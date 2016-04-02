02.04.2016 11:11  Создание собственной базовой станции GSM из подручных средств

Группа энтузиастов рассказала о своём опыте создания базовой станции (BTS) для развёртывания собственной сети GSM, используя недорогой программно определяемый передатчик BladeRF x40, две внешние антенны SMA и плату Raspberry Pi 3. Программная начинка основана на Linux-дистрибутиве Raspbian, открытом пакете EvilBTS (ответвление от YateBTS ) и web-интерфейсе NIB.

После запуска системы можно создать свою GSM-сеть с поддержкой GPRS, к которой сможет подключиться любой телефон. Манипулируя параметрами MCC, MNC и LAC также можно развернуть фиктивную базовую станцию уже существующей GSM-сети, в том числе создать прокси к легальному SMC (Short Message Center) или организовать перехват незашифрованного GSM-трафика.