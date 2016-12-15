15.12.2016 19:14  Red Hat Enterprise Linux 7 получил сертификат безопасности FIPS 140-2

Компания Red Hat сообщила о сертификации криптографических модулей дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 7 (RHEL) на предмет соответствия стандарту безопасности FIPS 140-2. Ранее сертификация FIPS 140-2 была пройдена в 2013 году для ветки RHEL 6.x, но компоненты из ветки RHEL 7 оставалась несертифицированы. Получение сертификата FIPS 140-2 является обязательным требованием к продуктам при их использовании в обеспечении защиты конфиденциальных данных государственных учреждений США и Канады. Сертификат подтверждает соблюдение требований к криптографическим модулям и выдаётся Американским институтом стандартов и технологий (NIST) совместно с Канадским Центром безопасности коммуникаций после досконального тестирования компонентов дистрибутива независимой тестовой лабораторией.
Сертификат получен для программно-аппаратных комплексов на основе RHEL 7.1 и серверов HPE ProLiant DL380p Gen8 with PAA,
HPE ProLiant DL380p Gen8 without PAA, IBM Power8 Little Endian 8286-41A и IBM z13 (single-user mode). В качестве прошедших аудит и протестированных в независимой лаборатории системных модулей отмечены: crypto API ядра Linux, клиент и сервер OpenSSH, OpenSSL, GnuTLS, Libgcrypt (используется в GnuPG), NSS, IPsec-реализация Libreswan.
Дистрибутив и используемые в нём расширения для контейнерной изоляции также получили сертификат соответствия требованиям международного стандарта безопасности Common Criteria EAL4+ (Evaluation Assurance Level), который является наивысшим уровнем сертификации для стандартных коммерческих операционных систем, который можно достигнуть без внесения специальных модификаций.
кул стори бро.
Совет от Лоха.
Что с тобой?
Со второго раза это уже точно был не сарказм.
> В том смысле, что не стоит выкладывать здесь древнюю "инсайдерскую информацию"
Какая ж это инсайдерская?!
> и выдавать её за истину
То, что было правдой на тот момент, для того момента правдой и осталось, как по мне.
> ознакомся с более свежей (хотя бы 5-летней давности) открытой информацией:)
А мне такое неинтересно самому искать, поэтому "пассивная локация" плюс вот такие вопросы в местах, где не исключено в ответ получить ссылочку из чьего-нить оперативного кэша. :)
...отказ от прав и договорная кабалистика, ...
полезная фича. где-то как NT4 без сетевого подключения.