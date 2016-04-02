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02.04.2016 11:11  Создание собственной базовой станции GSM из подручных средств

Группа энтузиастов рассказала о своём опыте создания базовой станции (BTS) для развёртывания собственной сети GSM, используя недорогой программно определяемый передатчик BladeRF x40, две внешние антенны SMA и плату Raspberry Pi 3. Программная начинка основана на Linux-дистрибутиве Raspbian, открытом пакете EvilBTS (ответвление от YateBTS ) и web-интерфейсе NIB.

После запуска системы можно создать свою GSM-сеть с поддержкой GPRS, к которой сможет подключиться любой телефон. Манипулируя параметрами MCC, MNC и LAC также можно развернуть фиктивную базовую станцию уже существующей GSM-сети, в том числе создать прокси к легальному SMC (Short Message Center) или организовать перехват незашифрованного GSM-трафика.



  1. Главная ссылка к новости (https://evilsocket.net/2016/03...)
  2. OpenNews: Продемонстрированы прием и расшифровка GSM с помощью RTL-SDR
  3. OpenNews: Продемонстрирована базовая станция GSM на базе свободного ПО и бюджетного телефона
  4. OpenNews: Начато производство базовых станций для GSM-сетей, построенных на основе открытого ПО
  5. OpenNews: Продемонстрирована новая техника атаки на сети GSM
  6. OpenNews: На Open Hardware Summit российская команда анонсировала открытое оборудование для базовой станции GSM
Лицензия: CC-BY
Тип: английский / Практикум
Ключевые слова: gsm, bts
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  • 1.1, A.Stahl, 11:27, 02/04/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Ну вот. Когда империя нанесёт ответный удар? А то так можно и короны (к чёрту корону, а вот без сверхдоходов сложно...) лишиться.
     
  • 1.2, Аноним, 11:28, 02/04/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    BladeRF x40 -- 420,00 $
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:34, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +9 +/
    Заметно дешевле, чем «Логан» в кредит, а что?
     
  • 2.37, Kodir, 13:25, 03/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    ",00" - это ты к чему добавил?
     
     
  • 3.46, _, 16:46, 04/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    "У нас всё точно!" (С) Один мульт :)
     
  • 1.4, Аноним, 11:36, 02/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    круто
     
  • 1.7, ssh, 11:41, 02/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Насколько я понимаю, у нас закарают за использование даже сугубо в исследовательских целях. Или каким-нибудь ограничением по мощности можно проскочить?
     
     
  • 2.9, Аноним, 11:50, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ничего нельзя.
     
  • 2.12, Аноним, 12:30, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    только втихую пока не мешаешь операторам. если поймают то будет больно
     
  • 2.15, Аноним, 13:20, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    У нас запрещены даже Mesh-сети Причины лежат далеко в декабре 2011 года власти... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, Dimcha, 19:58, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А можно подробнее? Очень интересно как это зарегулировали?
     
     
  • 4.45, Кирилл, 21:00, 03/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Никак Это откровенное гонево по поводу запрета меш сетей ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, Аноним, 13:36, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    разве что если на нее сорм установить
     
  • 2.18, Вареник, 16:38, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    У государства стойкая аллергия на любые передатчики в руках населения.

    Только легальный носимый GSM ака "сотовый" согласились потерпеть "без лицензий", и то лет через 10 непрерывных откатов.

     
     
  • 3.23, Khariton, 18:33, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    http://i1041.photobucket.com/albums/b413/bilbao1/school/In01.jpg
     
  • 3.31, schigi, 01:23, 03/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    так значит следующая задача - впихнуть то, что на фото в прошивку обычного сотов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, Аноним, 12:27, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    чистые симки сто лет как продаются, пиши на них что хочешь но в России тебе д... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, бедный буратино, 14:23, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    я хочу из подручных средств соскучился по журналам Юный техник и Радио и по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, Crazy Alex, 17:07, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну кури стандарты и описания того, что из них реально используется, там не так ч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.20, бедный буратино, 17:17, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    нет, не рай, а ад ибо обилие информации это не есть хоть сколько-нибудь хорошо ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.21, Дед Пихтач, 17:25, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Аха! И я задепрессовало! ))))
     
  • 6.29, Crazy Alex, 00:43, 03/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Ерунда О социальных фишках ещё можно со скрипом согласиться, что проблемы не то... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.30, Mihail Zenkov, 01:22, 03/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Алекс верно все сказал Но добавлю от себя - информации не так уж и много если ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.33, Crazy Alex, 01:52, 03/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Скажем так - информации достаточно, чтобы можно было позволить себе роскошь осво... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.34, Mihail Zenkov, 12:08, 03/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Если речь о начальном обучении - да, материала для первого шага очень много и эт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.40, Crazy Alex, 16:14, 03/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Далеко не только начальное обучение, по крайней мере в делах столярных или ковке... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.43, Mihail Zenkov, 16:55, 03/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Естественно никто не пишет свои прошивки только ради самого процесса Грубо гово... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.24, Pilat, 19:20, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В 1971-м году Юный Техник развлекал читателей действующей моделью лазера из бино... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.32, Crazy Alex, 01:33, 03/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну так сейчас подобное надо искать не в полудохлых бумажных изданиях кто их воо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.36, бедный буратино, 12:35, 03/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    а итог, как в том анекдоте - папа, нахрена нам это в зоопарке 90 комментариев... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.38, Mihail Zenkov, 13:48, 03/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ИМХО раньше был информационный голод и люди всячески пытались его удовлетворить ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.39, Mihail Zenkov, 14:08, 03/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ИМХО не так уж все плохо http www opennet ru opennews art shtml num 40444... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.41, Crazy Alex, 16:22, 03/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мои не нужно относятся к тем ситуациям, когда пытаются чинить не сломанное или... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.50, Аноним, 15:14, 05/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А это к юному технику вопросы А на более нормальном сайте написано как пропатчи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, A.Stahl, 12:30, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    А эти штуки, вместе с ридерами, китайцы продают по паре баксов за охапку На сам... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.49, Аноним, 15:06, 05/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Теоретически, радиочастоты лицензируются Без лицензирования можно использовать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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