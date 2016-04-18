18.04.2016 11:10  Руководство по созданию собственного LiveCD/LiveUSB дистрибутива на базе FreeBSD

Опубликована подробная инструкция по модификации Live-образов проекта mfsBSD. Автор (Егор Вершинин) использовал идеи, заложенные еще Сергеем Можайским в проекте Frenzy (подготовка сжатых образов файловых систем, монтирование их поверх + добавление unionfs). По словам автора, сборка по HOW-TO настолько проста, что не требует никаких специфичных знаний и занимает весьма небольшое время. На внешнем ресурсе (использован dropbox) размещён демонстрационный образ, собранный по инструкции. Основное отличие получаемого в результате сборки образа: Полноценная работа в read-write со всеми каталогами системы

Возможность использовать пакетный менеджер pkgng сразу после загрузки при наличии подключения к сети Интернет

Возможность кастомизировать любую часть системы



