16.12.2016 09:45  Уязвимость, позволяющая запустить код при копировании файла на рабочий стол

Крис Эванс (Chris Evans), известный эксперт по компьютерной безопасности и автор защищенного FTP-сервера vsftpd, продолжил демонстрацию незащищённости мультимедийного фреймворка Gstreamer и представил новую 0-day уязвимость, позволяющую организовать выполнение кода при попытке обработки специальным образом оформленного мультимедийного контента. В момент публикации эксплоиты позволяют организовать стабильно повторяемую атаку против Ubuntu 16.04 LTS и Fedora 25 с самыми свежими обновлениями.
Подготовлено два эксплоита. Первый оформлен в виде файла с расширением mp3 и позволяет выполнить код атакующего при копировании на рабочий стол или открытии каталога с файлом в файловом менеджере. Второй эксплоит поставляется как flac-файл, который в Fedora достаточно открыть в браузре Chrome (файл автоматически сохраняется на рабочем столе). В первом случае атака проводится через процесс gnome-video-thumbnailer, создающий эскиз с пиктограммой,
а во втором случае используется процесс tracker-extract, автоматически собирающий метаданные новых файлов. Индикатором успешной атаки в предложенных эксплоитах является запуск приложения с калькулятором (эксплоит может быть изменён для выполнения любого кода).
Особого внимания заслуживает техника атаки, основанная на ошибке в коде обработки музыкального формата SNES (Super Nintendo Entertainment System). Как оказалось gstreamer-плагин воспроизводит SNES через эмуляцию машинных кодов звукового процессора Sony SPC700 при помощи эмулятора Game Music Emu. В предложенных эксплоитах задействованы две ранее неизвестные уязвимости в эмуляторе, приводящие к переполнению буфера и позволяющие добиться выполнения кода процессором основной системы.
В серии своих исследований Крис Эванс пытается привлечь внимание к проблеме с плачевным уровнем безопасности в плагинах Gstreamer и
показать, что проблема не является теоретической и возможно создание гарантированно работающих эксплоитов, использующих проблемы в обработчиках контента и успешно обходящих защиту механизмов ASLR (Address Space Layout Randomization) и DEP (Data Execution Prevention). Напомним, что в конце ноября Крис представил работающий в Fedora Linux эксплоит, использующий уязвимость в обработчике формата FLAC. После чего подготовил пример нового работающего эксплоита для этой же уязвимости, некорректно исправленной в Fedora Linux. Далее Крис опубликовал сведения об ещё шести уязвимостях в декодировщиках форматов FLIC и vmnc, позволяющих организовать выполнение кода при открытии специально оформленных файлов.
Для успешного проведения атаки достаточно добиться обработки специально оформленного мультимедийного файла в системе, что можно сделать без явного открытия файла - в популярных дистрибутивах для новых файлов автоматически запускаются различные индексаторы метаданных (GNOME Tracker) и генераторы миниатюр для файлового менеджера. Также атака может быть совершена через web-браузер, путём автовоспроизведения подготовленного злоумышленником файла - несмотря на применяемые в браузерах средства изоляции предлагаемый для воспроизведения поток будет обработан уязвимым внешним кодеком или, в случае Chrome в Fedora, сохранён на рабочий стол (для нового файла GNOME автоматически запустит обработчик метаданных).
Не все, как мы, согласятся 95% времени в терминале сидеть. Юзер-казуал в самом деле ждёт превьюшек всяких картинок и видео-файлов. И Гном обязан иметь этот пресловутый трекер, которые оные картинки создаёт.
Кстати, а в чём вот суть замены xfwm на i3wm? Посмотрел одну вашу ссылку: там выпиливыют всё касающееся xfce и xfwm, и оставляют только конфиг i3. Как следствие, вопрос: не легче ли тогда взять за основу чистый i3wm и добавить к нему xfce-panel?
Если ещё точнее, то мне, пожалуй, не совсем ясно, какой именно функционал добавляет DE к оконному менеджеру. Я вот пока вижу только панель и всякие плагинчики к ней. А больше ничего такого DE-специфичного..
Кому-то видимо нравится. Навскидку - сессии и всякие конфигурялки xfce.
Я помню, одно время в крысе kwin (KDEшный ВМ) использовал.
> Если ещё точнее, то мне, пожалуй, не совсем ясно, какой именно функционал
> добавляет DE к оконному менеджеру. Я вот пока вижу только панель
> и всякие плагинчики к ней. А больше ничего такого DE-специфичного.
Не стоит искать какой-то глубокий смысл. Это просто первая попавшаяся "более-менее" приличная ссылка ;)
Целью было показать заменяемость компонентов ДЕ (в отличии от прибитых гвоздями окошечных).
А я не понимаю зачем эти извращения в иксах вашему брату вообще нужны, когда tmux/screen тыщу лет как. Или прописывать floating для каждого ГУИ-приложения составляет особое удовольствие? )
PS: А floating, кстати, я так и не прописал ни одному приложению. :)
Вы думаете в других мультимедийных фреймворках с этим сильно лучше? Или ваша идея в том, чтобы вообще на компьютере музыку не слушать и фильмы не смотреть?
Вот ты и спалился.
А ещё Openbox, Awesome, etc. 1000 их.
только не "в плагинах Gstreamer" а в десктопных дистрибутивах линукса
очень правильно делает, побольше ему разнонаправленных дырок чтоб до народа дошло что надо кроме латания кротовых нор ещё и сам огород забором огораживать
зы: уязвимость в эмуляторе звукового проца порадовала
Ты главное не вспопинай, как "такие"ТМ ошибки "в линукс" (да, тебе не понять про Гноме) фиксили 20 лет назад, "какие"Тм в венде в это вториник. А то и не пофиксили (см.выше про "вредоносы и ссылки в них") совсем, да? И вообще не смей думать в ту сторону, а то ни дай Б.Г., диссонанс, завороток и аморальная смерть. Такого ж специалиста по сравнительному анализу потеряем! Не-е-ет.
То-то по нескольку раз в месяц слёзные письма от интерпрайзной техподдержки: мол, участились отдельные случаи обнаружения в почте вредоносных ссылок, если видишь вредоносную ссылку в почте -- удали её и не открывай. И скриншотик в jpeg-е с аутглюком -- вот он какой вредонос и ссылка в нём.
Да-да, расскажите нам больше про "десяточка стала лучше"...
Нет, libmagic ищет "магические числа".
Что это и зачем оно (не)нужно?
Мимопользователь хфце.