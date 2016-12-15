15.12.2016 10:52  Yahoo сообщил об утечке более миллиарда учётных записей

Компания Yahoo раскрыла сведения о произошедшей в августе 2013 года утечке более миллиарда учётных записей, в результате которой в руки злоумышленников попали личные сведения о пользователях, в том числе хэши паролей, реальные имена пользователей и телефонные номера. Факт взлома был выявлен после попадания в руки правоохранительных органов копии базы пользователей, которая после проверки оказалась связана с Yahoo. Утверждается, что скорее всего нынешняя утечка не имеет связи с обнародованными в сентября сведениями о другой утечке базы Yahoo в 500 млн пользователей, которая произошла в 2014 году в результате другого инцидента.
Заслуживающим внимания отличием между двумя утечками, является то, что хэши паролей в БД 2014 года находились в формате bcrypt, в то время как в базе 2013 года пароли были прохэшированы с использованием алгоритма MD5, т.е. практически не защищены от подбора. Кроме того, в руки атакующих попали зашифрованные или незашифрованные вопросы и ответы для восстановления контроля за учетной записью. Номера кредитных карт и банковские реквизиты не пострадали.
Отдельно отмечается, что сторонние исследователи безопасности также выявили факты организации входа в учётную запись пользователей Yahoo без пароля через манипуляцию с поддельными идентификаторами в Cookie. Изучение данного вопроса показало, что скорее всего атакующие смогли получить доступ к проприетарной кодовой базе, применяемой для обеспечения работы сервиса, которая была использована для выявления лазейки для создания поддельных cookie-идентификаторов для входа.
о том, что они ещё живы...
так как раз в США и есть миллиард пользователей. Количество пользователей в соцсетях резко зависит от количества выпущенных симок :)
Даешь пятилетку по сливу данных пользователей за три года!
Чувак, ты это серьёзно спрашиваешь или троллить не научился?
Ну был бы в истории и что с того?
> лучше сам пробейся и делай по-честному
Охохо, "спервадобейся".
Ага, каждый день утром перед тем как выпить чашечку кофе разрушаю по парочке социальных сетей типа вк. А потом смотрю из окна и радуюсь дерьму на дорогах и разворованным заводам. Красота!
> Перестань видеть все в черно-белых цветах и начни видеть только друзей и
> врагов. Врагов, которые живут по принципу: нет человека -- нет проблемы.
Зачем ты поделил себя на ноль?
"Ясно-понятно" прямо как по учебнику :)
> Речь была не про сервис, а про компанию. Компанию, у которой был
> офис. В офисе работали и работают (спроси благодаря кому) люди. Живые
> люди.
Речь то тут не про людей, которые там работают, а про результат их "труда".
Можно открыть завод по производству говна и обеспечить 100 рабочих мест, но люди то всё равно будут производить говно.
> Не думаю, что ты понял о чем простыня текста выше
"Искусство троллинга для малышей, том первый"? Почитайте литературу посерьёзней, тут же всё-таки у нас не детский сад.
У ВК проблемы с приватностью думаю жуткие, - это просто сбор данных о россиянах, там даже плюют на проблему с авторскими права(музыка), чтобы молодежь оттуда не разбежалась и можно было за ней приглядывать...
Так что, если этот сервис развалится, то туда ему и дорога! Так как он находится в плохих руках, которые даже этого не скрывают...
you make my day, kid :D
уж лучше в яндекс устраиваться, те тоже засоряют компьютеры пользователей всякими своими барами и плагинами, но чуть меньше :)
Потому что на таких ресурсах нужны грамотные модераторы, "шарящие" в теме. Особенно на первом этапе - фильтровать всех м^Hчудаков и не позволять спамерам или знающим много умных слов, болтунам набирать "репу"/карму/<нужное вставить>.
Потом они[модераторы] тоже нужны, просто тут уже подключаются и сами пользователи.
Только для этого нужно их [пользователей] в достаточной мере заинтересовать, чтобы возникло желание сохрянять "чистоту ресурса", как и посещение оного в долгосрочной перспективе.
А вот на что надеялись деятели из мэйлру, тупо скопировав принцип и кое-как прикрутив репу/карму/звания и автофильтры вместо модераторов, сие есть тайна.
На "авось, оно как нибудь само по себе в отличный ресурс превратится ... вот прям раз, и все готово!"?
Для общего образования анонимов.
Берёшь граф твоих контактов по соцсети или почте, смотришь кому что ты пишешь, или тебя назовут точно или о тебе напишут знакомые или друзья или есть привязка к симке-паспорту. Так что, фейка не получится!!!