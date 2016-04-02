02.04.2016 11:11  Создание собственной базовой станции GSM из подручных средств

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|1.1, A.Stahl, 11:27, 02/04/2016 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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Ну вот. Когда империя нанесёт ответный удар? А то так можно и короны (к чёрту корону, а вот без сверхдоходов сложно...) лишиться.
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|1.7, ssh, 11:41, 02/04/2016 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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Насколько я понимаю, у нас закарают за использование даже сугубо в исследовательских целях. Или каким-нибудь ограничением по мощности можно проскочить?
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|2.18, Вареник, 16:38, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+6 +/–
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У государства стойкая аллергия на любые передатчики в руках населения.
Только легальный носимый GSM ака "сотовый" согласились потерпеть "без лицензий", и то лет через 10 непрерывных откатов.
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