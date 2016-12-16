16.12.2016 09:45  Уязвимость, позволяющая запустить код при копировании файла на рабочий стол

Крис Эванс (Chris Evans), известный эксперт по компьютерной безопасности и автор защищенного FTP-сервера vsftpd, продолжил демонстрацию незащищённости мультимедийного фреймворка Gstreamer и представил новую 0-day уязвимость, позволяющую организовать выполнение кода при попытке обработки специальным образом оформленного мультимедийного контента. В момент публикации эксплоиты позволяют организовать стабильно повторяемую атаку против Ubuntu 16.04 LTS и Fedora 25 с самыми свежими обновлениями.

Подготовлено два эксплоита. Первый оформлен в виде файла с расширением mp3 и позволяет выполнить код атакующего при копировании на рабочий стол или открытии каталога с файлом в файловом менеджере. Второй эксплоит поставляется как flac-файл, который в Fedora достаточно открыть в браузре Chrome (файл автоматически сохраняется на рабочем столе). В первом случае атака проводится через процесс gnome-video-thumbnailer, создающий эскиз с пиктограммой, а во втором случае используется процесс tracker-extract, автоматически собирающий метаданные новых файлов. Индикатором успешной атаки в предложенных эксплоитах является запуск приложения с калькулятором (эксплоит может быть изменён для выполнения любого кода).





Особого внимания заслуживает техника атаки, основанная на ошибке в коде обработки музыкального формата SNES (Super Nintendo Entertainment System). Как оказалось gstreamer-плагин воспроизводит SNES через эмуляцию машинных кодов звукового процессора Sony SPC700 при помощи эмулятора Game Music Emu. В предложенных эксплоитах задействованы две ранее неизвестные уязвимости в эмуляторе, приводящие к переполнению буфера и позволяющие добиться выполнения кода процессором основной системы.





В серии своих исследований Крис Эванс пытается привлечь внимание к проблеме с плачевным уровнем безопасности в плагинах Gstreamer и показать, что проблема не является теоретической и возможно создание гарантированно работающих эксплоитов, использующих проблемы в обработчиках контента и успешно обходящих защиту механизмов ASLR (Address Space Layout Randomization) и DEP (Data Execution Prevention). Напомним, что в конце ноября Крис представил работающий в Fedora Linux эксплоит, использующий уязвимость в обработчике формата FLAC. После чего подготовил пример нового работающего эксплоита для этой же уязвимости, некорректно исправленной в Fedora Linux. Далее Крис опубликовал сведения об ещё шести уязвимостях в декодировщиках форматов FLIC и vmnc, позволяющих организовать выполнение кода при открытии специально оформленных файлов.

Для успешного проведения атаки достаточно добиться обработки специально оформленного мультимедийного файла в системе, что можно сделать без явного открытия файла - в популярных дистрибутивах для новых файлов автоматически запускаются различные индексаторы метаданных (GNOME Tracker) и генераторы миниатюр для файлового менеджера. Также атака может быть совершена через web-браузер, путём автовоспроизведения подготовленного злоумышленником файла - несмотря на применяемые в браузерах средства изоляции предлагаемый для воспроизведения поток будет обработан уязвимым внешним кодеком или, в случае Chrome в Fedora, сохранён на рабочий стол (для нового файла GNOME автоматически запустит обработчик метаданных).



