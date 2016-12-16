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16.12.2016 09:45  Уязвимость, позволяющая запустить код при копировании файла на рабочий стол

Крис Эванс (Chris Evans), известный эксперт по компьютерной безопасности и автор защищенного FTP-сервера vsftpd, продолжил демонстрацию незащищённости мультимедийного фреймворка Gstreamer и представил новую 0-day уязвимость, позволяющую организовать выполнение кода при попытке обработки специальным образом оформленного мультимедийного контента. В момент публикации эксплоиты позволяют организовать стабильно повторяемую атаку против Ubuntu 16.04 LTS и Fedora 25 с самыми свежими обновлениями.

Подготовлено два эксплоита. Первый оформлен в виде файла с расширением mp3 и позволяет выполнить код атакующего при копировании на рабочий стол или открытии каталога с файлом в файловом менеджере. Второй эксплоит поставляется как flac-файл, который в Fedora достаточно открыть в браузре Chrome (файл автоматически сохраняется на рабочем столе). В первом случае атака проводится через процесс gnome-video-thumbnailer, создающий эскиз с пиктограммой, а во втором случае используется процесс tracker-extract, автоматически собирающий метаданные новых файлов. Индикатором успешной атаки в предложенных эксплоитах является запуск приложения с калькулятором (эксплоит может быть изменён для выполнения любого кода).

Особого внимания заслуживает техника атаки, основанная на ошибке в коде обработки музыкального формата SNES (Super Nintendo Entertainment System). Как оказалось gstreamer-плагин воспроизводит SNES через эмуляцию машинных кодов звукового процессора Sony SPC700 при помощи эмулятора Game Music Emu. В предложенных эксплоитах задействованы две ранее неизвестные уязвимости в эмуляторе, приводящие к переполнению буфера и позволяющие добиться выполнения кода процессором основной системы.

В серии своих исследований Крис Эванс пытается привлечь внимание к проблеме с плачевным уровнем безопасности в плагинах Gstreamer и показать, что проблема не является теоретической и возможно создание гарантированно работающих эксплоитов, использующих проблемы в обработчиках контента и успешно обходящих защиту механизмов ASLR (Address Space Layout Randomization) и DEP (Data Execution Prevention). Напомним, что в конце ноября Крис представил работающий в Fedora Linux эксплоит, использующий уязвимость в обработчике формата FLAC. После чего подготовил пример нового работающего эксплоита для этой же уязвимости, некорректно исправленной в Fedora Linux. Далее Крис опубликовал сведения об ещё шести уязвимостях в декодировщиках форматов FLIC и vmnc, позволяющих организовать выполнение кода при открытии специально оформленных файлов.

Для успешного проведения атаки достаточно добиться обработки специально оформленного мультимедийного файла в системе, что можно сделать без явного открытия файла - в популярных дистрибутивах для новых файлов автоматически запускаются различные индексаторы метаданных (GNOME Tracker) и генераторы миниатюр для файлового менеджера. Также атака может быть совершена через web-браузер, путём автовоспроизведения подготовленного злоумышленником файла - несмотря на применяемые в браузерах средства изоляции предлагаемый для воспроизведения поток будет обработан уязвимым внешним кодеком или, в случае Chrome в Fedora, сохранён на рабочий стол (для нового файла GNOME автоматически запустит обработчик метаданных).

  1. Главная ссылка к новости (https://scarybeastsecurity.blo...)
  2. OpenNews: Локальная root-уязвимость в ядре Linux
  3. OpenNews: Угроза безопасности из-за автоматической обработки мультимедийных файлов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: security
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  • 1.1, Аноним, 10:20, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Опять гном Кушайте не обляпайтесь ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.40, freehck, 13:13, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +8 +/
    Я тоже не люблю гном. Но в данном случае проблема не с ним, а с плагинами.

    Не все, как мы, согласятся 95% времени в терминале сидеть. Юзер-казуал в самом деле ждёт превьюшек всяких картинок и видео-файлов. И Гном обязан иметь этот пресловутый трекер, которые оные картинки создаёт.

     
     
  • 3.43, Аноним, 13:48, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –15 +/
    ЧСВ еще не распирает черепную коробку ГУИ - дефолт точка К тому же тебе хвати... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.87, KonstantinB, 18:12, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Гуя гуе рознь. Вот i3wm, например, гуя?
     
     
  • 5.123, Аноним, 01:53, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    i3wm это гуйня
     
  • 3.80, Аноним, 17:52, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А ты в терминале не слушаешь mp3 Или у тебя там слаще vim нет ничего А то обра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.89, минус_1_мэйнтэйнер, 18:23, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Человек, послушай меня, человек, я пробовал i3 всего лишь раз, я хз откуда такой... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.100, Аноним, 19:02, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Он будет жить ровно столько сколько его кто-то готов поддерживать Разработчики ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.111, Аноним84701, 20:37, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    fix Особенно когда нет историй успеха перед глазами, то частенько виноград ок... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.134, freehck, 22:21, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Да и сам WM вполне нормально заменяется в тех же кедах, крысе или гнуме:

    Кстати, а в чём вот суть замены xfwm на i3wm? Посмотрел одну вашу ссылку: там выпиливыют всё касающееся xfce и xfwm, и оставляют только конфиг i3. Как следствие, вопрос: не легче ли тогда взять за основу чистый i3wm и добавить к нему xfce-panel?

    Если ещё точнее, то мне, пожалуй, не совсем ясно, какой именно функционал добавляет DE к оконному менеджеру. Я вот пока вижу только панель и всякие плагинчики к ней. А больше ничего такого DE-специфичного..

     
     
  • 6.135, Аноним84701, 00:38, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Кстати, а в чём вот суть замены xfwm на i3wm? Посмотрел одну
    > вашу ссылку: там выпиливыют всё касающееся xfce и xfwm, и оставляют
    > только конфиг i3. Как следствие, вопрос: не легче ли тогда взять
    > за основу чистый i3wm и добавить к нему xfce-panel?

    Кому-то видимо нравится. Навскидку - сессии и всякие конфигурялки xfce.
    Я помню, одно время в крысе kwin (KDEшный ВМ) использовал.

    > Если ещё точнее, то мне, пожалуй, не совсем ясно, какой именно функционал
    > добавляет DE к оконному менеджеру. Я вот пока вижу только панель
    > и всякие плагинчики к ней. А больше ничего такого DE-специфичного.

    Не стоит искать какой-то глубокий смысл. Это просто первая попавшаяся "более-менее" приличная ссылка ;)
    Целью было показать заменяемость компонентов ДЕ (в отличии от прибитых гвоздями окошечных).

     
  • 6.137, zeus, 13:19, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Я вот пока вижу только панель и всякие плагинчики к ней

    А я не понимаю зачем эти извращения в иксах вашему брату вообще нужны, когда tmux/screen тыщу лет как. Или прописывать floating для каждого ГУИ-приложения составляет особое удовольствие? )

     
     
  • 7.138, freehck, 17:08, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    tmux/screen - это конечно вещь нужная, но уж извините, i3 поддерживает смену хоткеев при входе в особые режимы работы, в отличие от wmii3 без плясок с бубном поддерживается кириллица в заголовках окон, а также многомониторные конфигурации заводятся с полпинка.

    PS: А floating, кстати, я так и не прописал ни одному приложению. :)

     
  • 3.126, Аноним, 04:17, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Если что, gnome в репе - это вообще пустой пакет, но с кучей зависимостей По ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Фуррь, 10:22, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    Перекатился на KDE со времён третьеГНОМА и на VLC тогда же и не дую.
     
     
  • 2.39, soarin, 13:06, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Держи в курсе Но какое это отношение имеет к этой статье По дефолту в том же K... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.58, Аноним, 14:44, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я больше скажу monodevelop на гстримере завязан Нахрена козе боян ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.114, Аноним, 22:22, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Чего хайп развели то? На Linux нет же вирусов! Вот и не паримся...
     
  • 2.41, vantoo, 13:24, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    VLC в свое время был лучшим, сейчас mpv рулит, но его интерфейс и управление отб... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.101, Аноним, 19:04, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Все бы ничего но ни тот ни другой как таковые не мультимедийные фреймворки для в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.71, Фуррь, 16:03, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +9 +/
    Кажется, меня не поняли. Я имею в виду бэкэнд vlc, а не проигрыватель.
     
     
  • 3.79, Ordu, 17:33, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –10 +/
    Все тебя поняли Ты почему-то считаешь, что кому-то есть какое-то дело до того, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.112, Фуррь, 20:53, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    А, ты, наверно, ГНОМер :-) Тогда понятен твой бугурт.
    А я, кстати, реализую своё право на свободу слова.
     
     
  • 5.117, Ordu, 23:33, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –8 +/
    Лол, эти борцы за свободу слова, которые считают что кому-то кроме них есть дела... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.121, freehck, 00:44, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    Эээ Во-первых он точно не гномер Во-вторых бугурт - это когда латник врывает... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.90, минус_1_мэйнтэйнер, 18:26, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Я вас поздравляю, но реализация кед и пакетирование ее под разные дистры в т ч ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 10:25, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    USE="-gnome -gstreamer"
     
     
  • 2.7, Аноним, 10:32, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    > -gstreamer

    Вы думаете в других мультимедийных фреймворках с этим сильно лучше? Или ваша идея в том, чтобы вообще на компьютере музыку не слушать и фильмы не смотреть?

     
     
  • 3.22, Анончик, 11:32, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Не одним Govnostreamer ом единым мир полнится, есть ещё ffmpeg можно с -network... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.60, Аноним, 14:47, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Тогда проще взять топор и в подъезде кабель перерубить Вот тогда защита будет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.61, Аноним, 14:48, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Как это поможет от уязвимостей в демуксерах и кодеках Думаете их там нет Куча ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.84, Аноним, 18:02, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Там еще и ассемблер есть А ява которая в виртуалочке и типа-безопасная но тормо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.94, минус_1_мэйнтэйнер, 18:31, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    gt оверквотинг удален Нет, Вы упустили одну мысль, потому что в 2000х не было ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.102, Аноним, 19:09, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вообще-то червяк морриса довольно баянная штука Замки в дверях тоже придумали в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.119, Аноним, 00:29, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Так я Джаву и не предлагал, да сама JVM и ОС под ней написаны на C C Мы слишк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.50, Аноним, 14:24, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Да будет сильно лучше, если использовать то-же deadbeef audacious mocp mpd, то п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.55, Аноним, 14:37, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Вообще-то в gstreamer тоже плагины и их тоже можно удалять индивидуально и без п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.74, Аноним, 16:39, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну да, только в большинстве дистрибутивов они разбиты на good bad base, хочешь и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.85, Аноним, 18:03, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так это же и плагинов mpd касается Ну и вообше, gstreamer это фреймворк которы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.95, минус_1_мэйнтэйнер, 18:32, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Проще ограничить себя интернет радио и не качать всякую муть с браузеров, а юзат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.105, Аноним, 19:29, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ИМХО это недостаточно радикально Лучше ограничить себе сеть локалхостом И его ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 10:30, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Сохранять файлы на рабочий стол - чисто вендузятническая привычка.
     
     
  • 2.9, Аноним, 10:34, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Не важно, т. к это только один возможных из вариантов эксплуатации.
     
  • 2.25, Аноним, 11:55, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Только неполноценные используют ПО не так как им удобно, а так как в в каких-то ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, Аноним, 12:13, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Скажи, что можно засунуть на рабочий стол такое, для чего не найдется место в др... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.34, Аноним, 12:30, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну мам, ну скажи им что я особенный, я не такой как вся эта серость ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.35, Аноним, 12:32, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Мам, ну зачем мне порядок Мам, ну зачем класть ложки сюда, тарелки сюда, а пыле... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.53, Аноним, 14:33, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    xdg-user-dirs вообще ненужная опухоль Адекватный пользователь сам знает какие к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.67, Аноним, 15:14, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Тормозилла вообще не такая как все И xdg она вообще не умеет по назначению испо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.110, Crazy Alex, 19:59, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И для полного счастья - ещё и с большой буквы. Вот уж убогая идея.
     
  • 4.66, Аноним, 15:07, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > вендовенько.
    > папка

    Вот ты и спалился.

     
  • 4.98, минус_1_мэйнтэйнер, 18:52, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Как это не определенна Все инсталляторы GOG игр ложат ярлыки туда, тот факт, чт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.103, Аноним, 19:15, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Накатал целую простыню, оправдывая свое неумение пользоваться хот-кеями.
     
     
  • 6.122, freehck, 01:02, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Угу И ведь ярлыки-то использовать не удобно Искать ещё эту хренотень глазами п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.106, Аноним, 19:33, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Чтобы сработало - должен случиться thumbnailing И если сложить абы куда, он мож... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.47, Crazy Alex, 14:13, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Собственно, как ни наличие рабочего стола в принципе Но вот индексация - штук... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.62, Аноним, 14:52, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Читайте новости целиком, пожалуйста ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, нет, 10:33, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    wmaker рулит
     
     
  • 2.10, Скотыняка, 10:43, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    рулит неописуемо! На Фряхе и  Солярке в том числе!
     
     
  • 3.86, Аноним, 18:05, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    На реактос надо портировать Система вообще не загрузится и проблема с уязвимост... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.38, Аноним, 13:06, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Еще i3 и fluxbox.
     
     
  • 3.68, Аноним, 15:15, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Еще i3 и fluxbox.

    А ещё Openbox, Awesome, etc. 1000 их.

     
  • 1.12, J.L., 10:50, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > привлечь внимание к проблеме с плачевным уровнем безопасности в плагинах Gstreamer

    только не "в плагинах Gstreamer" а в десктопных дистрибутивах линукса
    очень правильно делает, побольше ему разнонаправленных дырок чтоб до народа дошло что надо кроме латания кротовых нор ещё и сам огород забором огораживать

    зы: уязвимость в эмуляторе звукового проца порадовала

     
  • 1.15, Michael Shigorin, 11:01, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    По этому поводу заметил, что он ушёл-таки из Microsoft а вот как он туда попал ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 11:10, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    Вы путайте, он в MS никогда не работал. Работал в Oracle, Google и Tesla Motors.
    А вообще он с чувством юмора и на вопрос, где работает в анкетах указывает "Senior builder of Lego".
     
  • 1.17, Сергей, 11:17, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Последние уязвимости это уязвимости парсеров в любых проявлениях, от музыки и картинок до архивов...
     
     
  • 2.23, Andrey Mitrofanov, 11:37, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Последние не при чём Тащуть в копьютер чего не попадя -- а все болезни от гря... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.19, Аноним, 11:24, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    У меня dwm. На рабочем столе только паяльник, платы и куча разного барахла валяется.
     
     
  • 2.88, ZloySergant, 18:13, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    stumpwm emacs firefox для опеннета На рабочем столе - пиво, вобла и пяток книг... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.20, Аноним, 11:29, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вот дырище а говорили что это только в винде.
     
     
  • 2.24, Andrey Mitrofanov, 11:53, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ты хоть ложку-то в рот -- сам доносишь А то то, что ты там услышал, кричит с т... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.52, Аноним, 14:29, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    помню такие дыры были в винде лет 5 назад, может 10 с тех пор давно не слышно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.56, Anon1, 14:37, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Если я на свой десятилетний комп поставлю линукс, то он будет себя вести так, бу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.63, Аноним, 14:55, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    вспоминая недавний ping death в линуксе - то соглашусь с вами в винде такую оши... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.69, Аноним, 15:17, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Главное, что фиксят, а в венде некоторый софт от этих дыр зависит И там это либ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.132, Andrey Mitrofanov, 15:25, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > вспоминая недавний ping death в линуксе - то соглашусь с вами. в
    > винде такую ошибку фиксили в 95м.. 20 лет назад.

    Ты главное не вспопинай, как "такие"ТМ ошибки "в линукс" (да, тебе не понять про Гноме) фиксили 20 лет назад, "какие"Тм в венде в это вториник. А то и не пофиксили (см.выше про "вредоносы и ссылки в них") совсем, да? И вообще не смей думать в ту сторону, а то ни дай Б.Г., диссонанс, завороток и аморальная смерть. Такого ж специалиста по сравнительному анализу потеряем! Не-е-ет.

     
  • 4.131, Andrey Mitrofanov, 15:19, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > помню такие дыры были в винде лет 5 назад, может 10.. с
    > тех пор давно не слышно было.
    > А линукс получается только входит в эту зону.. лет на 10 отстает.

    То-то по нескольку раз в месяц слёзные письма от интерпрайзной техподдержки: мол, участились отдельные случаи обнаружения в почте вредоносных ссылок, если видишь вредоносную ссылку в почте -- удали её и не открывай. И скриншотик в jpeg-е с аутглюком -- вот он какой вредонос и ссылка в нём.

    Да-да, расскажите нам больше про "десяточка стала лучше"...

     
  • 1.26, Аноним, 12:02, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Не имею ничего против конкуренции между GNOME и KDE Однако я уверен, что если б... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.28, Аноним, 12:05, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Не, ну реально, нафига столько прослоек и абстрацкий Мало того, что это жрёт па... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.32, Аноним, 12:19, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    RH болеет NIH-синдромом Впилила KDE, чтобы потом выпилить Впилила Xen только п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, Andrey Mitrofanov, 12:23, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Навар с оборота Движуха Чем хуже, тем виндовее Сверьхдоходы сами себя не полу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.54, Аноним, 14:36, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    как ни странно, но Мигель был автором mc, который маргинальщиной ну никак назват... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.27, Аноним, 12:03, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Печально всё с парадигмой автоматического сбора информации о файле из файла К... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Аноним, 12:08, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Мне нравится так смотреть директории found 000 Там внутри file0000 chk и задо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, unxed, 12:14, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    fidentify, которая от testdisk/photorec прекрасно решает эту проблему.
     
     
  • 4.107, Аноним, 19:38, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В большинстве пингвинов сразу есть банальный file и он таки большинство файлов р... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.77, zhenya_k, 17:22, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Калькулятор при это не запускается?
     
     
  • 4.125, Аноним, 03:30, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Калькулятор при это не запускается?

    Нет, libmagic ищет "магические числа".

     
  • 2.49, Crazy Alex, 14:23, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Потому что если этого не делать - нужно учитывать мешок вариантов Для того же m... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.57, Аноним, 14:40, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    расширения реально удобно использовать в файловых менеджерах для сортировки файл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.76, Аноним, 17:18, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В юниксе и потомках нет расширений Такая вот парадигма - есть имя файла и в н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.108, Аноним, 19:42, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Технически оно как бы так, однако ж миднайт командер умеет сортировку по расщире... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.115, Аноним, 22:40, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    какой там от души, на вот почитай на досуге https ru wikipedia org wiki D0 AD... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, Аноним, 12:38, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ну вот и зачем это тащить в умолчательной поставке Кому это нужно, тот сам пост... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.37, Аноним, 12:47, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    вот эта нужная программа очень глючная Сначала вроде работает А через некоторо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.42, Аноним, 13:31, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Нно 8230 зачем ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.44, Аноним, 13:53, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А какого, простите, хера, эти превьюшкосоздавалки не запускаются под строгими пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.46, лвлвш, 14:06, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Затем что 1 АНБ нужны дырки 2 это всё не поможет - в таком случае будет задейств... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.51, Crazy Alex, 14:25, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Скорее - какого там никто дыры искать и чинить не пытался Надо посмотреть, но у... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.81, AlexYeCu, 17:53, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да ладно Смотрим, чего нужно keneric-у unzip, ffmpegthumbnailer, convert_palet... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.109, Аноним, 19:46, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Если нечто писано на бидоне то оно почти гарантированно не обрабатывает ошибки и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.113, AlexYeCu, 21:58, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    К сожалению, бывает так, что если что-то не написано на Питоне, то оно не написа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.124, Анонимный Алкоголик, 02:20, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А такого, что они должны правильно работать А не быть дырами в системе, норовящ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     ....нить скрыта, показать (6)

  • 1.48, Аноним, 14:18, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    В сертифицированном RedHat работает?
     
  • 1.64, Аноним, 15:01, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну вашу ж мать, теперь ещё и плеер через firejail запускать придётся.
     
     
  • 2.72, Аноним, 16:34, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да ну тебе, ничего не придется Просто дождись, когда обновы прилетят, ну и уста... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.116, Ui, 22:44, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    что делать тем у кого mitm ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.70, МимоМаккузик, 15:30, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    tracker - это первое, что отключаю при сборке xfce.
    жрать столько ресурсов ради дурацких сабнейлов - моветон. Особенно на слабых машинах.
     
     
  • 2.73, Аноним, 16:34, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > tracker

    Что это и зачем оно (не)нужно?
    Мимопользователь хфце.

     
  • 2.127, Аноним, 04:24, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    tracker в xfce rly Превьюшками там занимается tumbler, вызываемый thunar ом ч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.128, Аноним, 09:04, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Я одного не понимаю Давно уже известен вагон методик при кодировании в небезоп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.129, XXXasd, 14:11, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    я тоже считаю -- надо быть с ними построже ато совсем уже распоясались ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.130, Аноним, 19:16, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    шо, опять Обиднее всего, что многие нужные тулзы тянут жистремер в зависимостя... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.136, Аноним, 09:25, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ubuntu MATE 16.04 - не работает (проверил с мп3-файлом).
     

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