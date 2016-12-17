17.12.2016 08:37  Выпуск дистрибутива MX-16 Linux

Опубликован релиз легковесного дистрибутива MX-16 Linux, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian Jessie (8.6) с улучшениями от проекта antiX и многочисленными собственными приложениями, облегчающими настройку и установку ПО. По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce 4.12.2. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки, размером 1.2 GB.

Дистрибутив поставляется с полноценным набором локализации и переводов на русский язык, включая перевод интерфейса собственных приложений. Имеется обширное Руководство пользователя MX-16 Linux, полностью на русском языке.

Из приложений, развиваемых специально для MX Linux, можно отметить интерфейс для создания Live USB и слепков текущего состояния системы, набор конфигураторов (редактор меню, управление пользователями, восстановление загрузчика, настройка внешнего вида, управление драйверами и кодеками), система вывода уведомлений о наличии обновлений, интерфейс для установки пакетов из штатных репозиториев и бэкпортов, утилиты для поиска, переключения пользователей и монтирования USB-накопителей.

Для 32-разрядных систем предлагается ядро Linux 3.16 (PAE или non-PAE), а для 64-разрядных 4.7.8. При желании можно легко обновить версию ядра до самого нового и использовать новые версии программ из Debian backports. Поддерживается установка на системы с UEFI. Автоматически подключается большинство драйверов Broadcom. По умолчанию предлагаются приложения: Firefox 50.0.2, VLC 2.2.4, Clementine 1.3.1, Thunderbird 45.5.1, LibreOffice 5.2.2, LuckyBackup 0.4.8, Passwords and Keys 3.14.0, Xfce4 Terminal 0.6.2.