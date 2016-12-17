17.12.2016 08:37  Выпуск дистрибутива MX-16 Linux

Опубликован релиз легковесного дистрибутива MX-16 Linux, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian Jessie (8.6) с улучшениями от проекта antiX и многочисленными собственными приложениями, облегчающими настройку и установку ПО. По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce 4.12.2. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки, размером 1.2 GB.
Дистрибутив поставляется с полноценным набором локализации и переводов на русский язык, включая перевод интерфейса собственных приложений. Имеется обширное Руководство пользователя MX-16 Linux, полностью на русском языке.
Из приложений, развиваемых специально для MX Linux, можно отметить интерфейс для создания Live USB и слепков текущего состояния системы,
набор конфигураторов (редактор меню, управление пользователями, восстановление загрузчика, настройка внешнего вида, управление драйверами и кодеками), система вывода уведомлений о наличии обновлений, интерфейс для установки пакетов из штатных репозиториев и бэкпортов, утилиты для поиска, переключения пользователей и монтирования USB-накопителей.
Для 32-разрядных систем предлагается ядро Linux 3.16 (PAE или non-PAE), а для 64-разрядных 4.7.8. При желании можно легко обновить версию ядра до самого нового и использовать новые версии программ из Debian backports. Поддерживается установка на системы с UEFI. Автоматически подключается большинство драйверов Broadcom. По умолчанию предлагаются приложения: Firefox 50.0.2, VLC 2.2.4, Clementine 1.3.1, Thunderbird 45.5.1, LibreOffice 5.2.2, LuckyBackup 0.4.8, Passwords and Keys 3.14.0, Xfce4 Terminal 0.6.2.
Даже не 0.6.3 (последний релиз на gtk2)? Не говоря уж про актуальный 0.8.1.
Ворованная (большинством российских пользователей) Винда - это круто. OpenNET - не о Виндах, к счастью.
у вас мало опыта в поиске драйверов под виндой
Мало того, ещё и нелатинопишущие приходят: http://en.altlinux.org/index.php?title=Starterkits&action=historysubmit&diff=
Да, где-то на Форуме видел о трудностях с Лазарем. Поищите там. Когда-то баловался с написанием программок для себя, но это было давно...