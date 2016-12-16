16.12.2016 19:19  Выпуск рабочего стола Budgie 10.2.9

Разработчики дистрибутива Solus представили релиз рабочего стола Budgie Desktop 10.2.9. Budgie основан на технологиях GNOME, но использует собственные реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений. Budgie не является форком GNOME и работает поверх штатных низкоуровневых компонентов и библиотек GNOME. Код проекта написан на языках Си и Vala и распространяется под лицензией GPLv2.
Для управления окнами используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы.
В новом выпуске:
Помимо этого есть еще
https://github.com/TiZ-EX1/xfce4-dockbarx-plugin
То есть если приложение запущено, на панели из контекстного меню иконки приложения можно выбрать пункт "закрепить на панели" и когда приложение не запущено, будет отображаться иконка этого приложения, клик по которой будет запускать это приложение. Когда приложение запущено, иконка приложения используется для управления окном, а лишняя иконка ланчера не отображается, так? А панель их можно утащить в XFCE? То есть панель там standalone программа или опять плагин какой нибудь к какой нибудь вундервафле как в кедах?
Не знаю как в win7-10 но в unity работает так как вы описали... за редким исключением.