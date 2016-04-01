01.04.2016 19:31  Подборка первоапрельских шуток 2016 года

Подборка первоапрельских шуток: Фонд свободного ПО сообщил о судебном преследовании со стороны компании Apple, которая развязала разбирательство, связанное с нарушением своей торговой марки в приложении GNU Emacs. Название Emacs пересекается с принадлежащей Apple торговой маркой eMac (education Mac). В приложенных к делу материалах также опубликованы ранее скрытые от общественности переговоры между Apple и FSF, касающиеся использования «iThings» — прозвища продуктов Apple, которое использует Ричард Столлман, — в рекламной кампании Apple. За передачу прав на имя Столлману был предложен миллион долларов, но он отказался. Интересно, что по недосмотру Фонд СПО опубликовал шутку 31 марта;

Для включения в состав ядра Linux предложен патч с реализацией нового системного вызова leftpad(), который поможет избавить разработчиков Node.js и прочих JavaScript-проектов от хаоса и неразберихи с зависимостями, и в соответствии с принципом "don't break userspace" сохранит работоспособность этих программ после удаления модуля leftpad из NPM.

Разработчики языка Python объявили, что следующим значительным выпуском станет Python 8. Проект Python 3 оказался недостаточно инновационным и набирает всё большую популярность, поэтому самое время начать работу над новой реализацией языка, которая вберёт в себя все самые продвинутые идеи, не ограничивая себя рамками сохранения обратной совместимости. Номер версии 8 выбран, чтобы обогнать по нумерации Perl 6 и PHP 7. Каждое обновление будет выпускаться с номером версии вдвое больше текущей версии, что при выпуске одного релиза в год позволит обогнать Firefox 44 в 2022 году (Python 64) и Windows 2003 в 2032 (Python 2048).

В KDE Plasma 5.7 появится возможность входа с аутентификацией в системе через online-аккаунт в облачном сервисе на базе ownCloud, который также будет использоваться для синхронизации данных пользователя при работе на разных компьютерах. При входе через online-аккаунт связанные с пользователем данные будут загружены на текущую систему, что даст возможность загрузить своё рабочее место на любом компьютере с KDE.

В KDE Plasma 5.7 появится поддержка вывода в форме ASCII графики;

Wikipedia запустила интерфейс для просмотра статей через telnet (для тестирования можно подключиться к хосту telnet.wmflabs.org);

В nginx интегрирована полная поддержка использования символов Emoji в файлах конфигурации, например, гораздо нагляднее использовать Emoji-картинку вместо текстового имён переменных и маршрутов;

Фонд Apache представил проект Apache Apache. Компания Boeing передала фонду Apache исходные тексты программного обеспечения, используемого в вертолёте Apache AH64. Код будет принят в инкубатор Apache;

Фонд Apache основал отдельную организацию Hadoop Software Foundation, в которую будут переданы проекты, связанные с обработкой больших объёмов данных.

Криптографы, ведущие блог ellipticnews, опубликовали информацию об уязвимости, существенно понижающей стойкость всех методов шифрования по эллиптическим кривым. Для противостояния атаке рекомендуется увеличить размер ключа с 256 до 3072 бит;

Компания DrWeb выявила троянское ПО для платформы Android, поражающее устройства через уязвимость в GPS;

В Монреале проводится кампания по переименованию станции метро Snowdon в Snowden, в честь Эдварда Сноудена (Edward Snowden);

Специализирующаяся на компьютерной безопасности компания Trail of Bits выступила с инициативой выхода хакеров из тени и отказа от использования хакерских прозвищ. Те кто сможет продержаться без прозвища три месяца получит приглашение на эксклюзивный обед в итальянском ресторане, который будет проведён во время конференции Empire Hacking.

Google представил новый ChromeBook в блестящем хромированном корпусе и со сверхярким экраном (заявлена яркость экрана в 4000 люменов, что соответствует примерно лампе накаливания в 400 Вт);

Microsoft прекращает все связанные с Linux патентные разбирательства и намерен в течение двух лет вернуть отчисления, полученные с компаний за использование связанной с Linux интеллектуальной собственности.

В Gmail появилась кнопка 'Send + Mic Drop', позволяющая показать, что отправитель больше не заинтересован в продолжении дискуссии (письмо будет отправлено, но все ответы скрыты). Появление кнопки и связанной с ней анимации вызвало волну недовольства пользователей, после которой Google отключил данную возможность;

Опубликован черновик RFC с расширение TLS для передачи и выполнения произвольного кода на удалённом сервере.

Youtube добавил новый режим просмотра SnoopaVision, позволяющий во время просмотра роликов видеть и его зрителей (просмотр на 360°, как при нахождении в зале кинотеатра). Google также представил очки актуальной реальности.

Unity Technologies намерена использовать Blender и Blend4Web в качестве основы для своих решений с открытым исходным кодом.

На pastebin.com по умолчанию поставили шрифт Comic Sans, имитирующий буквы в комиксах;

Компания Western Digital представила мягкий диск MyPassport Ultra.

Opera анонсировала линейку компьютеров, смартфонов и ноутбуков из картона, поставляемых с предустановленным браузером Opera;

Внутри игры Minecraft появилась возможность использования гаджетов (браслеты для фитнеса, камеры для очков, системы отслеживания движений).

Написанная на языке Rust операционная система Redox преобразована в коммерческий проект и теперь требует при загрузке лицензионный ключ. Дополнение: Джон Кармак присоединился к команде разработчиков интерпретаторов классических квестов ScummVM и ResidualVM;

Очки виртуальной реальности Pockulus, построенные с использованием монохромного ЖК-экрана и одноплатного ПК C.H.I.P.;

Проект Tox выступил с поддержкой Дональда Трампа;

Компания Apple представила Apple Device, одноплатный ПК в стиле Raspberry Pi, построенный на чипе A8, также используемом в iPhone 6. В качестве операционной системы предлагается DeviceOS, реализованная на базе Darwin и работающая только в интерфейсе командной строки;

После стандарта C++17 планируется выпуск последнего идеального и окончательного стандарта, который будет включать всю необходимую функциональность и учитывать все тонкости. Для ускорения подготовки стандарта рассматривается возможность задействования методов машинного обучения.

Разработчики LLVM провели ребрендинг и заменили дракона на летающего пони, который должен сгладить проблемы, связанные с неопределённым поведением компиляторов за счёт магического искривления неопределённости в сторону избежания ошибок.

Nginx портирован для FreeBSD 2.2.9.

Опубликована универсальная платформа управления инфраструктурой изолированных контейнеров OpenFrak;

DigitalOcean запустил сервис CloudSound, осуществляющий трансляцию шума серверов. При помощи данного сервиса любой пользователь может ощутить себя находящемся в датацентре и не только пользоваться результатом работы сервера, но и слышать как осуществляется эта работа. По мере выявления новых розыгрышей текст новости будет пополняться новыми первоапрельскими шутками. Ссылки на интересные первоапрельские розыгрыши просьба присылать в комментариях.



