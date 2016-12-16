16.12.2016 19:19  Выпуск рабочего стола Budgie 10.2.9

Разработчики дистрибутива Solus представили релиз рабочего стола Budgie Desktop 10.2.9. Budgie основан на технологиях GNOME, но использует собственные реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений. Budgie не является форком GNOME и работает поверх штатных низкоуровневых компонентов и библиотек GNOME. Код проекта написан на языках Си и Vala и распространяется под лицензией GPLv2. Для управления окнами используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы. В новом выпуске: Для исключения ситуаций случайного удаления панели добавлено специальное уведомление, требующее подтвердить операцию;

Добавлена опция "--reset" для быстрого сброса в GSettings конфигурации панели к настройкам по умолчанию;

Серия исправлений в различных панельных виджетах;

Устранена проблема с неисчезновением индикатора загрузки приложения;

В виджете Places исправлены недоработки при монтировании по MTP;

В диалоге запуска программ (Run Dialog) обеспечено корректное отслеживания завершения приложения, что решило проблемы с преждевременным закрытием диалога;

Улучшена поддержка HiDPI и обеспечена автоматическая смена уровня масштабирования при изменении параметров экрана.



