19.02.2016 09:57  Юристы Canonical проанализировали лицензионную совместимость модуля ZFS с ядром Linux

Дастин Киркленд (Dustin Kirkland), входящий в команду, принимающую решения по разработке продуктов и определению стратегии развития в компании Canonical, опубликовал пояснение, касающееся проблем с лицензионной совместимости ядра Linux и модуля ZFS (ZFSonLinux) при его поставке в дистрибутиве. Сообщается, что юристы Canonical провели анализ возможности использования модуля zfs.ko (лицензия CDDL) в ядре Linux (лицензия GPLv2) и пришли к выводу, что такое применение приемлемо, если компонент поставляется в виде самодостаточного модуля. Также отмечено, что подобное соседство лицензий в ядре не ново и уже давно используется дистрибутивами для поставки проприетарных драйверов, таких как драйверы NVIDIA. Суть опасений в том, что лицензия CDDL несовместима с GPLv2. Так как смешивание кода под лицензиями GPLv2 и CDDL недопустимо, реализация ZFSonLinux не может войти в основной состав ядра Linux. При этом, поставка отдельно от ядра в виде загружаемого модуля не нарушает лицензии GPLv2, чем уже пользуются разработчики дистрибутивов Gentoo, Sabayon и ALT Linux. Конфликт лицензий не наблюдается, так как отдельный модуль нельзя считать производным от ядра продуктом (на него не распространяются требования GPL по лицензированию производных работ), как нельзя считать ядро производным от модуля продуктом (на ядро не распространяются требования лицензии модуля). Напомним, что на днях объявлено о решении включить ZFSonLinux в основной состав Ubuntu 16.04.



