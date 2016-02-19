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19.02.2016 09:57  Юристы Canonical проанализировали лицензионную совместимость модуля ZFS с ядром Linux

Дастин Киркленд (Dustin Kirkland), входящий в команду, принимающую решения по разработке продуктов и определению стратегии развития в компании Canonical, опубликовал пояснение, касающееся проблем с лицензионной совместимости ядра Linux и модуля ZFS (ZFSonLinux) при его поставке в дистрибутиве. Сообщается, что юристы Canonical провели анализ возможности использования модуля zfs.ko (лицензия CDDL) в ядре Linux (лицензия GPLv2) и пришли к выводу, что такое применение приемлемо, если компонент поставляется в виде самодостаточного модуля. Также отмечено, что подобное соседство лицензий в ядре не ново и уже давно используется дистрибутивами для поставки проприетарных драйверов, таких как драйверы NVIDIA.

Суть опасений в том, что лицензия CDDL несовместима с GPLv2. Так как смешивание кода под лицензиями GPLv2 и CDDL недопустимо, реализация ZFSonLinux не может войти в основной состав ядра Linux. При этом, поставка отдельно от ядра в виде загружаемого модуля не нарушает лицензии GPLv2, чем уже пользуются разработчики дистрибутивов Gentoo, Sabayon и ALT Linux. Конфликт лицензий не наблюдается, так как отдельный модуль нельзя считать производным от ядра продуктом (на него не распространяются требования GPL по лицензированию производных работ), как нельзя считать ядро производным от модуля продуктом (на ядро не распространяются требования лицензии модуля). Напомним, что на днях объявлено о решении включить ZFSonLinux в основной состав Ubuntu 16.04.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.dustinkirkland.com...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 16.04 будет добавлена поддержка ZFS и Vulkan
  3. OpenNews: Выпуск ZFSonLinux 0.6.5, реализации ZFS для ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: ubuntu, linux, zfs, license, cddl, gpl
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  • 1.1, Sunderland93, 10:04, 19/02/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +15 +/
    "Юристы Canonical взяли интервью у Капитана Очевидность"
     
     
  • 2.28, Аноним, 00:49, 20/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    93 в имени — это уровень КИ?
     
  • 2.36, Аноним, 09:39, 21/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    это совершенно не очевидно.
     
  • 2.41, эт я. не ждалей, 21:07, 22/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Петросян, перелогиньтесь.
     
  • 1.4, Аноним, 10:52, 19/02/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    Столлман считает иначе И думается мне, что ему, как автору GPL, виднее ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Khariton, 10:59, 19/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    пруф в студию о мнении Столмана.
     
  • 2.6, котя, 11:11, 19/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Столлман может думать что угодно, но его мысли пока не являются законом.
     
     
  • 3.7, A.Stahl, 11:17, 19/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +11 +/
    А я думаю, что Столлман более компетентен в вопросах совместимости лицензий, чем все юристы Каноникл вместе взятые.
     
     
  • 4.17, Michael Shigorin, 14:33, 19/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "и ты тоже прав"
     
  • 4.19, анон, 15:11, 19/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Именно поэтому он и выпустил GPL3 И ровно поэтому Торвальдс не стал переводить ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.20, Andrey Mitrofanov, 15:29, 19/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Не ровно , а и поэтому в т ч - Ещё -- поленился Ещё -- постеснялся взять н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.29, Аноним, 00:51, 20/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    о, а вот и начинающие иксперты подтянулись ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.22, dimqua, 16:01, 19/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И очень жаль.
     
  • 3.25, kbgc478vc5, 19:51, 19/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    являются для GPLv ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Сергей, 11:19, 19/02/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Получается, что поставка может быть только в виде бинарника...
     
     
  • 2.11, IZh., 11:36, 19/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Никто не мешает рядом положить ссылку на git или tar xz Тут речь про то, что в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, Аноним, 14:43, 19/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А ядро линукс само по себе обновляется, из облаков бинарник обновить в 99999... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, Аноним, 01:32, 20/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Проблем ты не видишь потому, что не знаешь что такое таблица импорта ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.37, Аноним, 09:44, 21/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    там вообще-то с большим опозданием поддержка новых ядер добавляется
     
  • 1.10, anonimous, 11:34, 19/02/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да какая разница? Если возникнут вопросы - то решать будет суд. И тут Оракл точно нагнёт их, если им этого захочется.
     
     
  • 2.13, Какаянахренразница, 12:49, 19/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +8 +/
    > Да какая разница?

    Я здесь.

     
  • 1.12, Аноним, 12:06, 19/02/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А что с патентами?
     
  • 1.14, Аноним, 13:22, 19/02/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Из-за нарушителей Конституции ссылка не открывается.
     
  • 1.15, Аноним, 13:32, 19/02/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А как модуль может быть самодостаточным Он не использует ни одной функции ядра ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Andrey Mitrofanov, 13:37, 19/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    --Чего они шумят, Джон --Требуют cddl-я в gpl-ном, сэр --А разве им кто-то зап... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.32, Вареник, 09:44, 20/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Так наоборот, юристы разрешают, а анонимусы запрещают, потому что сказал Столман... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.33, Andrey Mitrofanov, 10:09, 20/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Эти-то Да какие они юристы Ж-P Это не заметно по моему посту, но юрист... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.27, kachsheev, 23:38, 19/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Он самодостаточен == он скачивается/собирается отдельно.
     
     
  • 3.34, Andrey Mitrofanov, 10:12, 20/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Если он _не_вызывает_ API ядра отмеченные GPL-ONLY, то да, конечно-конечно, вы т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.39, Аноним, 09:49, 21/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    упрорные могут собирать модуль через dkms
     
     
  • 5.40, Andrey Mitrofanov, 10:04, 21/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А остальные -- как всегда качать вместе краками и кигенами с варезных сайтов Сп... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.38, Аноним, 09:45, 21/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    как chrome может быть самодостаточным Для него память не выделяется Он не испо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.21, Аноним, 15:33, 19/02/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Когда-то я офигел, когда попробовал Linux третьего эшелона Sabayon и Alt Linux ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, Andrey Mitrofanov, 16:33, 19/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    >Linux третьего эшелона.
    > Alt Linux
    > 1). Имели проприетарные драйверы на LiveCD 2). При запуске автоматически генерировался
    > Intel, NVIDIA или Catalyst 4). Причём ещё и серии карт определялись!
    > пункт: определение гибридной графики.

    Yay Conservancy! Debian FTW!! Shame on ALT. Down witn NVidia, Oracle--

    http://lwn.net/Articles/676322/
    https://bugs.debian.org/815060

     
  • 2.35, Сергей, 11:06, 20/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    >Когда-то я офигел, когда попробовал Linux третьего эшелона. Sabayon и Alt Linux

    У них денег нет, чтоб их нагибать, а вот как появятся, обязательно нагнут...

     
  • 1.42, Горегоре, 10:53, 23/02/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так можно будет инсталить систему на ZFS "из коробки"?
     
     
  • 2.43, Andrey Mitrofanov, 15:13, 23/02/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Так можно будет инсталить систему на ZFS "из коробки"?

    Можно, товарищ http://wiki.openindiana.org/oi/ZFS прапорщик, https://wiki.freebsd.org/ZFSOnRoot инсталируйте!

     

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