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18.04.2016 11:10  Руководство по созданию собственного LiveCD/LiveUSB дистрибутива на базе FreeBSD

Опубликована подробная инструкция по модификации Live-образов проекта mfsBSD. Автор (Егор Вершинин) использовал идеи, заложенные еще Сергеем Можайским в проекте Frenzy (подготовка сжатых образов файловых систем, монтирование их поверх + добавление unionfs). По словам автора, сборка по HOW-TO настолько проста, что не требует никаких специфичных знаний и занимает весьма небольшое время. На внешнем ресурсе (использован dropbox) размещён демонстрационный образ, собранный по инструкции.

Основное отличие получаемого в результате сборки образа:

  • Полноценная работа в read-write со всеми каталогами системы
  • Возможность использовать пакетный менеджер pkgng сразу после загрузки при наличии подключения к сети Интернет
  • Возможность кастомизировать любую часть системы


  1. Главная ссылка к новости (http://frenzy.bspu.ru/doku.php...)
  2. OpenNews: Релиз Frenzy 1.4, дистрибутива для системных администраторов
  3. OpenNews: Вышел новый релиз Frenzy 1.3
  4. OpenNews: Релиз Frenzy 1.2-reincarnation ознаменовал возрождение проекта
  5. OpenNews: Релиз Frenzy 1.2, портативного инструмента системного администратора
  6. OpenNews: Frenzy - бездисковый дистрибутив FreeBSD
Автор новости: Dorlas
Тип: Обобщение
Ключевые слова: frenzy, freebsd
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  • 1.25, Аноним, 15:17, 18/04/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Лучше уж NanoBSD юзать
     
     
  • 2.47, Led, 20:42, 18/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +4 +/
    > Лучше уж NanoBSD юзать

    неNano BSD юзать

     
  • 2.48, A.Stahl, 02:50, 19/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –4 +/
    Wacht am Rhein И никакая убутяшка не пройдёт со своими Мирами пока ещё развив... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.49, botman, 03:09, 19/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если что-то дохлое шевельнулось это ещё не означает что оно живое и что-то друго... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.46, botman, 19:08, 18/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Стимулируют переписывание Frenzy до версии 1.5?
     
  • 1.50, Ан v4, 09:51, 19/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Хорошая статья и HOW-TO. По крайней мере без гонора и требования деньжат. Егору респкт и уважуха.
     
     
  • 2.52, Dorlas, 09:59, 19/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Спасибо за хорошие слова! )
     
  • 1.53, Аноним, 09:59, 19/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Кстати, а что за DE на скриншотах в этом мануале?
     
     
  • 2.54, Dorlas, 10:01, 19/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    mate В статье же есть раздел, где идет инсталляция софта pkg install xorg mate... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.56, Аноним, 13:36, 19/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    http frenzy bspu ru lib exe detail php id mfsbsd-custom media mfsbsd-mate png ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.57, Dorlas, 13:53, 19/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Собирался образ и тестировался на одном и том же гипервизоре VMware ESXi 5 1 дв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.60, Аноним, 17:16, 19/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Дело не в том Есть очень важный для любого разработчика ЧЕГО_УГОДНО принцип E... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.62, Аноним, 17:27, 19/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это вот так, да https www linux com news special-feature linux-developers 650... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.63, Аноним, 19:06, 19/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Причем тут разработка и собачья еда Человек написал инструкцию , как передела... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.64, Аноним, 20:18, 19/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Молодец. Типа хочет подсадить на бзду других, а сам ей не пользуется. Эталон!
     
     
  • 8.69, Аноним, 21:11, 19/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Просто старается не отставать от лапчатых Ну, которые на опеннете горазды язык... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.70, Аноним, 21:21, 19/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Windows  NT 6.4

    Ну, вы посмотрели свой лузер-агент, и чо?

     
  • 7.66, Аноним, 20:51, 19/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    mssp?
     
  • 1.55, Аноним, 13:04, 19/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Пользуясь случаем, хочу передать привет и благодарность techniX'u Можайскому.
     
     
  • 2.77, Philosonimus, 21:23, 20/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Присоеднияюсь, рад, что его идеи живут В своё время он как раз и был моим про... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.81, techniX, 18:52, 02/06/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Спасибо Эх, хорошее было время Сейчас я далек и от сисадминства, и от FreeBS... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.78, Аноним, 05:17, 21/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    man mount_unionfs ----- BUGS THIS FILE SYSTEM TYPE IS NOT YET FULLY SUPPOR... весь текст скрыт [показать]
     

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