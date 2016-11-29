29.11.2016 10:15  Уязвимость в Apache Hadoop

Что Hadoop, что Spark - кривое тормозное жручее глючное ненужно. Юзали у себя в конторе, чтобы обрабатывать много данных в реальном времени. На ~1000 евентов в секунду понадобилось аж четыре железных машины под спарк-слейвы. А те вещи, которые на обычном питоне делаются в одну строчку, в спарке иногда занимают экран кода и полдня дебага. В итоге выкинули нахрен спарк и переписали всё на обычном питоне с joblib. ВНЕЗАПНО теперь вся обработка данных спокойно умещается на одну машину. Нет спарка - нет проблемы. С апачьего кладбища у нас сейчас в ходу только Kafka (плюс Zookeeper). Как только найдём, чем эту кафку заменить, выкинем и её.

