29.11.2016 10:15  Уязвимость в Apache Hadoop

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|1.3, Фокс Йовович, 23:45, 29/11/2016 [ответить] [смотреть все]
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Что Hadoop, что Spark - кривое тормозное жручее глючное ненужно. Юзали у себя в конторе, чтобы обрабатывать много данных в реальном времени. На ~1000 евентов в секунду понадобилось аж четыре железных машины под спарк-слейвы. А те вещи, которые на обычном питоне делаются в одну строчку, в спарке иногда занимают экран кода и полдня дебага. В итоге выкинули нахрен спарк и переписали всё на обычном питоне с joblib. ВНЕЗАПНО теперь вся обработка данных спокойно умещается на одну машину. Нет спарка - нет проблемы. С апачьего кладбища у нас сейчас в ходу только Kafka (плюс Zookeeper). Как только найдём, чем эту кафку заменить, выкинем и её.
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|2.4, ACCA, 00:15, 30/11/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> ходу только Kafka (плюс Zookeeper). Как только найдём, чем эту кафку
> заменить, выкинем и её.
Расскажи поподробнее - Kafka выкинуть или-таки Zookeper? Если отскочить на кого-то вроде etcd, то может оба будут не нужны?
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|2.10, alex53, 21:20, 01/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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hadoop как бы предназначен для потоковой обработки ОЧЕНЬ большого объема данных. Если для обработки ваших данных потребовалось всего четыре сервера (у hdfs по умолчанию replication factor равен трем вообще-то, для надежности), значит вы использовали микроскоп для забивания гвоздей (или комбайн для уборки дачного огорода, если угодно).
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|2.11, SunXE, 00:39, 12/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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Смысл hadoop в том, чтобы размазанные по большему количеству серверов данные обрабатывать ярном или спарком на тех жа серверах на которых они находятся, а не выкачивать их перед обработкой. Это актуально когда данных сотни террабайт.
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