The OpenNET Project

 
Поиск (теги):    НОВОСТИ (+) КОНТЕНТ WIKI MAN'ы ФОРУМ twitter

01.04.2016 19:31  Подборка первоапрельских шуток 2016 года

Подборка первоапрельских шуток:

  • Фонд свободного ПО сообщил о судебном преследовании со стороны компании Apple, которая развязала разбирательство, связанное с нарушением своей торговой марки в приложении GNU Emacs. Название Emacs пересекается с принадлежащей Apple торговой маркой eMac (education Mac). В приложенных к делу материалах также опубликованы ранее скрытые от общественности переговоры между Apple и FSF, касающиеся использования «iThings» — прозвища продуктов Apple, которое использует Ричард Столлман, — в рекламной кампании Apple. За передачу прав на имя Столлману был предложен миллион долларов, но он отказался. Интересно, что по недосмотру Фонд СПО опубликовал шутку 31 марта;
  • Для включения в состав ядра Linux предложен патч с реализацией нового системного вызова leftpad(), который поможет избавить разработчиков Node.js и прочих JavaScript-проектов от хаоса и неразберихи с зависимостями, и в соответствии с принципом "don't break userspace" сохранит работоспособность этих программ после удаления модуля leftpad из NPM.
  • Разработчики языка Python объявили, что следующим значительным выпуском станет Python 8. Проект Python 3 оказался недостаточно инновационным и набирает всё большую популярность, поэтому самое время начать работу над новой реализацией языка, которая вберёт в себя все самые продвинутые идеи, не ограничивая себя рамками сохранения обратной совместимости. Номер версии 8 выбран, чтобы обогнать по нумерации Perl 6 и PHP 7. Каждое обновление будет выпускаться с номером версии вдвое больше текущей версии, что при выпуске одного релиза в год позволит обогнать Firefox 44 в 2022 году (Python 64) и Windows 2003 в 2032 (Python 2048).
  • В KDE Plasma 5.7 появится возможность входа с аутентификацией в системе через online-аккаунт в облачном сервисе на базе ownCloud, который также будет использоваться для синхронизации данных пользователя при работе на разных компьютерах. При входе через online-аккаунт связанные с пользователем данные будут загружены на текущую систему, что даст возможность загрузить своё рабочее место на любом компьютере с KDE.
  • В KDE Plasma 5.7 появится поддержка вывода в форме ASCII графики;
  • Wikipedia запустила интерфейс для просмотра статей через telnet (для тестирования можно подключиться к хосту telnet.wmflabs.org);
  • В nginx интегрирована полная поддержка использования символов Emoji в файлах конфигурации, например, гораздо нагляднее использовать Emoji-картинку вместо текстового имён переменных и маршрутов;
  • Фонд Apache представил проект Apache Apache. Компания Boeing передала фонду Apache исходные тексты программного обеспечения, используемого в вертолёте Apache AH64. Код будет принят в инкубатор Apache;
  • Фонд Apache основал отдельную организацию Hadoop Software Foundation, в которую будут переданы проекты, связанные с обработкой больших объёмов данных.
  • Криптографы, ведущие блог ellipticnews, опубликовали информацию об уязвимости, существенно понижающей стойкость всех методов шифрования по эллиптическим кривым. Для противостояния атаке рекомендуется увеличить размер ключа с 256 до 3072 бит;
  • Компания DrWeb выявила троянское ПО для платформы Android, поражающее устройства через уязвимость в GPS;
  • В Монреале проводится кампания по переименованию станции метро Snowdon в Snowden, в честь Эдварда Сноудена (Edward Snowden);
  • Специализирующаяся на компьютерной безопасности компания Trail of Bits выступила с инициативой выхода хакеров из тени и отказа от использования хакерских прозвищ. Те кто сможет продержаться без прозвища три месяца получит приглашение на эксклюзивный обед в итальянском ресторане, который будет проведён во время конференции Empire Hacking.
  • Google представил новый ChromeBook в блестящем хромированном корпусе и со сверхярким экраном (заявлена яркость экрана в 4000 люменов, что соответствует примерно лампе накаливания в 400 Вт);
  • Microsoft прекращает все связанные с Linux патентные разбирательства и намерен в течение двух лет вернуть отчисления, полученные с компаний за использование связанной с Linux интеллектуальной собственности.
  • В Gmail появилась кнопка 'Send + Mic Drop', позволяющая показать, что отправитель больше не заинтересован в продолжении дискуссии (письмо будет отправлено, но все ответы скрыты). Появление кнопки и связанной с ней анимации вызвало волну недовольства пользователей, после которой Google отключил данную возможность;
  • Опубликован черновик RFC с расширение TLS для передачи и выполнения произвольного кода на удалённом сервере.
  • Youtube добавил новый режим просмотра SnoopaVision, позволяющий во время просмотра роликов видеть и его зрителей (просмотр на 360°, как при нахождении в зале кинотеатра). Google также представил очки актуальной реальности.
  • Unity Technologies намерена использовать Blender и Blend4Web в качестве основы для своих решений с открытым исходным кодом.
  • На pastebin.com по умолчанию поставили шрифт Comic Sans, имитирующий буквы в комиксах;
  • Компания Western Digital представила мягкий диск MyPassport Ultra.
  • Opera анонсировала линейку компьютеров, смартфонов и ноутбуков из картона, поставляемых с предустановленным браузером Opera;
  • Внутри игры Minecraft появилась возможность использования гаджетов (браслеты для фитнеса, камеры для очков, системы отслеживания движений).
  • Написанная на языке Rust операционная система Redox преобразована в коммерческий проект и теперь требует при загрузке лицензионный ключ.

Дополнение:

  • Джон Кармак присоединился к команде разработчиков интерпретаторов классических квестов ScummVM и ResidualVM;
  • Очки виртуальной реальности Pockulus, построенные с использованием монохромного ЖК-экрана и одноплатного ПК C.H.I.P.;
  • Проект Tox выступил с поддержкой Дональда Трампа;
  • Компания Apple представила Apple Device, одноплатный ПК в стиле Raspberry Pi, построенный на чипе A8, также используемом в iPhone 6. В качестве операционной системы предлагается DeviceOS, реализованная на базе Darwin и работающая только в интерфейсе командной строки;
  • После стандарта C++17 планируется выпуск последнего идеального и окончательного стандарта, который будет включать всю необходимую функциональность и учитывать все тонкости. Для ускорения подготовки стандарта рассматривается возможность задействования методов машинного обучения.
  • Разработчики LLVM провели ребрендинг и заменили дракона на летающего пони, который должен сгладить проблемы, связанные с неопределённым поведением компиляторов за счёт магического искривления неопределённости в сторону избежания ошибок.
  • Nginx портирован для FreeBSD 2.2.9.
  • Опубликована универсальная платформа управления инфраструктурой изолированных контейнеров OpenFrak;
  • DigitalOcean запустил сервис CloudSound, осуществляющий трансляцию шума серверов. При помощи данного сервиса любой пользователь может ощутить себя находящемся в датацентре и не только пользоваться результатом работы сервера, но и слышать как осуществляется эта работа.

По мере выявления новых розыгрышей текст новости будет пополняться новыми первоапрельскими шутками. Ссылки на интересные первоапрельские розыгрыши просьба присылать в комментариях.

  1. OpenNews: Первоапрельские шутки 2015 года (дополнено)
  2. OpenNews: Первоапрельские шутки 2014 года
  3. OpenNews: Первоапрельские шутки 2013 года: libc от systemd, Half-Life 4 только для Linux
  4. OpenNews: Первоапрельские шутки 2012 года (дополнено)
  5. OpenNews: Подборка первоапрельских шуток 2010 года
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: april, fools
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 20:50, 01/04/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Скудно.
     
     
  • 2.28, nur, 00:25, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +8 +/
    угу, читая список я думал что или я постарел или в этом году все шутки уровнем ниже петросянских

    причем речь о шутках не только на опеннете, в других местах приходилось наблюдать такое же уныние... кризис наверно

     
  • 1.2, Аноним, 21:02, 01/04/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +35 +/
    Хм, жаль что новость о интеграции KDE и owncloud оказалась шуткой 😢
     
     
  • 2.6, kasak, 21:15, 01/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +8 +/
    Реально клёвая бы фича была!
     
     
  • 3.24, Аноним, 23:57, 01/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А главное оригинальная Т к там уже есть всякие онлайн аккаунты типа подключе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.48, ns1, 12:48, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да, я тоже за. Где можно проголосовать за реализацию?
     
  • 3.64, DmA, 17:24, 04/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну хотя бы на флешку всё копировалось бы, они уже не тормозные такие.
     
  • 2.39, Аноним, 09:18, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Plasma, online accounts and sync what is true - http www alexl netsons org bl... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.44, sage, 11:22, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не совсем http www alexl netsons org blogposts plasma-online-accounts-and-sync... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, tagezi, 21:08, 01/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Про МС толсто как-то.
     
     
  • 2.41, Аноним, 10:37, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Ага Они просто издеваются Это как если бы чиновник выложил на своём аккаунте в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Аноним, 21:09, 01/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    https adorabilis wordpress com 2015 05 04 retroshare-news-2 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, commiethebeastie, 21:14, 01/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот в метро сегодня пошутили так пошутили. По статье 110 УК РФ.
     
     
  • 2.12, Онон самый, 22:23, 01/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это где На щукинской В районе полшестого-шести видел там труп укрытый, в окруж... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.70, Аноним, 14:48, 09/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Было бы интересней, если бы труп был вскрытый И в окружении каннибалов А так... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Del, 21:53, 01/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А wiki через telnet классная штука, было бы классно, если бы можно было свою вики также через телнет расшарить...
     
     
  • 2.8, vasily, 22:05, 01/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    telnet прост как самовар Сотня строк на любом языке и будет тебе вика в телнете... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.9, Аноним, 22:15, 01/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Не смешно и уныло.

    // b.

     
  • 1.10, Аноним, 22:15, 01/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    http hackaday com 2016 04 01 apple-introduces-their-answer-to-the-raspberry-pi... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 22:15, 01/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +15 +/
    А как же запуск зеркала Рутрекера?
    Хорошее такое зеркало, зеркальное. http://rutracker.net/forum/index.php
     
  • 1.13, Sergey, 22:33, 01/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    http://scummvm.org/news/20160401/ -- Джон Кармак стал частью команды разработчиков ScummVM и ResidualVM.
     
  • 1.14, Sergey, 22:34, 01/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    https://blog.tox.chat/2016/03/tox-endorses-donald-trump-for-president/ -- instant messenger Tox приветствует Дональда Трампа в президенты!
     
  • 1.15, Аноним, 22:37, 01/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    http://pockulus.getchip.com/
     
     
  • 2.49, bmGue, 12:49, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    вовсе не шутка, и в письме сказано было об этом https github com NextThingCo P... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, Аноним, 22:54, 01/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    http hg nginx org nginx rev 8426275a13fd Обеспечена поддержка nginx во FreeBSD... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Teocally, 23:03, 01/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Подборка первоапрельских шуток:

    Это одному мне совершенно не смешно (несколько относительно удачных моментов, и те слабенькие), или есть и другие?

     
     
  • 2.31, Аноним, 00:54, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А что, первоапрельские шутки бывают смешные?
     
     
  • 3.52, Teocally, 17:52, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну, как минимум не очень чильно напрягающие К этим, впрочем, это явно не относи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, нонимус, 23:14, 01/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Криптографы, ведущие блог ellipticnews ... увеличить размер ключа с 256 до 3072 бит;

    Кто в теме, почему выбрано именно 3072 бита ?


    А так, среди шуток  попадались  годные  идеи  достойные реализации.

     
     
  • 2.20, нонимус, 23:30, 01/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    У них в блоге ссылка на работу The sphere packing problem in dimension 24 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, нонимус, 23:39, 01/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Ну и немного нацпола Фото Марии и вики https en wikipedia org wiki Maryna_Via... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.33, Crazy Alex, 01:06, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Hint суть не в том, чтобы доказать, что что-то там лучшее или, тем более, просл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.51, Андрей, 16:06, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Или всё же Марины Это разные вещи Давать всем знать, что она существует, и там... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.25, pavlinux, 23:58, 01/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Упаковка шаров в 24-мерном пространстве ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.22, лольске, 23:42, 01/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    потому что это и не 2048 и не 4096, а посередине, лол
     
     
  • 3.26, Меломан1, 00:07, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это ты лол, 3072 минимальная длина ключа шифрования RSA не подлежащая взлому на ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.23, pavlinux, 23:55, 01/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    2^11+2^10
     
  • 1.27, axredneck, 00:10, 02/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > В KDE Plasma 5.7 появится поддержка вывода в форме ASCII графики

    Уже давно есть под виндой в одном из графических драйверов, Nvidia или Catalyst, не помню уже. Вечно мы в роли догоняющих!

     
     
  • 2.29, pavlinux, 00:43, 02/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Это шутка - баян дикий Что только не выводили в ASCII Mplayer запилили вывод в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.69, lor_anon, 03:11, 07/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    man libcaca
     
  • 1.30, A.Stahl, 00:53, 02/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    >поддержка вывода в форме ASCII

    Пф-ф-ф. Вот вам игра: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.asciigames.fillfield_free
    И выпущена даже чуть раньше, чем первого апреля:)

     
  • 1.32, zowers, 01:04, 02/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    google насмешили сами себя - в Mic Drop были баги которые мешали пользователям :)
    https://gmail.googleblog.com/2016/03/introducing-gmail-mic-drop.html

    > Again, sorry. We love April Fools jokes at Google, and we regret that this joke missed the mark and disappointed you
    > Well, it looks like we pranked ourselves this year

     
  • 1.34, Аноним, 02:20, 02/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Уныло.
     
  • 1.38, Аноним, 07:12, 02/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https www linux org ru news linux-general 12482292 Поттеринг изобрел conf d ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.40, Аноним, 10:06, 02/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    в их влажных мечтах ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.42, Аноним, 10:38, 02/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ботанские шутки-прибаутки в стиле Жванецкого.
     
     
  • 2.73, Аноним, 14:50, 09/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Ботанские шутки-прибаутки в стиле Петросяна.

    //fixed. Не благодари.

     
  • 1.43, Аноним, 11:07, 02/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Seasonic скоро покает БП которые можно собрать самому https www facebook com S... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.45, Retrosharer, 11:27, 02/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Опенсорсный проект RetroShare тоже отличился :-P Смотрите новость на adorabilis (ссылка выше)  
     
  • 1.47, Аноним, 12:37, 02/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Фонд Apache и Boeing знатно протролллили :) Уж не знаю, кого из них больше.
     
  • 1.50, iPony, 12:55, 02/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Разработчики LLVM провели ребрендинг и заменили дракона на летающего пони, который должен сгладить проблемы, связанные с неопределённым поведением компиляторов за счёт магического искривления неопределённости в сторону избежания ошибок

    надо так и оставить https://lh6.googleusercontent.com/hY5_U3eO3lPP2fhwcZgCFHC9IpOomMR1YIXz4kDML1hp

     
  • 1.53, Аноним, 20:52, 02/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    MSI 1 числа предоставила модульную материнскую плату Которую к тому же можно мы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.54, eSyr, 03:25, 03/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А как же Mellanox Intercontinenatal? http://now.eloqua.com/es.asp?s=1415918069&e=12634&elq=df404e13ab014c759dac68a https://www.youtube.com/watch?v=J0eBpJTecVQ
     
  • 1.56, Аноним, 10:00, 03/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Остроумно Apache Apache. Все их проекты начинаются с Apache
     
  • 1.58, Аноним, 15:01, 03/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    DuckDuckGo кажется тоже пошутил выставив внизу при поиски надпись и ссылку на па... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.74, Аноним, 14:51, 09/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Шутка, разумеется К тому же несмешная ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.61, Аноним, 09:02, 04/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Глянул на шутки 2004-2006 годов https www opennet ru opennews art shtml num ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.65, Аноним, 11:40, 05/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Таки да Лет через десять и этот список будет частично из правды состоять, напри... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.68, rvs2016, 18:36, 06/04/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да и осмотр зрителей вокруг себя тоже будет реальностью Тех, кто дал разрешение... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.62, Аноним, 13:46, 04/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https://sourceware.org/ml/libc-alpha/2016-04/msg00005.html
     
  • 1.63, Аноним, 14:21, 04/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Шутка про Python понравилась :)
     
  • 1.66, count0krsk, 21:31, 05/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хочу шум серверов. Дома сидишь в выходные, скучно - включил, и всё в порядке.
     
  • 1.67, Аноним, 12:04, 06/04/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В голос ... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:


      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2016 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by BSH TopList