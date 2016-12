31.07.2016 11:30  Отчёт о развитии FreeBSD за второй квартал 2016 года

> Зачем? Все 583 пользователя БСД могут установить эту систему не что что

> без GUI, но вообще с закрытыми глазами. А чегой-то тут сложного?

[code]

# gpart create -s gpt da0

# gpart add -t freebsd-boot -s 512k -a4k -l boot da0

# gpart bootcode -b /boot/pmbr -p /boot/gptboot -i1 da0

# gpart add -t freebsd-ufs -l rootfs -b 1m -s 2g da0

# newfs -U -t /dev/gpt/rootfs

# mount /dev/gpt/rootfs /mnt

# fetch ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/amd64/<очередная версия>/kernel.txz -o /tmp

# fetch ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/amd64/<очередная версия>/base.txz -o /tmp

# cd /mnt

# tar xpf /tmp/base.txz

# tar xpf /tmp/kernel.txz

# chroot -u root .

# ee etc/fstab

# echo "vasyan_user: :lang=ru_RU.UTF-8: :charset=UTF-8:" >> /etc/login.conf

# cap_mkdb /etc/login.conf

# adduser

Username: vasyan

Full name: Pupkin Vasya

Login class [default]: vasyan_user

Home directory [/home/vasyan]:

OK? (yes/no): yes

# su -l vasyan -c "locale" | head -1

LANG=ru_RU.UTF-8

# echo keymap= \"/usr/share/vt/keymaps/ru.kbd\"

# echo hostname=\"vasyan-net\" >> /etc/rc.conf

# echo ifconfig_em0=\"DHCP\" >> /etc/rc.conf

# echo wlans_iwn0=wlan0 >> /etc/rc.conf

# echo ifconfig_wlan0=\"WPA DHCP\" >> /etc/rc.conf

# wpa_passphrase vasyan-wifi |grep -v "#psk" > /etc/wpa_supplicant.conf

# ^D

# cd

# umount /mnt[/code]