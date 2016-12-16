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16.12.2016 19:19  Выпуск рабочего стола Budgie 10.2.9

Разработчики дистрибутива Solus представили релиз рабочего стола Budgie Desktop 10.2.9. Budgie основан на технологиях GNOME, но использует собственные реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений. Budgie не является форком GNOME и работает поверх штатных низкоуровневых компонентов и библиотек GNOME. Код проекта написан на языках Си и Vala и распространяется под лицензией GPLv2.

Для управления окнами используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы.

В новом выпуске:

  • Для исключения ситуаций случайного удаления панели добавлено специальное уведомление, требующее подтвердить операцию;
  • Добавлена опция "--reset" для быстрого сброса в GSettings конфигурации панели к настройкам по умолчанию;
  • Серия исправлений в различных панельных виджетах;
  • Устранена проблема с неисчезновением индикатора загрузки приложения;
  • В виджете Places исправлены недоработки при монтировании по MTP;
  • В диалоге запуска программ (Run Dialog) обеспечено корректное отслеживания завершения приложения, что решило проблемы с преждевременным закрытием диалога;
  • Улучшена поддержка HiDPI и обеспечена автоматическая смена уровня масштабирования при изменении параметров экрана.


  1. Главная ссылка к новости (https://solus-project.com/2016...)
  2. OpenNews: Ubuntu Budgie получил статус официальной редакции Ubuntu
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 1.2.1 и рабочего стола Budgie 10.2.8
  4. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.2.7
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 1.2 c собственным рабочим столом Budgie
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: budgie, desktop
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  • 1.1, Аноним, 19:25, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Ну вот, наконец-то ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 19:31, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Когда третий гном настолько плох, что уже даже форки не помогают.
     
  • 1.8, Аноним, 22:13, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Новые обои?
     
  • 1.10, Аноним, 23:11, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Вот бы все объединились и стали делать Единое Основное Окружение Рабочего Стола ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, AlexYeCu, 14:27, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Шёл бы ты в соседнюю тему — про GoboLinux.
     
  • 2.24, Аноним, 12:59, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    CDE?
     
  • 1.13, Аноним, 02:18, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Если кто хочет что-то новое потестить, лучше попробуйте deepin. Есть там фичи
     
     
  • 2.15, milinsky, 09:10, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это тот дистр в котором не работает переключение раскладки без костылей?
     
  • 1.16, BrainFucker, 09:41, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Кто попробовал, там панель хоть нормальная, или такая же фигня как в большинстве? То есть нужно чтобы иконки ланчера приложений отображались только когда соответствующие приложения не запущены. А то везде идиотизм как в WinXP, кроме кед, но пятые кеды печаль :( Пока свалил на XFCE, но панель хотелось бы заменить.
     
     
  • 2.17, Michael Shigorin, 12:10, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Может, расскажите им свою хотелку для начала ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, BrainFucker, 20:13, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А смысл Если бы они хотели, давно бы сделали сами очевидную вещь Тут или не хо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.19, Имя, 19:41, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    https://git.xfce.org/panel-plugins/xfce4-taskbar-plugin/ ?
     
     
  • 3.20, BrainFucker, 20:12, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Не знаю Ни нормального описания, ни скриншотов Есть ещё такая страничка http ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.26, Имя, 16:31, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://git.xfce.org/panel-plugins/xfce4-taskbar-plugin
    http://goodies.xfce.org/projects/panel-plugins/xfce4-taskbar-plugin
    один и тот же плагин, и нет, это не дефолтный таскбар, это альтернативный именно с совмещенными ланчерами приложений с кнопками уже запущенных.

    Помимо этого есть еще
    https://github.com/TiZ-EX1/xfce4-dockbarx-plugin

     
  • 2.22, Alex, 12:19, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Там как раз такая же панелька, как в Win7-10.
     
     
  • 3.23, BrainFucker, 12:38, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > Там как раз такая же панелька, как в Win7-10.

    То есть если приложение запущено, на панели из контекстного меню иконки приложения можно выбрать пункт "закрепить на панели" и когда приложение не запущено, будет отображаться иконка этого приложения, клик по которой будет запускать это приложение. Когда приложение запущено, иконка приложения используется для управления окном, а лишняя иконка ланчера не отображается, так? А панель их можно утащить в XFCE? То есть панель там standalone программа или опять плагин какой нибудь к какой нибудь вундервафле как в кедах?

     
     
  • 4.25, Аноним Аналитег, 15:29, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Когда приложение запущено, иконка приложения используется для управления окном, а лишняя иконка ланчера не отображается, так?

    Не знаю как в win7-10 но в unity работает так как вы описали... за редким исключением.

     

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