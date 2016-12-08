08.12.2016 21:00  Уязвимость в Roundcube Webmail, позволяющая выполнить код на сервере

В web-ориентированном почтовом клиенте Roundcube обнаружена опасная уязвимость, позволяющая выполнить свой код на сервере через отправку из web-интерфейса специально оформленного сообщения. Уязвимость проявляется при использовании настроек по умолчанию (для отправки используется PHP-функция mail() и утилита sendmail, отключен safe_mode).
Суть проблемы в небезопасном использовании PHP-функции mail(), в числе аргументов которой передаются полученные от пользователя непроверенные данные. В частности, для отправки сообщения в Roundcube используется код:
$sent = mail($to, $subject, $msg_body, $header_str, "-f$from");
который приведёт к вызову утилиты sendmail с передачей в командной строке аргумента "-f$from". Так как содержимое заполняемого пользователем поля From некорректно проверяется на предмет опасных символов, в качестве отправителя можно указать, например, "example@example.com -OQueueDirectory=/tmp -X/var/www/html/rce.php", что при отправке сообщения приведёт к записи содержимого заголовка письма в файл /var/www/html/rce.php. После чего атакующий может через браузер запросить скрипт rce.php и он будет выполнен на сервере.
Проблема устранена в выпусках Roundcube 1.2.3 и 1.1.7. Администраторам Roundcube рекомендует срочно установить обновление и проверить свои серверы на предмет активности атакующих (Roundcube достаточно популярный webmail-клиент, c sourceforge за год было загружено более 260 тысяч копий). В качестве обходного метода защиты вместо PHP-функции mail() можно настроить отправку по SMTP.
https://github.com/paumiau/pauspeculator/blob/c177dcda06921e51632aa8bbd6296356
https://github.com/hyperlinkage/elaborate/blob/1dfa8467ad0b0cded5c89fdb12cb716
https://github.com/SilexLab/Board/blob/6529d7a340abaaffd3dfd8ceea8744690bbe540
https://github.com/mbaechler/OBM/blob/355c8233cd75c02b1e7252c5b43599aa2c11a6e9
https://github.com/jungepiraten/vpanel/blob/fc29709c68fe57089ff2d476cc7f458faa
Читаю это и недоумеваю. Неужели в 2017 году еще кто-то дает пользователю веб сервера права на запись в каталоги, которые доступны из адресной строки? Или еще хлеще, sendmail вызывается с suid битом из веб приложения? Это - клиника! Программисты Roundcube (хоть они и козлы!) такому админу не помогут. Только лоботомия.
Сорри, поторопился. Конечно 2016
ты из ФСКН что ле?