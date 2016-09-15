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15.09.2016 21:18  JavaScript, Font-Awesome и Microsoft лидируют в статистике GitHub

GutHub опубликовал отчёт с анализом статистики и тенденций за последний год. В настоящее время в GitHub представлены 5.8 млн активных пользователей, 331 тысяча организаций и 19.4 млн репозиториев. Рейтинг, отражающий популярность применения в репозиториях языков программирования, как и прошлые три года возглавляет язык JavaScript для которого за год зафиксировано 1.6 млн pull-запросов, что на 97% больше, чем в прошлом году. На втором месте Java (763 тысяч), на третьем Python (740 тысяч), на четвёртом Ruby (740 тысяч), на пятом PHP (478 тысяч), на шестом C++ (330 тысяч).

Лидером рейтинга огранизаций, в проектах которых больше всего участников, возглавила компания Microsoft, в открытых проектах которой зафиксировано 16419 участников. На втором месте Facebook - 15682 участников, на третьем Docker - 14059, на четвёртом Angular - 12841, на пятом Google - 12140. Рейтинг репозиториев с наибольшим числом участников возглавляет Font-Awesome - 10654 участника, на втором месте Docker - 8253, на третьем npm - 7041, на четвёртом patchwork - 6806, на пятом Facebook react-native - 6250, на шестом Microsoft vscode - 5855.

Интересно, что число непосредственных разработчиков для лидирующих проектов относительно невелико (для Font-Awesome - 75, vcode - 163, для сравнения react-native - 970, docker - 1496), но к формирующим рейтинг участникам также причислены авторы сообщений об ошибках (issue), комментариев и пользователи, принимающие участие рецензировании. Т.е. высокий рейтинг некоторых проектов указывает не столько на активность разработки, сколько на интенсивность обсуждений.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/blog/2257-t...)
  2. OpenNews: IEEE Spectrum опубликовал рейтинг языков программирования
  3. OpenNews: Обновлённая статистика популярности языков программирования на GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: github
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  • 1.1, Аноним, 21:28, 15/09/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +19 +/
    Рейтинг главных спамеров и генераторов шума.
     
     
  • 2.2, Maxim, 21:35, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    На GutHub про Анонимов не слышали?)
     
     
  • 3.5, Аноним, 22:04, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Понимаешь, чтобы отсеять домашки по информатике, где даже лицензия не прописана ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 21:53, 15/09/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    и где каноникалы и красношапки в списке ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 22:05, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    на launchpad и freedesktop, вестимо
     
  • 2.7, Аноним, 22:06, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Они забыли дать разнарядку индусне о том что с каждого не менее 10 коммитов на г... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, anonymous, 08:24, 16/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Очень пожоже, что Вы близки к истине...
     
     
  • 4.19, Неаноним, 11:32, 16/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Полное ощущение что аноним выше ответил сам себе...
     
     
  • 5.23, yaa, 12:47, 16/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да. И имя мне легион.
     
     
  • 6.26, mine, 00:59, 17/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты не аноним. Я тоже.
     
     
  • 7.29, Аноним, 17:34, 17/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Он аноним code Участник yaa Тип Аноним code Кто угодно может писать под ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.21, rshadow, 11:55, 16/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Смотреть надо цифры, а выводы делать самим Ведь гитхаб просто посчитал своих му... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.27, Аноним, 07:35, 17/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Видимо они просто берут результаты от лидеров OpenSource и запихивают в свои дис... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Аноним, 23:04, 15/09/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Лидеры по количеству форков jtleek DataSharing 8212 статья Использует Mark... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 23:05, 15/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Так LarryMad работает в udacity ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Аноним, 06:31, 16/09/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    У местных БАГОР от того, что Microsoft может участвовать в open source.
     
     
  • 2.16, anonymous, 08:30, 16/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Но любят его не за участие, а за суть этого участия ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.17, Andrey Mitrofanov, 09:56, 16/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    пжлст... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.18, Аноним, 10:14, 16/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А какие их open source проекты используешь лично ты Присоединюсь-ка и я к мес... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Неаноним, 11:34, 16/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    это все рептилоиды...
     
     
  • 4.22, Анонимный Рептилоид, 12:40, 16/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мы не виноваты. И вообще, мы пришли с миром.
     
  • 2.24, Клыкастый, 18:03, 16/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    В опенсорсе могут участвовать все. Ну и да, должно пройти много лет и толковых коммитов, чтобы Микрософт и опенсорс рядом можно было упоминать без едкой ухмылки.
     
     
  • 3.25, Andrey Mitrofanov, 21:33, 16/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > В опенсорсе могут участвовать все. Ну и да, должно пройти много лет

    10К лет полураспада?

    > и толковых коммитов, чтобы Микрософт и опенсорс рядом можно было упоминать
    > без едкой ухмылки.

     
     
  • 4.31, Клыкастый, 10:05, 19/09/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> В опенсорсе могут участвовать все. Ну и да, должно пройти много лет
    > 10К лет полураспада?

    У них же теперь Брахман рулит, не шудра какой. Авось за 0,1K справятся.

    >> и толковых коммитов, чтобы Микрософт и опенсорс рядом можно было упоминать
    >> без едкой ухмылки.

     
  • 1.13, Какаянахренразница, 07:18, 16/09/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    > Лидером рейтинга огранизаций, в проектах которых больше всего участников,
    > возглавила компания Microsoft.
    > [...]
    > к формирующим рейтинг участникам также причислены авторы сообщений об
    > ошибках (issue)

    Ну дык.

     
  • 1.14, Аноним, 07:52, 16/09/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    В данной новости на opennet не раскрыт рейтинг самых динамично растущих языков... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Аноним, 13:21, 18/09/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как увидеть статистику по Vala?
     

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