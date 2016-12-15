15.12.2016 10:16  Проект LLVM переходит на новую схему нумерации выпусков

Разработчики проекта LLVM объявили об изменении подхода к присвоению номеров версий. Если раньше применялась десятичная нумерация с увеличением первой цифры для значительных выпусков, второй для функциональных обновлений (3.8.0, 3.9.0) и третьей для корректирующих выпусков (3.8.1, 3.8.2), то теперь решено стереть грань между значительными и функциональными выпусками, меняя только первую цифру (5.0.0, 6.0.0, 7.0.0). Новая схема будет применена начиная с мартовского выпуска 4.0.0, после чего в сентябре ожидается релиз LLVM 5.0.0.

В настоящее время проект развивается с применением шестимесячного фиксированного цикла подготовки релизов, для которого изначально принятая в LLVM схема major.minor.patch потеряла актуальность. Если раньше первый номер сигнализировал о кардинальных изменениях, таких как формат биткода в 2.0 и полностью новая система типов в 3.0, то в последние годы разница между номерами "major" и "minor" размылась и в грядущем выпуске 4.0 не ожидается каких-то особенных изменений, выделяющих его из общего ряда. Поэтому разработчики решили не усложнять себе жизнь придумыванием новых критериев и форматов нумерации, а считать значительным каждый релиз, выпускаемый в рамках 6-месячного цикла.

Корректирующие обновления, как и раньше будут приводить к увеличению третьей цифры (5.0.1, 5.0.2), а вторая цифра будет оставлена для обеспечения совместимости с существующими системами разбора номеров версий LLVM. Формально, в среде разработчиков и в анонсах можно будет ссылаться на новые ветки, используя упрощённую схему - LLVM 4 и LLVM 5.



