15.12.2016 10:52  Yahoo сообщил об утечке более миллиарда учётных записей

Компания Yahoo раскрыла сведения о произошедшей в августе 2013 года утечке более миллиарда учётных записей, в результате которой в руки злоумышленников попали личные сведения о пользователях, в том числе хэши паролей, реальные имена пользователей и телефонные номера. Факт взлома был выявлен после попадания в руки правоохранительных органов копии базы пользователей, которая после проверки оказалась связана с Yahoo. Утверждается, что скорее всего нынешняя утечка не имеет связи с обнародованными в сентября сведениями о другой утечке базы Yahoo в 500 млн пользователей, которая произошла в 2014 году в результате другого инцидента.

Заслуживающим внимания отличием между двумя утечками, является то, что хэши паролей в БД 2014 года находились в формате bcrypt, в то время как в базе 2013 года пароли были прохэшированы с использованием алгоритма MD5, т.е. практически не защищены от подбора. Кроме того, в руки атакующих попали зашифрованные или незашифрованные вопросы и ответы для восстановления контроля за учетной записью. Номера кредитных карт и банковские реквизиты не пострадали.

Отдельно отмечается, что сторонние исследователи безопасности также выявили факты организации входа в учётную запись пользователей Yahoo без пароля через манипуляцию с поддельными идентификаторами в Cookie. Изучение данного вопроса показало, что скорее всего атакующие смогли получить доступ к проприетарной кодовой базе, применяемой для обеспечения работы сервиса, которая была использована для выявления лазейки для создания поддельных cookie-идентификаторов для входа.



