08.12.2016 21:00  Уязвимость в Roundcube Webmail, позволяющая выполнить код на сервере

В web-ориентированном почтовом клиенте Roundcube обнаружена опасная уязвимость, позволяющая выполнить свой код на сервере через отправку из web-интерфейса специально оформленного сообщения. Уязвимость проявляется при использовании настроек по умолчанию (для отправки используется PHP-функция mail() и утилита sendmail, отключен safe_mode). Суть проблемы в небезопасном использовании PHP-функции mail(), в числе аргументов которой передаются полученные от пользователя непроверенные данные. В частности, для отправки сообщения в Roundcube используется код: $sent = mail($to, $subject, $msg_body, $header_str, "-f$from"); который приведёт к вызову утилиты sendmail с передачей в командной строке аргумента "-f$from". Так как содержимое заполняемого пользователем поля From некорректно проверяется на предмет опасных символов, в качестве отправителя можно указать, например, " example@example.com -OQueueDirectory=/tmp -X/var/www/html/rce.php ", что при отправке сообщения приведёт к записи содержимого заголовка письма в файл /var/www/html/rce.php. После чего атакующий может через браузер запросить скрипт rce.php и он будет выполнен на сервере. Проблема устранена в выпусках Roundcube 1.2.3 и 1.1.7. Администраторам Roundcube рекомендует срочно установить обновление и проверить свои серверы на предмет активности атакующих (Roundcube достаточно популярный webmail-клиент, c sourceforge за год было загружено более 260 тысяч копий). В качестве обходного метода защиты вместо PHP-функции mail() можно настроить отправку по SMTP.