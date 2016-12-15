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15.12.2016 10:16  Проект LLVM переходит на новую схему нумерации выпусков

Разработчики проекта LLVM объявили об изменении подхода к присвоению номеров версий. Если раньше применялась десятичная нумерация с увеличением первой цифры для значительных выпусков, второй для функциональных обновлений (3.8.0, 3.9.0) и третьей для корректирующих выпусков (3.8.1, 3.8.2), то теперь решено стереть грань между значительными и функциональными выпусками, меняя только первую цифру (5.0.0, 6.0.0, 7.0.0). Новая схема будет применена начиная с мартовского выпуска 4.0.0, после чего в сентябре ожидается релиз LLVM 5.0.0.

В настоящее время проект развивается с применением шестимесячного фиксированного цикла подготовки релизов, для которого изначально принятая в LLVM схема major.minor.patch потеряла актуальность. Если раньше первый номер сигнализировал о кардинальных изменениях, таких как формат биткода в 2.0 и полностью новая система типов в 3.0, то в последние годы разница между номерами "major" и "minor" размылась и в грядущем выпуске 4.0 не ожидается каких-то особенных изменений, выделяющих его из общего ряда. Поэтому разработчики решили не усложнять себе жизнь придумыванием новых критериев и форматов нумерации, а считать значительным каждый релиз, выпускаемый в рамках 6-месячного цикла.

Корректирующие обновления, как и раньше будут приводить к увеличению третьей цифры (5.0.1, 5.0.2), а вторая цифра будет оставлена для обеспечения совместимости с существующими системами разбора номеров версий LLVM. Формально, в среде разработчиков и в анонсах можно будет ссылаться на новые ветки, используя упрощённую схему - LLVM 4 и LLVM 5.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.llvm.org/2016/12/l...)
  2. OpenNews: Проект LLVM планирует сменить лицензию
  3. OpenNews: LLVM и Clang включены в основной состав OpenBSD
  4. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 3.9
  5. OpenNews: Новая версия набора компиляторов LLVM 3.8
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: llvm
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  • 1.1, Аноним, 10:20, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +28 +/
    Шутка про хром....
     
     
  • 2.9, Конь, 11:06, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Вот я не понимаю почему луди так хейтют на такую нумерацию, тем более для таких ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, noname.htm, 11:17, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Потому что это чистой воды маркетинг. Для людей - http://semver.org/
     
     
  • 4.12, Мимокрокодил, 11:41, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну так у хрома самый настоящий семвер 53 0 2785 143 - мажор минор патч билд, про... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.17, Пингвино, 12:57, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Просто у хомячков не укладывается в голове, что можно разрабатывать продукт быст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.23, Аноним84701, 14:33, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    CODE less --version less 481 GNU regular expressions Copyright C 1984-... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.38, Аноним, 18:45, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Читай СУЩЕСТВЕННЫЕ изменения последних десктопных версий начиная с 45-ой https ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.39, Аноним, 18:58, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Версия Хрома ВСЕГДА привязана к версии V8 54-ый хром основан на V8 версии 5 4 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.41, Аноним, 20:37, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    что увеличение мажорного номера версии не должно быть единственным мажорным ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.45, Пингвино, 21:25, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    На данный момент я вижу, что хром оплевывает за быструю разработку только рачьё ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.49, Аноним, 09:55, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ещё раз медленно оплёвывают не за быструю разработку, а за неадекватно быструю... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.50, Пингвино, 12:01, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >> за быструю разработку
    > ещё раз. медленно. оплёвывают не за быструю разработку, а за неадекватно быструю
    > смену мажорных версий. и быстрой разработки что-то не видно, пилят потихоньку,
    > одно добавляют, другое удаляют.

    Ну тебе виднее, ага. Видимо тебя забыли спросить когда решали как им версии менять?

     
  • 3.46, Led, 22:35, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Коню этого понять Конь должен про скачки думать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.47, Аноним, 23:50, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Какой тролль убедил тебя в том, что ты офигенно остроумен, чувак Это не так, уж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.48, Led, 01:20, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем разлогинился? Какой сцикливый конь попался...
     
  • 2.22, anonymous, 14:14, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Может мне опять про версию less напомнить?
     
     
  • 3.43, Аноним, 20:44, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да, напомни А ещё про кучу пиара, сопровождающего less с первой же версии, из-з... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Какаянахренразница, 10:31, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +15 +/
    Да уже тупо дописывали бы каждый раз по одному нолику. 5, 50, 500, 5000...
     
  • 1.5, chelovek, 10:32, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Спасибо учли. А в целом, пофигу....
     
  • 1.6, анан, 10:40, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Нужно было сразу точки убрать 400, 401, 500...
     
  • 1.7, анон, 10:55, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    дурость какая-то
     
  • 1.8, Шарп, 10:56, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У systemd хорошая система нумерации выпусков. Никаких заморочек. Всё просто и лаконично.
     
     
  • 2.11, Аноним, 11:23, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +16 +/
    На этом прелести systemd заканчиваются.
     
  • 2.26, КО, 15:43, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Но уступает номеру коммита. Вот где все будет просто и лаконично. :)
     
     
  • 3.33, Andrey Mitrofanov, 17:50, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Именно Но только после того, как git B-P перейдёт на sha512 нет, это не тот ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 11:42, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    через месяц они начнут потихоньку вкорячивать всякие 5 0 0-sp1, 5 0 0-beta7, 5 0... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 12:11, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Началась гонка за GCC. Возьмём если не качеством так хоть номером.
     
     
  • 2.16, Аноним, 12:17, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –8 +/
    это вы о качестве gcc так? правильно.. ибо gcc не компилятор а помойка.
     
     
  • 3.20, Аноним, 14:05, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А благородный дон знает, что Clang уже потерял преимущество над GCC в скорости к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.27, Crazy Alex, 16:09, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    И, кстати, по детальным красивым варнингам - тоже потерял.
     
  • 4.40, Аноним, 20:13, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    gcc долго компилируецца, нет не какого смысла его устанавливать в dev среде.
     
     
  • 5.56, Алконим, 08:14, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А clang в 1,5 раза дольше. Что же тогда ставить? tcc?
     
  • 4.52, 0xd34df00d, 23:55, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Таки в моей практике clang генерит более эффективный код, сообщения об ошибках в шаблонной наркомании все еще лучше, ну и поддержка стандартов тоже лучше.

    Но компилировать он стал сильно медленнее, да.

     
     
  • 5.53, Led, 00:03, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > Таки в моей практике clang генерит более эффективный код

    Школьная летняя практика - не показатель.

     
     
  • 6.54, 0xd34df00d, 00:05, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Склоняю голову перед аргументированным возражением по существу, по которому сразу видно специалиста.
     
  • 4.55, Анончик, 10:46, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > А благородный дон знает, что Clang уже потерял преимущество над GCC в
    > скорости компиляции, а по скорости сгенерированного кода так и не перегнал?
    > Помню, как все любители Clang'a хвастались быстрой компиляцией, пока Clang компилял
    > абы как. Как стал нормально компилить и оптимизировать сравнимо с GCC
    > - так и скорость просела. Подозреваю, что и код самого LLVM/Clang
    > с тех пор усложнился, может и там уже помойка.
    > http://baptiste-wicht.com/posts/2016/12/zapcc-cpp-compilation-speed-against-g

    Но ещё одно преимущество он пока сохраняет - это потребление памяти в процессе компиляции, у шланга оно раза в 2 меньше чем у GCC.

     
  • 1.15, Нанобот, 12:14, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    новость не тянет на "главные новости"
     
  • 1.18, Kodir, 12:57, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Несмотря на кажущуюся логичность, нумерация *.*.* действительно бестолкова - в жизненном цикле ПО не так часто случаются "Большие Изменения" для увеличения Major, тогда как Minor версий - сотни. Это не говоря о том, что когда библиотека перерастает себя, тупо запиливают клон С НОВЫМ ИМЕНЕМ и никого уже эти цифири не интересуют. Другими словами, вполне работоспособная схема:

    ИМЯ РЕЛИЗ.БАГФИКС

    Для релизов номеров хватит, а когда они выйдут на трёхзначный уровень, знайте - ваше ПО уже устарело :)

     
     
  • 2.21, Аноним, 14:11, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    И правда, с развитием, например, библиотеки, API ломается всё реже И минорные и... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.29, Вареник, 16:28, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Маркетинг и только маркетинг Причем для гуманитарных лузеров, которых пугают то... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, бедный буратино, 14:35, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    хм. если бы на опеннете были не только важные новости и маловажные новости, но и раздел *новости вообще ни о чём* - даже там было сложно найти повод для этой

    а они это в главные запихали

     
  • 1.25, Андрей, 14:52, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Прям как firefox. Но лучше, чем gcc с его тестовыми 6.0, 7.0.
     
  • 1.28, equeim, 16:17, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Т.е. раньше они меняли мажорную версию не после значительних изменений, а после десяти минорных версий? Это одна из самых идиотских схем версионирования, которых я видел, наравне с подходом Линуса "меняем мажорную версию по желанию левой пятки".
     
     
  • 2.34, zhuk, 17:56, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Брешешь, собака! до 4 мажор подняли с вполне четкой и конкретной целью: 4.1.15
     
  • 1.30, Вареник, 16:31, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Маркетинг такой маркетинг. До них не доходит что у браузеров Хрома-Файрфокса и компиллятора C++ - несколько разные целевые аудитории?

    Если для офисного планктона, для сидения в соцсети - понятней цифра 50, то для сишника понятней номер 3.8.2

     
     
  • 2.31, Stax, 17:11, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    А под виндой сишники вообще по году определяют версию VS и не жужжат. Впрочем, там еще четырехзначный номер билда есть.

    А вообще, в отличие от "офисного планктона" (кстати, сишники, пишущие код в офисе - тоже ведь офисный планктон, так?), сишников такие вещи просто не парят. Пусть разработчики называют как им удобнее. А свои программы - как самим удобнее.

     
     
  • 3.35, Andrey Mitrofanov, 17:58, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >"офисного планктона" (кстати, сишники, пишущие код в
    > офисе - тоже ведь офисный планктон, так?)

    Не, не так. Там подразумевается подтекст "безмозглый" -- см.биологию водорослей или кто они там. А сишники круты, разумны и илитарны -- ониж программляют (под вижуял стуией, ога...).

    >, сишников такие вещи просто не парят.

     
  • 2.32, equeim, 17:46, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Сишники больше десяти считать не умеют?
     
     
  • 3.42, Ordu, 20:38, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да. А зачем считать больше десяти, если процессор считает? Это всяким бидонистам, с их никакущей скоростью интерпретации приходится считать в уме, потому что в уме быстрее. А вот за C не угонишься, поэтому навыки устного счёта оказываются невостребованными, неиспользуемыми и утрачиваются.
     
  • 3.44, Вареник, 20:45, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Сишники больше десяти считать не умеют?

    А зачем? Главное - уметь структурировать сущности и приводить типы!

     
     
  • 4.51, Аноним, 14:08, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ещё не забывать освобождать память и проверять, чтобы индекс не вылез за пределы... весь текст скрыт [показать]
     

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