03, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > В винде о таком точно никто не смог бы подумать. Там бы подходил ровно драйвер для Epson L100.

    у вас мало опыта в поиске драйверов под виндой

     
  • 1.33, X2asd, 22:34, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    И что же до сих пор в 2017 году для кого-то понятие UEFI всё ещё не подразуме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, Michael Shigorin, 22:42, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    А оно само собой не прикручивается, сюрприз Как и секирбут http en altlinux... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.61, виндяплёхаяплёхаяняяяя, 23:39, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    http://EN.altlinux.org
    У Альт Линукс есть НЕ русскоязычные пользователи?
     
     
  • 4.68, Michael Shigorin, 11:20, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > У Альт Линукс есть НЕ русскоязычные пользователи?

    Мало того, ещё и нелатинопишущие приходят: http://en.altlinux.org/index.php?title=Starterkits&action=historysubmit&diff=

     
  • 2.42, Аноним, 23:14, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Uefi это такое обновление что пользоваться им могут захотеть разве что фанаты ви... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.48, bicyclist56, 05:16, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Поддерживается - означает опциональность И само собой разумеется, поддержива... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.54, Andrey Mitrofanov, 13:28, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Да, подразумевает Отключить мракобесие в bios-е, переключив на Old Style MS-DO... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.51, Саша, 11:14, 18/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    а у меня тут проблема нарисовалась: ставлю из реп Lazarus, fpc, fpc-source, и при запуске Лазаруса выскакивает окно с ошибкой, что мол версия не поддерживает 64 бита, ставлю с оф. сайта версию 1.6 и apt-get лезет обновлять почему-то fpc на версию 3.0....
     
     
  • 2.53, bicyclist56, 11:57, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Lazarus, fpc, fpc-source....

    Да, где-то на Форуме видел о трудностях с Лазарем. Поищите там. Когда-то баловался с написанием программок для себя, но это было давно...

     
     
  • 3.60, Саша, 19:16, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    поставил не 64 битку, доустановил gdb, lcl -почему они не подтянулись сами не понимаю, все заработало.
     

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