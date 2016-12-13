13.12.2016 16:17  В антивирусе McAfee для Linux выявлена удалённая root-уязвимость

В проприетарном антивирусном пакете McAfee VirusScan Enterprise для платформы Linux выявлено 10 уязвимостей, сочетание которых даёт возможность организовать удалённую атаку, которая позволяет неаутентифицированному стороннему злоумышленнику выполнить свой код на сервере с правами пользователя root. Производителю было сообщено о проблеме ещё в июне, но обновление с устранением уязвимости было выпущено только вчера. Так как исправление уже доступно, обнаружившие уязвимости исследователи безопасности опубликовали рабочий прототип эксплоита.
По отдельности каждая из 10 уязвимостей не является критичной, но их сочетание позволяет выстроить цепочку для совершения атаки по получению полного контроля за системой. Исследователи также обратили внимание на непростительное для профессионального ПО, связанного с обеспечением безопасности, отношение к собственной защите - процесс выполняется с правами root без сброса привилегий. Второй процесс, обеспечивающий работу web-интерфейса запускается под отдельным пользователем, но все запросы всё равно передаются для обработки процессу, работающему под root
Найденные уязвимости:
Метод работы эксплоита сводится к следующим шагам:
Этот? -- http://packages.altlinux.org/fonts-ttf-ms
Зато теперь мы знаем, насколько очередного проприетарщика заботят проблемы клиентов ;)
> обратили внимание на непростительное для профессионального ПО для обеспечения безопасности отношение к собственной защите - процесс [B]выполняется с правами root без сброса привилегий[/B].
А это уже "виндузячьи" привычки.
AV-щиков тыкают носом в глупые ошибки уже не первый год:
http://joxeankoret.com/download/breaking_av_software_44con.pdf
2014 год: noexec, aslr, mprotect -- не, не слышали! Зато свои либы, не умеющие в способы защиты десятилетней+ давности (aslr, pax) в каждый процесс системы заинъектить -- святое дело!
AV софт все так же, как и 15 лет назад, падает от классической Zip-бомбы? Cовсем-совсем скоро исправим! Обещаем торжественно, просто подождите еще немного ... кстати, не забудте лицензию за 20+$/год обновить!
Страдать, вендузоед, страдать.