01.04.2016 19:31  Подборка первоапрельских шуток 2016 года

Подборка первоапрельских шуток:
Дополнение:
По мере выявления новых розыгрышей текст новости будет пополняться новыми первоапрельскими шутками. Ссылки на интересные первоапрельские розыгрыши просьба присылать в комментариях.
причем речь о шутках не только на опеннете, в других местах приходилось наблюдать такое же уныние... кризис наверно
// b.
Это одному мне совершенно не смешно (несколько относительно удачных моментов, и те слабенькие), или есть и другие?
Кто в теме, почему выбрано именно 3072 бита ?
А так, среди шуток попадались годные идеи достойные реализации.
Уже давно есть под виндой в одном из графических драйверов, Nvidia или Catalyst, не помню уже. Вечно мы в роли догоняющих!
Пф-ф-ф. Вот вам игра: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.asciigames.fillfield_free
И выпущена даже чуть раньше, чем первого апреля:)
> Again, sorry. We love April Fools jokes at Google, and we regret that this joke missed the mark and disappointed you
> Well, it looks like we pranked ourselves this year
//fixed. Не благодари.
надо так и оставить https://lh6.googleusercontent.com/hY5_U3eO3lPP2fhwcZgCFHC9IpOomMR1YIXz4kDML1hp